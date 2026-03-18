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バイエルン・ミュンヘンが「最強のチーム」と評される中、元FWがハリー・ケインら率いるチームがチャンピオンズリーグを制すると予想
バイエルンはドイツ国内でも欧州でも圧倒的な強さを見せている
『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』のインタビューで、リベリーは先週火曜に行われたチャンピオンズリーグの1回戦第1戦で、ブンデスリーガ首位のバイエルンがアタランタを6-1で圧倒する試合を観戦し、その強さに感嘆した。このフランス人選手は、ハリー・ケインやミカエル・オリゼといった選手が絶好調であることを挙げ、現在のバイエルンの選手層は欧州全土を見渡しても他に類を見ないと確信している。「現時点で、彼らは間違いなく最強のチームだ。 技術面、戦術面、フィジカル面、あらゆる面でトップレベルだ。彼らは別格の存在だ。誰もがそれを目の当たりにしている。」
チャンピオンズリーグ優勝の最有力候補
バイエルンで12シーズンを過ごし、25のタイトルを獲得した元ウイングは、クラブが再び欧州の王座を勝ち取れると確信している。リベリーはバイエルンの優勝を明確に予想し、次のように語った。「バイエルンは単に強いだけでなく、調子が良い。私の見解では、彼らはチャンピオンズリーグ優勝の最有力候補だ」
2013年の有名な3冠を含む自身の輝かしい時代を振り返り、このフランス人選手は、これほど一貫した成功を生み出す独自の環境を強調した。彼は次のように説明した。「彼らが勝てるのは、素晴らしい文化があり、高いプロ意識がある一方で、まるで家族のような雰囲気があるからだ。 「サポーターからレジェンドとして見なされていることを嬉しく思う。我々は獲得したすべてのタイトルで歴史を築いてきた。当時も今も素晴らしい価値観を持っていたからこそ、我々は共にそれを成し遂げることができたのだ。」
時計仕掛けのような正確さ
この評価は、バイエルンの元ゴールキーパーでありCEOのオリバー・カーンの見解とも一致している。彼は同クラブを「欧州随一の強豪」と評した。先日スカイ・スポーツのインタビューに応じたこのドイツのレジェンドは、選手層の厚さが主要タイトル獲得への歴史的な前兆であると強調し、ローテーションを行ってもチームの質がほとんど落ちない点を指摘した。「バイエルンがチャンピオンズリーグを簡単に制するとは言い切れない。そう単純な話ではない。 しかし現時点では、彼らのサッカーのプレーぶりを見る限り、私にとって彼らは欧州最強のチームだ」とカーンは語った。彼はまた、チームが現在「まるで時計仕掛けのように」機能していると付け加えたが、最近の対戦相手との戦いが不足していることについては警鐘を鳴らした。
バイエルン・ミュンヘンの今後の展望は？
コンパニー率いるチームは、今夜行われるアタランタとのチャンピオンズリーグ・ラウンド16第2戦に照準を合わせている。国内リーグでは、67ポイントを獲得し、2位のボルシア・ドルトムントに9ポイントの差をつけて、ブンデスリーガの首位を独走している。リーグ戦は土曜日のホームでのユニオン・ベルリン戦から続き、4月にはフライブルクとザンクト・パウリへのアウェイ戦が控えている。 歴史的な3冠達成を目指し、4月22日のDFBポカール準決勝でバイエル・レバークーゼンとアウェイで対戦する前に、4位のシュトゥットガルトとの重要なホーム戦が控えている。
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