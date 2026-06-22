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バイエルン・ミュンヘンとの契約が不透明な中、バルセロナがハリー・ケインに驚きの獲得オファーを提示。
バルセロナ、ケイン獲得へ打診
『Sport』紙によると、バルセロナはケインがブンデスリーガからラ・リーガへ移籍する意思があるかを探るため、突然接触した。正式オファーはまだだが、クラブ関係者はケイン陣営にスポティファイ・カンプ・ノウ移籍の意向を打診した。レヴァンドフスキ退団後、イングランド代表主将のケインはバルセロナが最も欲しいFWだ。
32歳ながら、W杯での活躍とバイエルンでの得点力で評価はさらに上昇している。ただ、ケインは現時点で移籍に「消極的」で、ミュンヘンでの生活に満足しているという。
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バイエルンで契約が停滞
ケインとバイエルンは契約延長で合意に至らず、バルセロナ移籍のわずかな可能性が残っている。現在の契約は2027年満了で、双方は更新に前向きながら契約期間で隔たりがある。報道ではケインは2030年までの保障を望むが、バイエルンは2年延長しか提示していない。
ケインは2023年、移籍金約1億ユーロでバイエルンに加入し、年俸2500万ユーロでプレーしている。W杯後も合意至らなければ、彼の将来は大きく変わる可能性がある。バルセロナは、この契約摩擦が獲得の好機となるかを見極めている。
アルバレスが依然として最優先事項である
アトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレスは、デコとフリックにとって依然として最優先の獲得ターゲットだ。ケイン陣営の反応とは異なり、このアルゼンチン人選手はバルセロナへの移籍に強い関心を示している。クラブ首脳陣は、アルバレスがフリックの戦術に最適な決定力、ハイインテンシティな守備、連携プレーを備えていると確信している。
フリック監督は、アンソニー・ゴードン獲得後も、チームのプレス戦術に不可欠なフォワードを求める哲学を曲げない。市場では、アルバレスが最も現実的で戦術的に適した選択肢とされている。
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ケインはワールドカップでの栄冠に照準を合わせる
ケインは現在、ワールドカップでイングランド代表を率いることに集中している。クロアチア戦で2得点を挙げ、大会通算10ゴールに達した。ガーナ戦でも好調を維持し、得点記録を伸ばす狙いだ。
この2得点で彼はゲイリー・リネカーが保持していたイングランド代表のワールドカップ最多得点記録に並んだ。次はリネカーを抜いて新記録を樹立する絶好の機会だ。