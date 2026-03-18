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バイエルン・ミュンヘンが買い戻しオプションを行使、夏の大型放出を視野に入れた格安取引
ユースアカデミーの有望株から2部リーグのスターへ
アセコの急上昇中の評価と、その驚くべき万能性を考慮すれば、この戦略的な動きはクラブにとって大きな成果と言える。2022年7月からバイエルンのユースアカデミーに所属するこの粘り強い働き者は、巧みな右足を武器に、昨年2月にハノーファーへレンタル移籍して以来、目覚ましい成長を遂げてきた。 現在はクリスティアン・ティッツ監督の下で不動のレギュラーとなり、今シーズンは26試合中25試合に出場しており、現在の2部リーグにおける新星の一人となっている。
コンパニー、プレシーズンで若手有望株を評価する
スカイ・スポーツの報道によると、ヴィンセント・コンパニー監督は、今度のプレシーズンツアーでこのアカデミー出身選手をじっくりと観察したいと考えている。アセコは今シーズン、3ゴール5アシストを記録し、注目を集めている。コンパニー監督は、同選手の確かな技術と戦術的な規律を高く評価しており、夏の合宿での評価はコーチングスタッフにとって最優先事項となっている。
中盤の刷新が夏の移籍市場での放出につながる可能性がある
買い戻し条項があるにもかかわらず、バイエルンが中盤の大幅な再編を計画しているため、アセコのアリアンツ・アレーナでの長期的な将来は依然として不透明だ。移籍の可能性は否定されていないが、スカイの報道によると、夏にレオン・ゴレツカが退団する見込みであることから、コンパニ監督のチームに彼のためのポジションが空く可能性があるという。
スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは最近、このU-21代表選手を称賛し、次のように語った。「ノエルは本当に好調だ。チームにうまく溶け込み、試合を重ねるごとに成長している。彼はアグレッシブさと、我々にとって非常に興味深い資質をもたらしてくれる。」フロイントはクラブが「引き続き彼を注視していく」と確認したものの、ケネット・アイヒホルンといった獲得候補の加入が、依然として彼の道を阻む可能性がある。 したがって、高額なオファーが舞い込めば、クラブはこの若手を売却し、大きな利益を得ることを検討するかもしれない。
アセコは、今後もあらゆる可能性に門戸を開き続けています
この選手は今後の進路について現実的な姿勢を崩しておらず、現在は昇格圏までわずか3ポイント差に迫っているハノーファーでのプレーに集中している。「どのアスリートも、いつか最高のチームでプレーすることを夢見ているものです」とアセコは語ったが、レギュラーとしての出場機会を確保するため、もう1年2.ブンデスリーガに残る可能性も否定していない。 「今は何の可能性も排除せず、すべての選択肢をオープンにしておきたい」と彼は説明した。それにもかかわらず、彼はバイエルン・ミュンヘンとのコミュニケーションを絶やしていない。「当然ながら、バイエルンとハノーファーの両方の責任者とは定期的に意見交換や話し合いを行っている。クリストフ・フロイントとも話をした。彼は私の成長を誇りに思ってくれており、努力を続け、決して手を緩めるなと言ってくれた」と彼は付け加えた。
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