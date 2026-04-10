チャンピオンズリーグの重要な試合を控えるバイエルンにとって、カールの負傷は最悪のタイミングだ。彼は来週水曜日のレアル・マドリードとの準々決勝第2戦を欠場する見込みである。

今季CL7試合で4得点2アシストを記録した攻撃的MFの離脱は、国内リーグにも影響する。彼はブンデスリーガ24試合で10ゴールに絡み、直近のフライブルク戦では終了間際の決勝弾をマークしていた。