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バイエルン・ミュンヘンが、ハリー・ケインの補佐役としてプレミアリーグの新星を獲得する可能性を探っている。
バイエルン、ブロッベイの急成長に注目
ブンデスリーガの強豪クラブは、夏の補強候補としてブロッビーを注視している。24歳のフォワードは、サンダーランド加入1年目でプレミアリーグに鮮烈な印象を残している。『インディペンデント』紙によると、バイエルンは元アヤックスの彼を、ケイン率いる攻撃陣を補完する選手と評価している。
今季プレミアリーグ25試合6得点を挙げただけでなく、動きとフィジカルで現代FWの理想を示す彼の総合力が、資金力のあるクラブから高評価を得ている。陣容の微調整を狙うバイエルンにとって、このオランダ代表の多才さは魅力的だ。
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サンダーランドの成功を支える高度な分析
このストライカーは昨夏、アーセナルなどの関心を集めた末、アヤックスから最大2500万ユーロとなる2000万ユーロでサンダーランドに移籍した。彼の加入は偶然ではない。プレミア屈指とされる同クラブのデータ分析型スカウト戦略によるものだ。
サンダーランドはブライトンなどと同様にデータ活用で戦力を高めたいが、才能を見抜いたことで今度は選手流出という課題に直面している。ブロッビーがプレミアで結果を出せば移籍金は2倍以上に跳ねるが、それでもバイエルンの関心は冷めていない。
国際的な由緒と高まる価値
ブロッビーの評価は国内リーグを超え、確実に上昇している。ユーロ2024に出場したオランダ代表であり、2026年ワールドカップの代表入りもほぼ確実視される。国際舞台での活躍で、夏の移籍市場前に市場価値がさらに上がる見込みだ。バイエルンは夏の補強へ依然として強い関心を寄せている。
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次は何が待っているのでしょうか？
バイエルンは移籍市場で動く前に、今シーズンの残り試合に集中する。ブンデスリーガでは2位ドルトムントに12点差で首位。チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でもレアル・マドリードに2－1で勝ち、準決勝進出へ前進した。
一方、ブロッビーはサンダーランドを欧州カップ戦出場圏内の7位以内へ導くことを目指している。現在チームは10位で、7位ブレントフォードとはわずか1ポイント差だ。