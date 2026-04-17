バイエルン・ミュンヘンが、マンチェスター・シティとバルセロナが注目する選手に照準を定めた。ヴィンセント・コンパニは新たな右サイドバックの獲得を狙う。

この元PSVの選手がドイツの強豪クラブへ移籍するという噂は初めてではない。過去にも複数の移籍市場でバイエルンの注目を集めてきた。今シーズンは2025年後半に足首を怪我し3か月離脱したが、2月にスタメンに復帰した。 それでも最近の活躍でコンディションは完全に回復。インテルはナポリを退け、セリエA優勝へ突き進んでいる。