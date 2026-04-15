バイエルン・ミュンヘンが2年連続優勝を決めれば、ハリー・ケインらイングランド代表は新しいブンデスリーガのトロフィーを掲げる。

ドイツサッカーリーグ（DFL）は、ブンデスリーガ優勝チームの刻印スペースがなくなったため、トロフィーを大幅に変更した。銀製のトロフィー外側リングを大きなものに交換し、今後30年の優勝チーム名を刻めるようにした。

ブンデスリーガ公式ウェブサイトによると、この作業は銀器メーカーのコッホ＆ベルクフェルト社が担当し、今後30年間の刻印が可能になった。 外輪には現在、5本の銀の帯が施されている。これは、2023-24シーズンにバイエル・レバークーゼンが優勝し、その後バイエルンが2024-25シーズンに優勝した際に使用された旧バージョンの3本から増設された。