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バイエルン・ミュンヘンが、マンチェスター・シティとバルセロナが注目する選手に照準を定めた。ヴィンセント・コンパニは新たな右サイドバックの獲得を狙う。
コンパニーが守備陣の補強を模索している
TransferFeedによると、バイエルンはコンラッド・ライマーやヨシップ・スタニシッチで穴埋めしているポジションの長期解決策を探し、ダンフリーズへの関心を再燃させた。フェイエノールトの19歳ギヴァイロ・リードも候補に残るが、クラブ関係者は29歳のインテル所属スターを即戦力と見る。 契約は2028年まであるが、インテルは今夏放出する構えだ。
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注目を集める移籍争い
バイエルンだけがこのオランダ人選手を追っているわけではない。マンチェスター・シティとバルセロナも関心を示していると報じられている。代理人の変更は、彼がセリエAを離れて新天地を求める兆候だと見られている。
おなじみの標的が再び現れる
この元PSVの選手がドイツの強豪クラブへ移籍するという噂は初めてではない。過去にも複数の移籍市場でバイエルンの注目を集めてきた。今シーズンは2025年後半に足首を怪我し3か月離脱したが、2月にスタメンに復帰した。 それでも最近の活躍でコンディションは完全に回復。インテルはナポリを退け、セリエA優勝へ突き進んでいる。
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タイトル争いと移籍交渉
ダンフリーズは今シーズン佳境を迎えている。インテルは9ポイント差でセリエA首位の座を守り、スクデット獲得へ王手をかけている。コンパニやバイエルンの首脳陣は、彼の調子を見極めた上で、マンチェスター・シティやバルセロナを上回るオファーを出すかを判断する。代理人が交代したため、リーグ終了後に夏の移籍市場が開けば交渉は加速する見込みだ。