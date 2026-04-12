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バイエルン・ミュンヘンが54年ぶりの記録を達成。ヴィンセント・コンパニ率いるチームがザンクト・パウリに大勝。
コンパニ率いるチームが、ゲルト・ミュラーの1972年の記録を塗り替えた
ミラーントール・シュタディオンでバイエルン・ミュンヘンが今季105得点をマークし、ゲルト・ミュラーと1971-72シーズンのチームが持っていた101得点を更新した。ローテーションを敷いた陣容でも機能したことは、コンパニ監督の下、選手層の厚さを示した。 序盤にジャマル・ムシアラが先制し、53分にはレオン・ゴレツカのシュートが新記録を確定した。
試合後、コンパニー監督は「我々の目標は常にすべてを勝つことだ」とスカイ・スポーツに語った。40歳の誕生日を目前に控えた彼は、チームのパフォーマンスに満足そうな表情を浮かべた。
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ムシアラは最近の批判にもかかわらず活躍している。
ムシアラは9分、コンラート・ライマーのパスで先制点。 この23歳の活躍は、元主将オリバー・カーンが「代表活動を休んでコンディションを整えるべき」と語った直後だったため、メッセージとも受け取れた。ザンクト・パウリも反撃し、マティアス・ペレイラ・ラーゲが同点弾目前に迫るも、キム・ミンジェのブロックがクリーンシートを守り、バイエルンの勢いを止めなかった。
後半の崩壊
後半、バイエルンはホームチームを圧倒し、得点を重ねた。ゴレツカの鮮やかなボレー、直後にオリゼの正確なシュートで3点目。ブーイングを受けたオリゼは挑発的なパフォーマンスで優位を強調した。 アレクサンダー・ブレシン率いるザンクト・パウリは降格プレーオフ圏内にとどまり、この容赦ないプレッシャーに屈した。65分にはニコラス・ジャクソンが4点目を奪い、終盤にはラファエル・ゲレイロがダメ押し。ホームチームを完封し、バイエルンは首位の座をさらに固めた。
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注目はレアル・マドリード戦へ
勝敗が決まったため、コンパニ監督は選手を効果的に起用した。 ベルギー人監督はレアル・マドリードとの第1戦から先発7人を入れ替え、ケインら主力を休ませた。キミッヒやオリゼも後半早々に交代し、スペインでの第2戦に備えた。国内リーグを楽々と消化したバイエルンは、記録的シーズンの勢いそのままに、準決勝進出をかけてマドリードを迎え撃つ。