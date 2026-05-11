バイエルン・ミュンヘンとドルトムントは空振りに終わるのか？ あるトップクラブがヘルタの逸材ケネット・アイヒホルン獲得に本腰を入れていると報じられている

とはいえ、アイヒホルンはマンチェスター・シティに残ることはないだろう。クラブは移籍後すぐにMFをレンタルし、実戦経験を積ませる計画だ。レンタル先候補にはバイエル04レバークーゼンが挙げられている。

これによりアイヒホルンは少なくともブンデスリーガへの第一歩を踏み出す。BVBやバイエルンではなくとも、両クラブも16歳に注目し、次期移籍市場での獲得を期待しているという。

とりわけドルトムントは最近、移籍先として最も有力とされ、Bild紙は「最も有利な立場」と伝えている。その理由は、スポーツディレクターのオーレ・ブック氏が選手と面会したためだ。