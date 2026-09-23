レアル・マドリーはこの夏の移籍市場で慌ただしい動きを見せ、戦力強化に向けて7人の新戦力を確保した。しかし、バイエルン・ミュンヘンのウインガー、オリセの獲得には至らなかった。

レアル・マドリーは24歳の同選手を熱心に追っていたが、最終的にはヤン・ディオマンデへと関心を切り替えた。オリセは2024年にバイエルンに加入したばかりで、現在の契約を3年残しているドイツに残留することを選んだ。

ムバッペはフランス代表の活動中、この一連の動きを注意深く見守っていた。パリ・サンジェルマン時代に同様の大きな憶測を乗り越えてきたこのFWは、大型移籍を巡る重圧を理解している。



