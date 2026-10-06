アリアンツ・アレーナへの移籍は、ベテランGKにとってタインサイドからの注目度の高い脱出ルートとなる。もっとも、その役割は欧州サッカー最高峰の舞台で経験豊富な控えという位置づけだ。バイエルンにとっては、実績ある選手をフリーで獲得することは財政面で理にかなっており、新たな正守護神のバックアップと手本を提供できる。最終的にこの移籍が実現するかどうかは、夏の移籍市場が近づく中で、ポープがバイエルン首脳陣の優先リストでどの位置にいるかにかかっている。