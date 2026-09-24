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バイエルン・ミュンヘンが、バルセロナMFダニ・オルモの獲得に向けて1月に巨額オファーを準備している
バイエルン・ミュンヘン、バルセロナの司令塔の1月移籍に関心か
バイエルンは1月に向け、バルセロナの攻撃的MFの獲得に動く可能性があるようだ。『Sky Sports News』が伝えている。バイエルンは、ジャマル・ムシアラとミカエル・オリーズに対するライバルクラブの関心が高まる中、新たなFWに向けた大規模な代替プランを進めているという。カタルーニャのクラブの意思を探るため、最初のオファーとして8000万ユーロ前後を準備していると報じられている。
オルモは、RBライプツィヒで4年半にわたって成功を収めた後、この夏にバルセロナへ加入したばかりだ。しかし、ブンデスリーガで実証済みの実績を持つことから、ドイツの強豪にとって魅力的な選択肢となっている。
バルセロナでのポジション争いが激化する
バイエルンから強い関心が寄せられているにもかかわらず、オルモはハンジ・フリック監督の下で進めている現在のプロジェクトに引き続き強くコミットしている。選手は2030年6月までスペインのクラブと契約を結んでおり、バルセロナが目先の将来を完全にコントロールできる状況にある。
今季は定期的に先発出場時間を確保することが難しくなっている。オルモはフェルミン・ロペス、ペドリ、ラミン・ヤマルといったチームメートとの激しいポジション争いに直面しているためだ。フリック監督には攻撃的MFの役割で優れた選択肢が複数あり、チーム内の競争は極めて熾烈となっている。それでも、オルモは早期の退団を求めるのではなく、自らの居場所を勝ち取るために戦う決意を固めている。
提案されている移籍契約の金銭的詳細
憶測では、バイエルンが最大8000万ユーロのオファーを提示する可能性があるという。これほど大きな資金投入となれば、この取引は次の移籍市場における最大級の動きの一つとなる。ミュンヘンのクラブは、注目選手の退団の可能性に備えて代替案を準備する中、攻撃陣の追加オプションを求めている。
その結果、オルモはクラブ内部のショートリストで上位に浮上している。この規模のオファーであればバルセロナを交渉のテーブルに着かせる可能性はあるが、現時点で両クラブの正式交渉について公式な確認はない。バイエルンは今後、この巨額の資金パッケージに全面的に踏み切るかどうかを決断しなければならない。
- AFP
ダニ・オルモとバイエルン・ミュンヘンの次は何か？
バルセロナは今後数カ月にわたり、国内と欧州での戦いを進める中で、引き続きオルモを頼りにしていくことになる。一方、バイエルンはムシアラとオリーセのパフォーマンスを注視しつつ、冬の移籍戦略をまとめていく。ドイツのクラブが8000万ユーロのオファーを正式に提示した場合、バルセロナ首脳陣は1月の移籍市場が開く前に大きなジレンマに直面することになる。
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