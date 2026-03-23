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バイエルン・ミュンヘンが、度重なる怪我に悩まされているアルフォンソ・デイヴィスのマンチェスター・ユナイテッドへの移籍を「検討する」意向を示しており、ユナイテッドにとって追い風となっている。
デイヴィスが前十字靭帯の負傷により、再び離脱
デイヴィスは、2019年に圧倒的なスピードを武器とする攻撃的左サイドバックとしてトップチームに定着して以来、バイエルンから高く評価されてきた。彼は2019-20シーズン、バイエルンがブンデスリーガ、チャンピオンズリーグ、DFBポカールの3冠を達成する原動力となり、アリアンツ・アレーナを離れて高額移籍するとの噂が度々浮上している。
これまでバイエルンに忠誠を尽くしてきたものの、25歳の彼はここ数年、悔しい思いをしてきた。カナダ代表の彼は今シーズン序盤に前十字靭帯の怪我から復帰したものの、バイエルンが合計スコア10-2という大差で勝利したアタランタとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦以降、戦線離脱を余儀なくされている。
今回のハムストリングの故障からの回復は順調と見られており、3月のアイスランドおよびチュニジアとの親善試合に向けたカナダ代表への招集もなかったため、代表戦の中断期間中は回復に専念する見込みだ。
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マンチェスター・ユナイテッドは左サイドバックの補強を目指している
バイエルンは今夏、デイヴィスを放出する意向があると考えられている。CF Bayern Insiderの報道によると、彼の度重なる負傷はクラブにとって「頭痛の種」となっており、彼を売却して資金を回収する決断を下すのは「理にかなっている」という。
マンチェスター・ユナイテッドは、今夏の移籍市場における有力な獲得候補として名前が挙がっている。レッドデビルズは左サイドバックの戦力を補強しようとしており、現在の第一選択肢であるルーク・ショーの代替となる選手を模索している。30歳のショー自身も怪我の履歴はあるものの、2025-26シーズンは安定したコンディションを維持しており、これまでのプレミアリーグ全31試合に出場している。
タイレル・マラシアは今夏に退団すると見られており、パトリック・ドルグは前監督ルーベン・アモリムの3-4-3フォーメーションに合わせて獲得された選手であるため、攻撃的なオプションとして位置づけられている。
カナダ代表、デイヴィスの負傷状況について最新情報を発表
カナダ代表のジェシー・マーシュ監督は今月初め、デイヴィスのコンディションについて最新情報を伝え、次のように明かした。「彼と話した。明らかに少し落ち込んでいて、悔しい思いをしているようだ。
「しかし、彼曰く、今回の怪我は――約1ヶ月前に負った怪我と比べても――はるかに軽度だそうだ。復帰までにはおそらく2～3週間かかるだろう。」
- AFP
デーヴィスは、自国開催のワールドカップに間に合う見込みだ
体調不良に悩まされてきたものの、デイヴィスは2026年ワールドカップでカナダ代表のキャプテンを務める頃には、万全のコンディションを取り戻し、最高のパフォーマンスを発揮できると見込まれている。
「ルージュ」ことカナダ代表は、グループBでプレーオフ勝ち上がりチーム、カタール、スイスと対戦し、決勝トーナメント進出を目指している。同チームは2022年ワールドカップにも出場したが、グループステージの3試合すべてで敗れた。