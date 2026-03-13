AFP
バイエルン・ミュンヘンに大きな変化か？ヴィンセント・コンパニー率いるチームが三冠獲得を目指す中、移籍責任者の去就は依然不透明
アリアンツ・アレーナにおける内部摩擦
コンパニがピッチ上でバイエルンを活性化させる一方、アリアンツ・アレーナの裏では権力闘争が進行中だ。かつてクラブ新時代の設計者と見なされたエーベルルは、今や理事会から厳しい監視の目に晒されている。スポーツ・ビルト誌の報道によれば、彼の将来は決して安泰ではなく、内部での指導力への信頼は揺らいでいる。
ザイベナー通りの雰囲気はますます不安定になっている。ブンデスリーガでの圧倒的な強さと三冠獲得への挑戦が続く中、エベルと他の幹部陣の関係は冷え込んでいると報じられている。この完全な信頼の欠如が、2027年の契約満了前に彼の任期が短縮される可能性を囁かせる要因となっている。
契約交渉をめぐる対立
緊張の主な原因は、エベルによるクラブの給与総額の管理にある。上層部の一部は、彼が契約更新の際に過度に手厚い待遇を提供し、その結果、持続不可能と見なされる財政構造を招いたと考えている。こうした内部の意見の相違は、元RBライプツィヒの幹部である彼が、果たしてクラブの長期的なアイデンティティに本当に適合しているのかという、より広範な議論を引き起こしている。
元監督フェリックス・マガトはこの役職の難しさを指摘し、クラブのレジェンドたちが投じる影に言及した。「ウリ・ヘーネスの後任として――FCバイエルンで長く続いた監督が誰だったか、私には分からない。非常に困難な状況だ」とマガトは説明した。「これらの偉大な元指導者たちは今も宇宙のどこかに漂っている。だからこそ、今責任を託された人物がその期待に応えるのは難しいのだ」
嵐の中でもエベルは冷静さを保っている
エベルルは憶測が最高潮に達する中、プロとしての姿勢を保とうとしている。バイエル・レバークーゼンとの重要なブンデスリーガ戦を前に、外部からの雑音を遮断しクラブの直近のスポーツ目標に集中する姿勢を明確にした。シーズン終盤の大一番を控え、スポーツディレクターは役員会内の批判を沈黙させるためトロフィー獲得に賭けている。ただし自身の去就に関する最終決定は5月まで見込まれていない。
エベルルは記者会見で噂に直接言及した。「そうした報道は気にならない。批判は常に存在するものだ。私は自身の仕事とチームの成果に集中している。我々の状況は良好で、今シーズン多くの成果を上げられる。そこに焦点を当てている」
内部後継者計画
もし袂を分かつ事態となった場合、最多優勝クラブは後任を遠くに探す必要はないかもしれない。 クラブ内部では、CEOのヤン＝クリスティアン・ドレーセンとスポーツディレクターのクリストフ・フロイントの二人で、高額な外部人材を雇うことなくエーベルルの職務を吸収できるという見方が強まっている。これは戦略上の大きな転換となり、ここ数年クラブを特徴づけてきた有名経営者モデルからの脱却を意味する可能性がある。ただし、マルクス・クロシェのような外部候補者は除外されたと報じられている。
一方ピッチ上では、コンパニがバイエルンを率いて今季残るタイトルを総なめにしようと奮闘中だ。トリプル制覇の可能性は依然として残されている。 バイエルンはブンデスリーガで首位を走り、2位のボルシア・ドルトムントに11ポイントの差をつけている。またDFBポカールではレバークーゼンと準決勝を戦う。さらにチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦ではアタランタを6-1で圧倒した。
