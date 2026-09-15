これまでのモデルでは、豪華なゴールドのトリムで飾られた控えめで伝統的なオマージュが採用されてきたが、2026-27シーズンに向けては創造面の制約が完全に取り払われた。新デザインは過去の落ち着いたアプローチを捨て、オクトーバーフェストの活気ある雰囲気と祝祭感を純粋に称えるものとなっている。

印象的なシャツは、深いブラックを基調に複雑で抽象的なフローラルパターンが全面に散りばめられている。赤、白、青、黄、緑の鮮やかな色合いでぼかされた花束が、目を引く錯綜したグラフィックを生み出している。

さらにレトロな魅力を添える形で、このキットの胸元にはクラシックなアディダスのトレフォイルロゴを採用。加えて、最近のオクトーバーフェスト向けリリースの多くで使われてきた特製の「FCバイエルン・ヴィースン」クラブエンブレムも誇らしげにあしらわれている。







