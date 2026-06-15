バイエルン・ミュンヘンが以前獲得を狙った選手にとって、今シーズンは悪夢だった。ニコ・ウィリアムズはW杯を前に岐路に立つ。

ニコ・ウィリアムズにとって、激動の夏が2度続いた。2024年、彼は華麗なドリブルで観る者を魅了した。2025年、彼はピッチ外の問題で話題をさらった。そして2026年の今夏は、このスーパードリブラーのキャリアを左右する重要な分岐点となる。
かつてはあらゆる扉が開き、世界的なスターへの道が約束されたように見えたが、今は岐路に立つ。卓越した実力を今後も安定して示せるか。それとも、ビルバオのこの選手を巡る話題は静まっていくのか。
ニコ・ウィリアムズにとって、激動の夏が2度続いた。2024年、彼は華麗なドリブルで観る者を魅了した。2025年、彼はピッチ外の問題で話題をさらった。そして2026年の今夏は、このスーパードリブラーのキャリアを左右する重要な分岐点となる。
かつてはあらゆる扉が開き、世界的なスターへの道が約束されたように見えたが、今は岐路に立つ。卓越した実力を今後も安定して示せるか。それとも、ビルバオのこの選手を巡る話題は静まっていくのか。
2024年の欧州選手権で、ウィリアムズは注目選手だった。決勝トーナメントの大半で16歳だったラミン・ヤマルとスペインのウイングデュオを組み、「フリア・ロハ」のファンだけでなく多くの観衆を熱狂させた。華麗なプレースタイルと猛烈なドリブルで何度も輝いた。 しかも彼のプレーは見た目だけではない。21～22歳ながら、個人技だけでなくチームにも大きな価値をもたらした。
スペインは大会制覇を達成し、ウィリアムズはイングランドとの決勝（2-1）でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。彼はヤマルのアシストから冷静に先制点を奪った。「まだ実感がありません」とベルリンで語った。 「これは、最初から私を信じてくれたすべての人たちへのものです。多くの人々が私を理解し、敬意を寄せてくれていることに感謝しています。自分のポジションで最高の選手になるため、全力で努力しています」
当時、彼は世界最高のウイングの一人とされていた。そのため、2026年W杯を控えた現在もビルバオでプレーし続け、その地位から遠ざかっているとは誰も予想していなかった。
2024年欧州選手権後、ウィリアムズはFCバルセロナへの移籍が噂された。しかし12歳から所属するアスレティック・ビルバオに残留した。
兄イニャキとの約束もあり、もう1年一緒にプレーしたいという思いが背中を押した。2025年のヨーロッパリーグ決勝がビルバオで開催されるため、ホームのサン・マメスで兄とタイトルを祝うことを目指していた。 準決勝まで進出し、ウィリアムズは4ゴール2アシストを記録したが、マンチェスター・ユナイテッドに敗れた。
特にラウンド16第2戦ローマ戦では、1stレグ1-2敗戦から2得点を挙げて逆転に貢献。ホームで3-1勝利を収めた。 2024/25シーズンはまずまずの成績で終えたが、EURO 2024での活躍ゆえの期待には応えきれず、怪我も増加した。
それでも2025年夏、ウィリアムズにはバルサや、後にルイス・ディアスを獲得したバイエルンなどからもオファーがあった。バイエルンは高額年俸を提示したが、移籍は実現しなかった。
一方、ウィリアムスの再移籍希望はビルバオで反発を招いた。何者かが、彼と兄イニャキの壁画に「去ろうが留まろうが、お前は我々の尊敬を失った」と落書きした。アスレティック・クラブは、バルサ復帰を希望するスーパースターを公然と支持した。
当初は古巣の高額延長オファーを断り、2025年6月にバルセロナと仮契約すると噂された。親友ヤマルと組めば相性も抜群とされ、フリック監督の戦術にも合うと確信していた。
しかし2025年7月初め、バルセロナ移籍は再び消えた。ウィリアムズはビルバオと2035年までの超大型契約を締結した。 契約延長を発表した動画では、落書きされた壁画に「2035」と書き加えた。
「決断をするとき、最も大切なのは自分の心に耳を傾けることだ。私はいたい場所にいる。仲間とともに、ここが私のホームだ」とインスタグラムで語った。 バルセロナではこの決断に失望が広がり、クラブ関係者は「彼への扉は永遠に閉ざされた」と語った。
夢のクラブへの道が閉ざされたウィリアムズは、ビルバオ残留のメリットに目を向けた。「長いシーズンが待ち、チャンピオンズリーグのような大舞台もあります。愛するクラブで歴史を作る以上に素晴らしいことがあるでしょうか」と契約延長直後に語った。
2025年6月のネーションズリーグ準決勝フランス戦では、スペイン代表として1得点1アシストを記録し5－4の勝利に貢献。移籍騒動で生じたチーム内の不満を早期に消し去り、再び象徴となることを目指している。 とりわけCLへの期待は大きかった。
前シーズンは好スタートを切った。リーガ第1節のセビージャ戦（3-2）で1ゴール2アシストを記録し、チームの勝利を導いた。しかし、それが2025/26シーズンの数少ないハイライトにとどまった。 特に悔やしいのは、チャンピオンズリーグでビルバオがリーグ戦敗退となり、ウィリアムズの先発は2試合、出場も計3試合にとどまったこと。世界最高峰の舞台で彼が見せた姿は、精彩を欠いた。
特に鼠径部の怪我が響き、彼のダイナミックな動きや素早い方向転換、機敏なボールコントロールを制限した。結果として本来の調子を取り戻せず、何度も再起を図った。 最終戦では太腿を痛め、2026年W杯出場も危ぶまれた。
ウィリアムズが代表で最後にプレーしたのは2025年9月。トルコでのワールドカップ予選（6-0で勝利）で負傷し、数週間ベンチを温めた。
それでもスペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、困難なシーズンを過ごした彼をワールドカップ代表に選出した。EURO制覇に貢献したウィリアムズの価値を熟知しているからだ。
4月に負傷したラミン・ヤマルと同様に、ウィリアムズも直近でトレーニングに復帰したばかりだ。太ももは回復したものの、月曜日のグループリーグ初戦・カーボベルデ戦での起用は不透明である。それでも、大会が進むにつれ、優勝候補スペインで重要な役割を担う可能性がある。
この大会でパフォーマンスを示し、評価を取り戻したいところだ。2024年欧州選手権での活躍以降、評価は下降しているが、ヤマルとの「ウイングデュオ」再結成の可能性は残る。100％のコンディションを取り戻せば、スピードを生かし引き続き第一選択肢となるだろう。今夏、ウィリアムズにとって波乱万丈ながら前向きな日々となるか、注目だ。
2022年ワールドカップ：
出場
4
得点
0
アシスト
0
成績
ラウンド16
EURO 2024：
出場
6
得点
2
アシスト
1
成績
欧州王者