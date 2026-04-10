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Hamburger SV v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

バイエルン・ミュンヘンに痛手――若きスター、レナート・カールが数週間の離脱

レナート・カール
バイエルン
ブンデスリーガ
バイエルン 対 レアル・マドリー
チャンピオンズ リーグ

バイエルン・ミュンヘンは、若きスターのレナート・カールが筋肉負傷で数週間離脱し、重要なブンデスリーガとチャンピオンズリーグの試合を欠場する見込みだ。

  • カールが筋肉断裂、バイエルンに痛手

    バイエルンは金曜日、カールが右ハムストリングスの筋繊維断裂と診断されたと発表した。

    復帰までの期間は明記されなかったが、スカイによると約3週間の離脱が見込まれる。 

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  • SV Werder Bremen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    バイエルン、医学検査で診断確定

    今シーズン、ヴィンセント・コンパニ監督の下で存在感を高めていた10代の攻撃的MFカールの負傷離脱は、選手本人とクラブにとって大きな痛手だ。バイエルンは公式声明で「右ハムストリングの筋繊維断裂で、当面の間戦列を離れる」と発表した。

    クラブは「レナート・カールは右ハムストリングの筋繊維断裂と診断された」と発表し、当面戦列を離れると明かした。

  • チャンピオンズリーグの欠場がバイエルンの懸念をさらに深めている。

    チャンピオンズリーグの重要な試合を控えるバイエルンにとって、カールの負傷は最悪のタイミングだ。彼は来週水曜日のレアル・マドリードとの準々決勝第2戦を欠場する見込みである。

    今季CL7試合で4得点2アシストを記録した攻撃的MFの離脱は、国内リーグにも影響する。彼はブンデスリーガ24試合で10ゴールに絡み、直近のフライブルク戦では終了間際の決勝弾をマークしていた。

  • Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    次は何が待っているのでしょうか？

    バイエルンは過密日程をカール抜きで乗り切らなければならない。彼はブンデスリーガのザンクトパウリ戦とチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦のレアル・マドリード戦を欠場する見込みだ。

    さらに4月22日のバイエル・レバークーゼンとのDFBポカール準決勝への出場も不透明だ。バイエルンにはマイケル・オリゼ、ルイス・ディアス、セルジュ・ニャブリなどがおり攻撃陣は厚いものの、チーム屈指の創造性を誇るカールをこの重要な時期に失った。

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