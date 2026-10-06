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バイエルン・ミュンヘンが、経験豊富なバックアップ要員としてニューカッスルのGKニック・ポープの電撃獲得を狙う
バイエルン、電撃獲得を検討か
『スカイ・ジャーマニー』によれば、バイエルンは来夏の移籍市場を前に、アリアンツ・アレーナでの経験豊富なバックアップ要員としてポープに照準を合わせている。34歳のGKは、ノイアーの引退予定を受けて第1GKに昇格する見通しのウルビヒを支える存在としてリストアップされている。イングランド代表として10試合の出場歴を持つこの守護神は理想的な補強と見なされており、セント・ジェームズ・パークでの契約が2027年6月に満了するため、フリー移籍で加入できる可能性がある。
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ベテランGK、脇役の立場に直面へ
元バーンリーGKは、今季マティアス・ヤイスレ監督の下で構想外となり、タインサイドでの役割が大幅に縮小している。ポープは今夏加入のルカーシュ・ホルニチェクに定位置を奪われ、そのルカーシュ・ホルニチェクはプレミアリーグ開幕から5試合連続で先発。一方で、若手のユウェン・ジャウエンがカラバオカップでゴールマウスを任されていた。実際、このベテランGKが最後に公式戦に出場したのは2025-26シーズン最終節で、5月24日のフラム戦に先発し、0-2の敗戦を喫している。
GK補強候補の絞り込みで国際的な選定範囲が拡大へ
『Sky Germany』の続報によれば、バイエルンの補強候補はポープにとどまらず、国内外の複数の経験豊富な候補者にまで及んでいる。ブンデスリーガではマルヴィン・シュヴェーベ、オリヴァー・バウマン、フィン・ダーメンの動向を追っているほか、フラムのベルント・レノも候補に入っている。同メディアによれば、そのほかに注視している経験豊富な代替候補には、クーン・カステールス、ケヴィン・トラップ、フレデリク・ロノウ、ルーカス・フラデツキー、フアン・ムッソ、そしてスポルティングCPのGKルイ・シルヴァが含まれる。
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夏の移籍市場がチーム刷新を左右する
アリアンツ・アレーナへの移籍は、ベテランGKにとってタインサイドからの注目度の高い脱出ルートとなる。もっとも、その役割は欧州サッカー最高峰の舞台で経験豊富な控えという位置づけだ。バイエルンにとっては、実績ある選手をフリーで獲得することは財政面で理にかなっており、新たな正守護神のバックアップと手本を提供できる。最終的にこの移籍が実現するかどうかは、夏の移籍市場が近づく中で、ポープがバイエルン首脳陣の優先リストでどの位置にいるかにかかっている。
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