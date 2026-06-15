ニコ・ウィリアムズにとって、激動の夏が2度続いた。2024年、彼は華麗なドリブルで観る者を魅了した。2025年、彼はピッチ外の問題で話題になった。そして2026年の今夏は、このスーパードリブラーのキャリアを左右する重要な分岐点となる。
かつてはあらゆる扉が開かれ、世界的なスターへの道が約束されたように見えたが、今は岐路に立つ。卓越した実力を今後も安定して示せるか。それとも、彼を取り巻く話題は静まっていくのか。
ニコ・ウィリアムズにとって、激動の夏が2度続いた。2024年、彼は華麗なドリブルで観る者を魅了した。2025年、彼はピッチ外の問題で話題になった。そして2026年の今夏は、このスーパードリブラーのキャリアを左右する重要な分岐点となる。
かつてはあらゆる扉が開かれ、世界的なスターへの道が約束されたように見えたが、今は岐路に立つ。卓越した実力を今後も安定して示せるか。それとも、彼を取り巻く話題は静まっていくのか。
2024年の欧州選手権で、ウィリアムズは注目選手だった。決勝トーナメントの大半で16歳だったラミン・ヤマルとスペインの「ウイングデュオ」を組み、「フリア・ロハ」のファンだけでなく多くの観衆を熱狂させた。華麗なプレースタイルと猛烈なドリブルで何度も輝きを放った。 しかもそのプレーは見た目だけではない。21～22歳の彼は個人技だけでなく、チームにも大きな価値をもたらした。
スペインは大会制覇を達成し、ウィリアムズはイングランドとの決勝（2-1）でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。彼はヤマルのアシストから冷静に先制点を奪った。「まだ実感がありません」とベルリンで語った。 「これは、最初から私を信じてくれたすべての人たちへのものです。人々は今、私をよりよく知り、大きな敬意を寄せてくれています。そのことは本当に感謝しています。私は自分のポジションで最高の選手の一人になるために懸命に努力しています。」
当時、彼は世界最高のウイングの一人とされていた。だからこそ、2026年W杯を控えた今なおビルバオでプレーし続け、しかもそのレベルから大きく後退しているとは、誰も予想していなかった。
2024年欧州選手権後、ウィリアムズはバルセロナへの大型移籍が噂された。しかし12歳から所属するビルバオに残留した。
兄イニャキとの約束もあり、もう1年一緒にプレーしたいという思いが背中を押した。さらに、2025年のヨーロッパリーグ決勝がビルバオで開催されるため、ホームのサン・マメスで兄とタイトルを祝うことを目指していた。 準決勝まで進出し、ウィリアムズは4得点2アシストを記録したが、マンチェスター・ユナイテッドに敗れた。
特にラウンド16第2戦ローマ戦では、1stレグ1-2敗戦から2得点を挙げて逆転に貢献。ホームで3-1勝利を収めた。 2024/25シーズンはまずまずの成績で終えたが、EURO 2024での活躍に期待されたほどの圧巻の数字は残せなかった。怪我も増加した。
それでも2025年夏、バルセロナやルイス・ディアスを獲得したバイエルンなど複数クラブが再び接触。高額年俸を提示されたが、移籍は実現しなかった。
ウィリアムスの移籍希望が再浮上し、ビルバオでは不満が高まった。何者かが、彼と兄イニャキの壁画に「去ろうが留まろうが、お前は我々の尊敬を失った」と落書きした。それでもアスレティック・クラブは、バルサ復帰を希望するスーパースターを公に支持した。
当初は古巣の高額延長オファーを拒否し、2025年6月にバルセロナと仮契約すると噂された。親友ヤマルと理想のデュオを組み、フリック体制のスタイルにも適していると確信していた。
しかし2025年7月初め、バルセロナ移籍は再び消えた。ウィリアムズはビルバオと2035年までの超大型契約を締結した。 契約延長を発表した動画では、落書きされた壁画に「2035」と書き加えた。
インスタグラムで「決断の瞬間、大切なのは自分の心だ。仲間とともに、ここが私のホームだ」と語った。 バルセロナ側には大きな失望が広がった。スペイン代表の同選手は移籍を直接断らなかったとされ、これはカンプ・ノウで全く好意的に受け止められなかった。「彼への扉は永遠に閉ざされた」とラジオ局RAC1は伝えている。
夢のクラブへの道が閉ざされたウィリアムズは、ビルバオ残留の利点に集中するしかなかった。「長いシーズンが待ち、チャンピオンズリーグのような大舞台もある。愛するクラブで歴史を作るほど素晴らしいことがあるだろうか。私は歴史を作り続けたい」と、彼は予想外の契約延長直後に語った。
2025年6月のネーションズリーグ準決勝フランス戦ではスペイン代表として1得点1アシストを記録し、5－4の勝利に貢献。この勢いで移籍騒動で生じた一部不満を早期に消し、再びチームの象徴となることを目指している。 とりわけCLへの期待は大きかった。
前シーズンは好スタートを切った。第1節のセビージャ戦（3-2）で1ゴール2アシストを記録し、チームの勝利を導いた。しかし、それが2025/26シーズンの数少ないハイライトにとどまった。 特に悔やしいのは、チャンピオンズリーグで先発したのはわずか2試合だったこと。計3試合の出場にとどまり、世界最高峰の舞台での存在感を示せなかった。
特に鼠径部のトラブルが響き、彼のダイナミックな動きや素早い方向転換、鋭いボールコントロールを制限した。結果として本調子に戻れず、再三にわたって戦列復帰を阻まれた。 シーズン最終戦では太ももを痛め、2026年W杯出場も危ぶまれた。
ウィリアムズが代表で最後にプレーしたのは2025年9月。トルコでのワールドカップ予選（6-0で勝利）で負傷し、その後数週間ベンチを温めた。
それでもスペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、問題の多いシーズンを過ごした彼をワールドカップ代表に選出した。欧州選手権制覇に貢献したウィリアムズの価値を熟知しているからだ。
4月に負傷したラミン・ヤマルと同様に、ウィリアムズも直近でトレーニングに復帰したばかりだ。太ももは回復したものの、月曜日のカーボベルデ戦での出場は不透明。それでも、大会が進むにつれ、この優勝候補の一角で重要な役割を担う可能性がある。
この大会でパフォーマンスを示し、評価を取り戻したいところだ。2024年欧州選手権での活躍以来、評価は下がっているが、ヤマルとの「ウイングデュオ」再結成も期待できる。100％のコンディションを取り戻せば、スピードを生かし引き続き第一選択肢となるだろう。今夏も波乱万丈ながら、前向きな日々となるか。
2022年ワールドカップ：
出場
4
得点
0
アシスト
0
成績
ラウンド16
EURO 2024：
出場
6
得点
2
アシスト
1
成績
欧州王者