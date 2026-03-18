バイエルン・ミュンヘンが買い戻しオプションを行使、夏の大型放出を視野に入れた格安取引

買い戻し条項があるにもかかわらず、バイエルンが中盤の大幅な再編を計画しているため、アセコのアリアンツ・アレーナでの長期的な将来は依然として不透明だ。移籍の可能性は否定されていないが、スカイの報道によると、夏にレオン・ゴレツカが退団する見込みであることから、コンパニ監督のチームに彼のためのポジションが空く可能性があるという。

スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは最近、このU-21代表選手を称賛し、次のように語った。「ノエルは本当に好調だ。チームにうまく溶け込み、試合を重ねるごとに成長している。彼はアグレッシブさと、我々にとって非常に興味深い資質をもたらしてくれる。」フロイントはクラブが「引き続き彼を注視していく」と確認したものの、ケネット・アイヒホルンといった獲得候補の加入が、依然として彼の道を阻む可能性がある。 したがって、高額なオファーが舞い込めば、クラブはこの若手を売却し、大きな利益を得ることを検討するかもしれない。



