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バイエルン・ミュンヘンとドイツ代表のレジェンドが、マウリツィオ・サッリの後任候補に。ラツィオ会長は元チェルシー監督の退任を示唆。
ロティートのコメントでサッリ監督の去就が危ぶまれる
2年連続で欧州カップ戦出場を逃した厳しいシーズンを受け、フォルメロの雰囲気は沸点に達している。コッパ・イタリア決勝進出も、リーグ不振の前では会長クラウディオ・ロティートの疑問を解消できない。
ロティートは最近「誰も不可欠ではない」と発言。2028年までの契約があるサッリでも安泰ではないと示唆した。
一方、サリ監督は移籍戦略や将来計画への影響力不足に不満を漏らしている。
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ニュルンベルクでのクロースの指導の妙
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、新時代を迎えるラツィオの問題解決策としてクローゼが浮上している。 現役時代ローマで伝説的な活躍をしたドイツ人監督は、2.ブンデスリーガのニュルンベルクを再建。降格候補と言われたチームを8位に導いた。開幕5試合で1ポイントしか取れない苦しいスタートながら、プレッシャーの中で結果を出す力を示した。
クローゼは4-3-1-2、4-3-3、3-5-2を自在に切り替え、相手を翻弄する“戦術のカメレオン”だ。
昇格争いからすでに脱していたニュルンベルクは、ハノーファー戦で3－3の引き分けに持ち込み、相手のプレーオフ進出を阻んだ。
フォルメロでの若手育成に注力
クローゼが候補トップに挙げられるのは、若手育成で実績があるからだ。チーム再構築を目指すロティートにとって、これは最優先事項である。
ドイツでは平均年齢23歳の国内最年少チームを率い、若手を起用する方針でニュルンベルクに大きな利益をもたらした。
クローゼの指導の下、ステファノス・ツィマスやフィン・イェルチはそれぞれブライトンとシュトゥットガルトへクラブ史上最高額で移籍。さらに、ティノ・クサノヴィッチを17歳でデビューさせ、これはニュルンベルク史上最年少記録となった。
こうした「戦力を維持しながら選手価値を高める」手腕こそ、ラツィオが新監督に求める資質である。
ファンに愛される選手の復帰の可能性
クロースは選手としてラツィオで5年間プレーし、スタディオ・オリンピコに馴染み深い。監督としてイタリアに復帰したいという意向を隠さず、ロティートとの信頼関係も今も堅い。
スポーツディレクターのファビアーニは以前、ディノ・トッポモラーノなど他の候補も検討したが、クラブ事情を熟知するクローゼの優位は明らかだ。
近日中にロティートとサッリが会談し、契約解除の条件を最終調整するとみられる。決別が確定すれば、クロゼは即座に後任に就く準備ができており、首都にダイナミックで予測不可能なサッカーを取り戻すだろう。