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バイエルン・ミュンヘンに痛手――若きスター、レナート・カールが数週間の離脱
カールが筋肉断裂、バイエルンに痛手
バイエルンは金曜日、カールが右ハムストリングスの筋繊維断裂と診断されたと発表した。
復帰までの期間は明記されなかったが、スカイによると約3週間の離脱が見込まれる。
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バイエルン、医学検査で診断確定
今シーズン、ヴィンセント・コンパニ監督の下で存在感を高めていた10代の攻撃的MFカールの負傷離脱は、選手本人とクラブにとって大きな痛手だ。バイエルンは公式声明で「右ハムストリングの筋繊維断裂で、当面の間戦列を離れる」と発表した。
クラブは「レナート・カールは右ハムストリングの筋繊維断裂と診断された」と発表し、当面戦列を離れると明かした。
チャンピオンズリーグの欠場がバイエルンの懸念をさらに深めている。
チャンピオンズリーグの重要な試合を控えるバイエルンにとって、カールの負傷は最悪のタイミングだ。彼は来週水曜日のレアル・マドリードとの準々決勝第2戦を欠場する見込みである。
今季CL7試合で4得点2アシストを記録した攻撃的MFの離脱は、国内リーグにも影響する。彼はブンデスリーガ24試合で10ゴールに絡み、直近のフライブルク戦では終了間際の決勝弾をマークしていた。
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次は何が待っているのでしょうか？
バイエルンは過密日程をカール抜きで乗り切らなければならない。彼はブンデスリーガのザンクトパウリ戦とチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦のレアル・マドリード戦を欠場する見込みだ。
さらに4月22日のバイエル・レバークーゼンとのDFBポカール準決勝への出場も不透明だ。バイエルンにはマイケル・オリゼ、ルイス・ディアス、セルジュ・ニャブリなどがおり攻撃陣は厚いものの、チーム屈指の創造性を誇るカールをこの重要な時期に失った。