バイエルン・ミュンヘンに大きな変化か？ヴィンセント・コンパニー率いるチームが三冠獲得を目指す中、移籍責任者の去就は依然不透明

コンパニがピッチ上でバイエルンを活性化させる一方、アリアンツ・アレーナの裏では権力闘争が進行中だ。かつてクラブ新時代の設計者と見なされたエーベルルは、今や理事会から厳しい監視の目に晒されている。スポーツ・ビルト誌の報道によれば、彼の将来は決して安泰ではなく、内部での指導力への信頼は揺らいでいる。

ザイベナー通りの雰囲気はますます不安定になっている。ブンデスリーガでの圧倒的な強さと三冠獲得への挑戦が続く中、エベルと他の幹部陣の関係は冷え込んでいると報じられている。この完全な信頼の欠如が、2027年の契約満了前に彼の任期が短縮される可能性を囁かせる要因となっている。