クローゼが候補トップに挙げられるのは、若手育成で実績があるからだ。チーム再構築を目指すロティートにとって、これは最優先事項である。

ドイツでは平均年齢23歳の国内最年少チームを率い、若手を起用する方針でニュルンベルクに大きな利益をもたらした。

クローゼの指導の下、ステファノス・ツィマスやフィン・イェルチはそれぞれブライトンとシュトゥットガルトへクラブ史上最高額で移籍。さらに、ティノ・クサノヴィッチを17歳でデビューさせ、これはニュルンベルク史上最年少記録となった。

こうした「戦力を維持しながら選手価値を高める」手腕こそ、ラツィオが新監督に求める資質である。