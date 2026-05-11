スカイの報道によると、マンチェスター・シティは来夏、16歳のベルリン出身選手との契約に向け具体的な計画を進めている。ペップ・グアルディオラ監督は彼のファンであり、プレミアリーグに迎えたいと考えている。
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バイエルン・ミュンヘンとドルトムントは空振りに終わるのか？ あるトップクラブがヘルタの逸材ケネット・アイヒホルン獲得に本腰を入れていると報じられている
とはいえ、アイヒホルンはマンチェスター・シティに残ることはないだろう。クラブは移籍後すぐにMFをレンタルし、実戦経験を積ませる計画だ。レンタル先候補にはバイエル04レバークーゼンが挙げられている。
これによりアイヒホルンは少なくともブンデスリーガへの第一歩を踏み出す。BVBやバイエルンではなくとも、両クラブも16歳に注目し、次期移籍市場での獲得を期待しているという。
とりわけドルトムントは最近、移籍先として最も有力とされ、Bild紙は「最も有利な立場」と伝えている。その理由は、スポーツディレクターのオーレ・ブック氏が選手と面会したためだ。
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ケネット・アイヒホルンは来夏、どのチームに移籍するのだろうか？
『Sport Bild』によると、アイヒホルンはニコ・コヴァチ監督のBVB戦術に完全には納得しておらず、バイエル・レバークーゼンやRBライプツィヒへの移籍を優先しているという。
一方、キッカー誌によると、バイエルン・ミュンヘン内部ではU-17代表に4度選ばれたアイヒホルンの能力は評価しつつも、ゼーベナー・シュトラーセ（バイエルンの本拠地）へ招へいする妥当性については意見が分かれている。
ヘルタも来夏1200万ユーロの違約金で売却しつつ、レンタルで1年留める計画だ。