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バイエルン・ミュンヘンが2年連続優勝を決めれば、ハリー・ケインらイングランド代表は新しいブンデスリーガのトロフィーを掲げる。
次世代のための空間
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ケイン＆カンパニーのためのヘヴィメタル
マイスターシャーレは修復と拡大を繰り返し、重量11kg、直径56cmに成長した。巡回トロフィーであり、原本は現優勝チームが保持し、複製は過去の優勝チームが保管する。今回の拡大以前にも手直しが行われている。 トロフィーは1949年、エリザベス・トレスコウがデザインし、第二次大戦で行方不明になった「ヴィクトリア」像に代わった。1903年のVfBライプツィヒ以来、全優勝チームの名を刻み、ドイツサッカーの歴史を伝える生きた証だ。DFLは今回、トロフィーを完全に分解・修復し、かつての輝きを取り戻した。
成長する盾の歴史
最初の大幅な改修は1981年。銀のリングと金枠にセットされた5つのトルマリン・カボションが追加されました。2009年には彫刻面積を増やすため、より大きなプレート5枚が取り付けられ、その仕様は2025-26シーズンに向けた改修まで維持されました。
このトロフィーはドイツサッカー史の特殊な出来事にも配慮しています。1922年はFCニュルンベルクとハンブルガーSVの両方を称える二重刻印があり、優勝決定が取りやめとなった1904年は空白になっています。これらの細部はすべて新しい大きなリングに引き継がれ、ケインやその世代が名を刻むにふさわしい系譜が保たれています。
- AFP
バイエルンの運命の対決
コンパニ監督率いるバイエルンは、5月16日のケルンとのホーム最終戦で新デザイントロフィーを披露する見込みだ。現在首位で残り5試合、12ポイント差をつけている。この勢いが続けば、GKノイアーがアリアンツ・アレーナで拡大された盾を受け取る。 ケインにとってはドイツでの活躍を象徴する新たなマイルストーンとなる。昨季トロフィー獲得のジンクスを破ったストライカーは、拡大されたリングに名を刻む最初の世代となる。保険評価額約5万ユーロとされるマイスターシャーレは、ドイツスポーツ界の頂点として、今後数十年の戦いに備えている。