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バイエルン・ミュンヘンが、面談のためドイツを訪れたFWクヴィチャ・クヴァラツヘリアの16歳の弟に興味を示している。
ドイツの強豪クラブが10代の有望選手を獲得へ
バイエルンは東ヨーロッパでのスカウトを強化し、16歳のフォワード、トルニケをユースの最重要ターゲットとして注目している。彼は母国で話題となり、プロとして大きな節目を迎えた。
『LaGazzetta.ge』によると、彼はすでにバイエルン首脳陣と面会するためミュンヘンへ訪問。今回は顔合わせが目的で、クラブはブンデスリーガのプロジェクトを紹介し、他クラブとの競争を制しようとしている。
- AFP
クヴァラツヘリア家にとって記念すべき一週間
バイエルンが関心を示しているというニュースは、この10代選手にとって多忙な時期に飛び込んできた。トニケは先日行われたエロヴヌリ・リーガのディナモ・バトゥミ戦（2-2の引き分け）で、初めてディナモ・トビリシのトップチームに名を連ねた。
この若さで試合メンバーに入ったことは、彼の急成長を証明している。
試合直後、彼はドイツ行きの飛行機へ。
兄クヴィチャがチャンピオンズリーグの重要な一戦に臨む一方で、トルニケ自身もアリアンツ・アレーナへの移籍の可能性を模索し、欧州トップクラブのスカウトの波に飛び込もうとしている。
欧州の舞台での兄弟競争
チャンピオンズリーグのスケジュール上、この会談のタイミングは象徴的だ。トルニケが自身の将来を話し合うためミュンヘンに滞在中、兄クヴィチャも5月6日に同市を訪れる。
PSGのエースは、準決勝第2戦でバイエルンと対戦する。
第1戦では2得点を挙げて5－4の勝利に貢献した。
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バイエルン州の未来を築く
バイエルンには、有望な若手をアカデミーで育成し、トップチームへ昇格させる伝統がある。
今回、ディナモ・トビリシで頭角を現したトルニケにも早期にアプローチ。複数の欧州強豪が注目する同選手を確保するのが目的だ。
正式契約は未締結だが、本人が交渉のためドイツを訪れていることから、バイエルンが最有力とみられる。