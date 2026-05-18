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バイエルン・ミュンヘンとドイツ代表のレジェンドが、マウリツィオ・サッリの後任候補に。ラツィオ会長は元チェルシー監督の退任を示唆した。
ロティートが発言、サッリ監督の去就が危ぶまれる
2年連続で欧州カップ戦出場を逃した厳しいシーズンを受け、フォルメロの雰囲気は沸点に達している。コッパ・イタリア決勝進出も、リーグ戦の不振で価値を落としました。クラウディオ・ロティート会長は、サッリ監督の下でのプロジェクトに疑問を抱いています。
ロティート会長は最近「誰もが役に立つが、不可欠な存在はない」と発言。2028年まで契約があるサッリ監督でも安泰ではないことを示唆した。
一方、サリ監督は移籍戦略や将来計画への影響力不足に不満を漏らしている。
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ニュルンベルクでのクロースの指導の妙
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、新時代を迎えるラツィオは、クラブの問題解決策としてクローゼを候補に挙げている。 ローマで伝説的な選手時代を送った後、彼は2部ニュルンベルクを率い、降格候補と言われたチームを8位に導いた。序盤5試合で1ポイントしか取れなかった苦境を乗り越え、プレッシャーの中でも結果を出す力を示した。
クローゼは4-3-1-2、4-3-3、3-5-2を自在に切り替え、相手を翻弄する“戦術のカメレオン”だ。
その献身性が最も顕著だったのは、勝ち点争いから脱していたニュルンベルクがハノーファーと3-3で引き分け、相手の昇格プレーオフ進出を阻んだ一戦だ。
フォルメロでの若手育成に注力
クローゼが候補トップに挙げられるのは、若手育成で実績があるからだ。チーム再構築を目指すロティートにとって、これは最優先事項である。
ドイツでは平均年齢23歳の国内最年少チームを率い、若手を起用する方針でニュルンベルクに大きな利益をもたらした。
クローゼの指導の下、ステファノス・ツィマスやフィン・イェルチはそれぞれブライトンとシュトゥットガルトへクラブ史上最高額で移籍。また、ティノ・クサノヴィッチを17歳でデビューさせ、これはニュルンベルク史上最年少記録だ。
こうした「戦力を維持しながら選手価値を高める」指導力が、次期監督に求められる資質と一致している。
ファンに愛される選手の復帰の可能性
クロースは選手としてラツィオで5年間プレーし、スタディオ・オリンピコに馴染み深い。監督としてイタリアに復帰したいという意向を隠さず、ロティートとの信頼関係も堅い。
スポーツディレクターのファビアーニはディノ・トッポモラーらも検討したが、クラブ事情を熟知するクローゼの優位は明らかだ。
近日中にロティートとサッリが会談し、契約解除の条件を最終調整するとみられる。決別が確定すれば、クロゼは即座に後任に就く準備ができており、首都にダイナミックで予測不可能なサッカーを取り戻すだろう。