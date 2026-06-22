バイエルン・ミュンヘンとの契約が不透明な中、バルセロナがハリー・ケインに驚きの獲得オファーを提示。

ケインとバイエルンは契約延長で合意に至らず、バルセロナ移籍のわずかな可能性が残っている。現在の契約は2027年満了で、双方は更新に前向きながら契約期間で隔たりがある。報道ではケインは2030年までの保障を望むが、バイエルンは2年延長しか提示していない。

ケインは2023年、移籍金約1億ユーロでバイエルンに加入し、年俸2500万ユーロでプレーしている。W杯後も合意至らなければ、彼の将来は大きく変わる可能性がある。バルセロナは、この契約摩擦が獲得の好機となるかを見極めている。