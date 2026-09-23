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「バイエルン・ミュンヘンに失礼になる！」 キリアン・エムバペ、フランス代表のチームメートであるマイケル・オリーズのレアル・マドリー移籍説について胸中を明かす
マドリー、オリーセ獲得を逃す
レアル・マドリーはこの夏の移籍市場で慌ただしい動きを見せ、戦力強化に向けて7人の新戦力を確保した。しかし、バイエルン・ミュンヘンのウインガー、オリセの獲得には至らなかった。
レアル・マドリーは24歳の同選手を熱心に追っていたが、最終的にはヤン・ディオマンデへと関心を切り替えた。オリセは2024年にバイエルンに加入したばかりで、現在の契約を3年残しているドイツに残留することを選んだ。
ムバッペはフランス代表の活動中、この一連の動きを注意深く見守っていた。パリ・サンジェルマン時代に同様の大きな憶測を乗り越えてきたこのFWは、大型移籍を巡る重圧を理解している。
- Getty Images Sport
バイエルンの名門クラブへの敬意
『Sport Bild』の取材に応じたエムバペは、同胞を巡る根強い噂について語った。自身の過去の経験も引き合いに出し、スペインの名門クラブのために“代理人役”を務めるつもりはないことを明確にした。
「その憶測は耳にしている。でも、自分自身もその状況はよく知っている」とエムバペは説明した。「自分がPSGの選手だった頃は、数え切れないほどの噂があった。そして、選手にクラブを移るよう助言するのは失礼だと思う。それはバイエルンに対してフェアではない。特にバイエルンは、マイケルが多くのことを成し遂げられる素晴らしいクラブだからだ。」
差し迫った移籍を巡る話を否定した一方で、マドリーのFWは元クリスタル・パレスの選手への称賛を隠さなかった。さらにこう続けた。「1つはっきりしていることがある。世界中のあらゆるクラブがマイケル・オリーズを欲しがるだろう。彼は傑出した選手だ。」
モウリーニョ、攻撃のバランスを模索
オリセは、その卓越したテクニックと創造性で高く評価されており、欧州屈指のアタッカーの一人としての地位を確立している。右サイドを主戦場とするスタイルは、現在の主力選手の多くが中央または左サイドを好むマドリーにとって、戦術的に興味深い適性を持つ。
その明白な魅力はあるものの、ホセ・モウリーニョはすでにベルナベウで層の厚い前線陣を抱えている。エムバペ、ヴィニシウス・ジュニオール、そしてディオマンデを擁する中で、指揮官の最大の課題は、単に注目度の高いアタッカーをさらに加えることではなく、戦術的な調和を見いだすことにある。
適切な時期が来れば、このフランス人選手に対して将来的にマドリーが獲得へ動く可能性は十分にあるが、レアル・マドリーは今季の戦いに向けて現時点でも十分な戦力を備えている。
- AFP
今季に焦点を当てる
現時点で、オリーズはバイエルン・ミュンヘンに引き続き専念している。このウインガーはドイツで成長を続け、今季に主要タイトル獲得を目指すクラブのために、攻撃面で重要な局面を生み出すことを目指す。
一方、モウリーニョはスター選手をそろえるマドリーのチームから最大限の力を引き出すことに集中しなければならない。新たに加わった7人を一体感とバランスのあるチームに融合させられるかどうかが、今季の国内大会と欧州大会の両方での成功を最終的に左右することになる。
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