バイエルンとライマーの契約交渉がドイツメディアで話題だ。双方は関係継続を希望しているが、スポーツディレクターのマックス・エベル氏は「ここ数週間は進展がない」と認めた。バイエルン対ヴォルフスブルク戦後、スカイの取材に応じたエベル氏は「双方に異なる見解がある。我々はコッホと延長したいが、期待値の橋渡しが必要だ」と語った。

「現在、双方の見解は食い違っている。我々はコニとの契約延長を望んでいるのは事実だ。今は双方の期待値について何らかの形で折り合いをつける必要がある」とエベルは語った。