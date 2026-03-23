バイエルン・ミュンヘンが、度重なる怪我に悩まされているアルフォンソ・デイヴィスのマンチェスター・ユナイテッドへの移籍を「検討する」意向を示しており、ユナイテッドにとって追い風となっている。

デイヴィスは、2019年に圧倒的なスピードを武器とする攻撃的左サイドバックとしてトップチームに定着して以来、バイエルンから高く評価されてきた。彼は2019-20シーズン、バイエルンがブンデスリーガ、チャンピオンズリーグ、DFBポカールの3冠を達成する原動力となり、アリアンツ・アレーナを離れて高額移籍するとの噂が度々浮上している。

これまでバイエルンに忠誠を尽くしてきたものの、25歳の彼はここ数年、悔しい思いをしてきた。カナダ代表の彼は今シーズン序盤に前十字靭帯の怪我から復帰したものの、バイエルンが合計スコア10-2という大差で勝利したアタランタとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦以降、戦線離脱を余儀なくされている。

今回のハムストリングの故障からの回復は順調と見られており、3月のアイスランドおよびチュニジアとの親善試合に向けたカナダ代表への招集もなかったため、代表戦の中断期間中は回復に専念する見込みだ。