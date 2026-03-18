バイエルン・ミュンヘンが「最強のチーム」と評される中、元FWがハリー・ケインら率いるチームがチャンピオンズリーグを制すると予想

バイエルンで12シーズンを過ごし、25のタイトルを獲得した元ウイングは、クラブが再び欧州の王座を勝ち取れると確信している。リベリーはバイエルンの優勝を明確に予想し、次のように語った。「バイエルンは単に強いだけでなく、調子が良い。私の見解では、彼らはチャンピオンズリーグ優勝の最有力候補だ」

2013年の有名な3冠を含む自身の輝かしい時代を振り返り、このフランス人選手は、これほど一貫した成功を生み出す独自の環境を強調した。彼は次のように説明した。「彼らが勝てるのは、素晴らしい文化があり、高いプロ意識がある一方で、まるで家族のような雰囲気があるからだ。 「サポーターからレジェンドとして見なされていることを嬉しく思う。我々は獲得したすべてのタイトルで歴史を築いてきた。当時も今も素晴らしい価値観を持っていたからこそ、我々は共にそれを成し遂げることができたのだ。」