バイエルン・ミュンヘンが、ハリー・ケインの補佐役としてプレミアリーグの新星を獲得する可能性を探っている。

このストライカーは昨夏、アーセナルなどの関心を集めた末、アヤックスから最大2500万ユーロとなる2000万ユーロでサンダーランドに移籍した。彼の加入は偶然ではない。プレミア屈指とされる同クラブのデータ分析型スカウト戦略によるものだ。

サンダーランドはブライトンなどと同様にデータ活用で戦力を高めたいが、才能を見抜いたことで今度は選手流出という課題に直面している。ブロッビーがプレミアで結果を出せば移籍金は2倍以上に跳ねるが、それでもバイエルンの関心は冷めていない。