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バイエルン・ミュンヘンが、PSVからモロッコ代表のW杯英雄イスマエル・サイバリを5000万ユーロで獲得と正式発表した。
コンパニーが攻撃の補強候補を獲得
ブンデスリーガの強豪クラブが、欧州サッカー界で注目の若手選手を獲得。サイバリは2031年6月までの契約にサインし、アリアンツ・アレーナでの長期的な将来を確約した。
スポーツディレクターのマックス・エベルスはクラブ公式サイトでこう語った。「ワールドカップで注目のフォワードだったサイバリを獲得できとてもうれしい。 移籍は突発的なものではなく、長期計画の成果だ。重要なのは、早期から姿勢を明確にし、彼の能力を見込んで将来像を示した点だ。サイバリは攻撃に質と予測不可能性をもたらすだろう。」
- AFP
エールディヴィジのスター選手に巨額の手数料
バイエルンは移籍金を公表していないが、この取引は大きな投資だ。ドイツ紙『ビルト』によると、基本移籍金は5000万ユーロ前後で、ボーナスを含めると5200万ユーロに達する可能性がある。これにより、このモロッコ人選手はハリー・ケインやマタイス・デ・リフトと並び、クラブ史上最高額クラスの獲得選手となった。
スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは「イスマエル・サイバリはPSVで3年連続リーグ優勝を果たし、CLでもプレー。W杯で価値を示している。多才で情熱と大胆さがあり、得点力とメンタリティでチームを後押しする」と期待を語った。 彼のような選手が、ファンをスタジアムに呼び込む。」
ワールドカップでの活躍とPSVでの成功
オランダで多数のタイトルを獲得したサイバリがミュンヘンに加入。PSVでは42ゴール29アシストを記録し、リーグ3連覇に貢献。最終シーズンにはオランダ年間最優秀選手に選ばれた。その勢いはW杯でも継続。北米大会ではモロッコ代表の要として活躍している。
ブラジル、スコットランド、ハイチ戦で得点を挙げ、ベスト16のオランダ戦ではPK戦の勝利を決めるキックを成功させた。2025年アフリカネイションズカップ優勝国で34試合12得点をマークし、アフリカ屈指のストライカーとして評価されている。
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サイバリ、コンパニーの影響を明かす
選手本人は、コンパニの下でプレーできることがブンデスリーガ移籍の大きな要因だったと認めた。サイバリは「子供の頃、FCバイエルンのようなクラブと契約することを夢見ていました。誰もが知る世界有数のビッグクラブですから」と語った。 「FCバイエルンは毎年チャンピオンズリーグなど大きなタイトルを争う。私もここでできる限り多くのトロフィーを勝ち取りたい。チームのプレースタイルは自分に合っており、自分のサッカーができる。毎日全力でチームに貢献するつもりだ。ヴィンセント・コンパニー監督の存在も決断の大きな要因だった。彼と一緒にプレーできる日が待ち切れない」