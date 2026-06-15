バイエルン・ミュンヘンが以前獲得を狙った選手にとって、今シーズンは悪夢だった。ニコ・ウィリアムズはW杯を前に岐路に立つ。

2024年の欧州選手権で、ウィリアムズは注目選手だった。決勝トーナメントの大半で16歳だったラミン・ヤマルとスペインのウイングデュオを組み、「フリア・ロハ」のファンだけでなく多くの観衆を熱狂させた。華麗なプレースタイルと猛烈なドリブルで何度も輝いた。 しかも彼のプレーは見た目だけではない。21～22歳ながら、個人技だけでなくチームにも大きな価値をもたらした。

スペインは大会制覇を達成し、ウィリアムズはイングランドとの決勝（2-1）でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。彼はヤマルのアシストから冷静に先制点を奪った。「まだ実感がありません」とベルリンで語った。 「これは、最初から私を信じてくれたすべての人たちへのものです。多くの人々が私を理解し、敬意を寄せてくれていることに感謝しています。自分のポジションで最高の選手になるため、全力で努力しています」

当時、彼は世界最高のウイングの一人とされていた。そのため、2026年W杯を控えた現在もビルバオでプレーし続け、その地位から遠ざかっているとは誰も予想していなかった。