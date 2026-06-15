2024年の欧州選手権で、ウィリアムズは注目選手だった。決勝トーナメントの大半で16歳だったラミン・ヤマルとスペインの「ウイングデュオ」を組み、「フリア・ロハ」のファンだけでなく多くの観衆を熱狂させた。華麗なプレースタイルと猛烈なドリブルで何度も輝きを放った。 しかもそのプレーは見た目だけではない。21～22歳の彼は個人技だけでなく、チームにも大きな価値をもたらした。

スペインは大会制覇を達成し、ウィリアムズはイングランドとの決勝（2-1）でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。彼はヤマルのアシストから冷静に先制点を奪った。「まだ実感がありません」とベルリンで語った。 「これは、最初から私を信じてくれたすべての人たちへのものです。人々は今、私をよりよく知り、大きな敬意を寄せてくれています。そのことは本当に感謝しています。私は自分のポジションで最高の選手の一人になるために懸命に努力しています。」

当時、彼は世界最高のウイングの一人とされていた。だからこそ、2026年W杯を控えた今なおビルバオでプレーし続け、しかもそのレベルから大きく後退しているとは、誰も予想していなかった。