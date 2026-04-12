バイエルン・ミュンヘンが54年ぶりの記録を達成。ヴィンセント・コンパニ率いるチームがザンクト・パウリに大勝。

ミラーントール・シュタディオンでバイエルン・ミュンヘンが今季105得点をマークし、ゲルト・ミュラーと1971-72シーズンのチームが持っていた101得点を更新した。ローテーションを敷いた陣容でも機能したことは、コンパニ監督の下、選手層の厚さを示した。 序盤にジャマル・ムシアラが先制し、53分にはレオン・ゴレツカのシュートが新記録を確定した。

試合後、コンパニー監督は「我々の目標は常にすべてを勝つことだ」とスカイ・スポーツに語った。40歳の誕生日を目前に控えた彼は、チームのパフォーマンスに満足そうな表情を浮かべた。