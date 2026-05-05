バイエルン・ミュンヘンが、面談のためドイツを訪れたFWクヴィチャ・クヴァラツヘリアの16歳の弟に興味を示している。

バイエルンが関心を示しているというニュースは、この10代選手にとって多忙な時期に飛び込んできた。トニケは先日行われたエロヴヌリ・リーガのディナモ・バトゥミ戦（2-2の引き分け）で、初めてディナモ・トビリシのトップチームに名を連ねた。

この若さで試合メンバーに入ったことは、彼の急成長を証明している。

試合直後、彼はドイツ行きの飛行機へ。

兄クヴィチャがチャンピオンズリーグの重要な一戦に臨む一方で、トルニケ自身もアリアンツ・アレーナへの移籍の可能性を模索し、欧州トップクラブのスカウトの波に飛び込もうとしている。