バイエルンから強い関心が寄せられているにもかかわらず、オルモはハンジ・フリック監督の下で進めている現在のプロジェクトに引き続き強くコミットしている。選手は2030年6月までスペインのクラブと契約を結んでおり、バルセロナが目先の将来を完全にコントロールできる状況にある。

今季は定期的に先発出場時間を確保することが難しくなっている。オルモはフェルミン・ロペス、ペドリ、ラミン・ヤマルといったチームメートとの激しいポジション争いに直面しているためだ。フリック監督には攻撃的MFの役割で優れた選択肢が複数あり、チーム内の競争は極めて熾烈となっている。それでも、オルモは早期の退団を求めるのではなく、自らの居場所を勝ち取るために戦う決意を固めている。