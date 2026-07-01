バイエルンは移籍金を公表していないが、この取引は大きな投資だ。ドイツ紙『ビルト』によると、基本移籍金は5000万ユーロ前後で、ボーナスを含めると5200万ユーロに達する可能性がある。これにより、このモロッコ人選手はハリー・ケインやマタイス・デ・リフトと並び、クラブ史上最高額クラスの獲得選手となった。

スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは「イスマエル・サイバリはPSVで3年連続リーグ優勝を果たし、CLでもプレー。W杯で価値を示している。多才で情熱と大胆さがあり、得点力とメンタリティでチームを後押しする」と期待を語った。 彼のような選手が、ファンをスタジアムに呼び込む。」