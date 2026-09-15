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バイエルン・ミュンヘンが「大胆」な新オクトーバーフェストユニフォームを発表 ブンデスリーガの強豪は2026-27年の祝典に向けて伝統を捨てる
バイエルンが祭典ムードを満喫する
バイエルンに秋の冷え込みが訪れる中、バイエルンは正式に、2026-27シーズンに向けた恒例のオクトーバーフェスト仕様キットを発表した。大きな注目を集めていた今回のリリースは、世界的に有名なビールの祭典の開幕を翌週に控えるタイミングで行われた。
ブンデスリーガの強豪は、地元で「ヴィースン」として知られるこのイベントを記念した公式ジャージーを、2021年以降毎年欠かさず発表してきた。しかし、今年の大胆な一着は、これまでのコレクションの中でも特に印象的で鮮やかな追加モデルの一つとなっている。
伝統的なデザインからの脱却
これまでのモデルでは、豪華なゴールドのトリムで飾られた控えめで伝統的なオマージュが採用されてきたが、2026-27シーズンに向けては創造面の制約が完全に取り払われた。新デザインは過去の落ち着いたアプローチを捨て、オクトーバーフェストの活気ある雰囲気と祝祭感を純粋に称えるものとなっている。
印象的なシャツは、深いブラックを基調に複雑で抽象的なフローラルパターンが全面に散りばめられている。赤、白、青、黄、緑の鮮やかな色合いでぼかされた花束が、目を引く錯綜したグラフィックを生み出している。
さらにレトロな魅力を添える形で、このキットの胸元にはクラシックなアディダスのトレフォイルロゴを採用。加えて、最近のオクトーバーフェスト向けリリースの多くで使われてきた特製の「FCバイエルン・ヴィースン」クラブエンブレムも誇らしげにあしらわれている。
レーダーホーゼンとフル装備のファンアパレル
この奇抜な新デザインは、昨季の上品なクリーム色とグリーンのユニフォームとは鮮やかなスタイルの対比をなしている。あの1着は、クラブの創設125周年と、歴史あるミュンヘンの祭典の第190回開催に合わせて、入念にデザインされたものだった。
ピッチ外では、この鮮やかな新ユニフォームが、バイエルンのオクトーバーフェスト向けアパレルコレクション全体の目玉となっている。ファンは、おそろいのジャケットやカーディガン、スウェットパンツも購入でき、印象的な試合観戦スタイルを完成させられる。
徹底的に着飾りたいサポーターに向けては、バイエルンが本格的な伝統衣装まで販売している。本革のバイエルン仕様レーダーホーゼン、厚手のウール製ブーツソックス、そしてクラシックなディアンドルドレスも、いずれも公式クラブストアで容易に入手可能だ。
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アリアンツ・アレーナで初公開へ
ファンは、この斬新な新ユニフォームの実戦投入をそれほど長く待つ必要はない。バイエルンは今週後半、アリアンツ・アレーナのナイトゲームで、この特別仕様のヴィースン・キットを初披露する予定だ。
ドイツの強豪は、9月18日のブンデスリーガでウニオン・ベルリンと対戦する際に、この鮮やかなカラーのユニフォームを着用する。この国内戦は日程的にも絶妙で、第191回ミュンヘン・オクトーバーフェストの開幕を翌日に控えている。
本拠地で決定的な勝利を収めれば、街の年に一度の祝祭に向けて最高のスタートとなる。バイエルンの選手たちもサポーターも、勝ち点3をそのままフェスティバル開幕週末へ持ち込みたいところだ。
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