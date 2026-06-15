ニコ・ウィリアムズにとって、激動の夏が2度続いた。2024年、彼は華麗なドリブルで観る者を魅了した。2025年、彼はピッチ外の問題で話題になった。そして2026年の今夏は、このスーパードリブラーのキャリアを左右する重要な分岐点となる。
かつてはあらゆる扉が開き、世界的なスターへの道が約束されたように見えたが、今は岐路に立つ。卓越した実力を今後も安定して示せるか。それとも、ビルバオの彼を巡る話題は消えていくのか。
ニコ・ウィリアムズにとって、激動の夏が2度続いた。2024年、彼は華麗なドリブルで観る者を魅了した。2025年、彼はピッチ外の問題で話題になった。そして2026年の今夏は、このスーパードリブラーのキャリアを左右する重要な分岐点となる。
かつてはあらゆる扉が開き、世界的なスターへの道が約束されたように見えたが、今は岐路に立つ。卓越した実力を今後も安定して示せるか。それとも、ビルバオの彼を巡る話題は消えていくのか。
2024年の欧州選手権で、ウィリアムズは注目選手だった。決勝トーナメントの大半で16歳だったラミン・ヤマルとスペインの「ウイングデュオ」を組み、「フリア・ロハ」のファンだけでなく多くの観衆を熱狂させた。華麗なプレースタイルと鋭いドリブルで何度も輝いた。 しかも彼のプレーは見た目だけではない。21～22歳ながら、個人技とチームへの貢献を両立させた。
スペインは大会制し、決勝イングランド戦（2-1）でMOMに選ばれたウィリアムズは、ヤマルのアシストから先制点をマーク。「まだ実感がありません」とベルリンで語った。 「これは、最初から私を信じてくれたすべての人たちへのものです。人々は今、私をよりよく知り、大きな敬意を寄せてくれています。そのことは本当に感謝しています。私は自分のポジションで最高の選手の一人になるために懸命に努力しています。」
当時、彼は世界最高のウイングの一人とされていた。そのため、2026年W杯を控えた現在もビルバオでプレーし続け、世界トップからやや遠ざかっているとは、誰も予想していなかった。
2024年欧州選手権後、ウィリアムズはバルセロナへの大型移籍が噂された。しかし12歳から過ごすビルバオに残留した。
兄イニャキとの約束もあり、もう1年一緒にプレーしたいという思いが背中を押した。2025年のヨーロッパリーグ決勝がビルバオで開催されるため、ホームのサン・マメスで兄とタイトルを祝うことを目指していた。 準決勝まで進出し、ウィリアムズは4ゴール2アシストを記録したが、マンチェスター・ユナイテッドに敗れた。
特にラウンド16第2戦ローマ戦では、1stレグ1-2敗戦を2ゴールで覆し、ホームで3-1勝利をもたらした。 2024/25シーズンはまずまずの成績で終えたが、EURO 2024での活躍に期待されたほどの圧巻の数字は残せなかった。怪我も増加した。
それでも2025年夏、ウィリアムズにはバルサや、後にルイス・ディアスを獲得したバイエルンなどからもオファーがあった。バイエルンは高額年俸を提示したが、移籍は実現しなかった。
一方、ウィリアムスの再移籍希望はビルバオで反感を買った。何者かが、彼と兄イニャキの壁画に「去ろうが留まろうが、お前は我々の尊敬を失った」と落書きした。アスレティック・クラブは、バルサ復帰を希望する彼を公に支持した。
当初は古巣の高額延長オファーを拒否し、2025年6月にバルセロナと仮契約すると噂された。親友ヤマルと組むことで相性の良いデュオが生まれると期待され、フリック監督の戦術にもフィットすると確信していた。
しかし2025年7月初め、バルセロナ移籍は再び消えた。ウィリアムズはビルバオと2035年までの超大型契約を締結した。 契約延長を発表した動画では、落書きされた壁画に「2035」と書き加えた。
「決断をするとき、最も大切なのは自分の心に耳を傾けることだ。私はいま、居たい場所にいる。仲間とともに、ここが私のホームだ」とインスタグラムで語った。 バルセロナではこの決断に失望が広がり、クラブ関係者は「彼への扉は永遠に閉ざされた」と語った。
夢のクラブへの道が閉ざされたウィリアムズは、ビルバオ残留のメリットに目を向けた。「長いシーズンが待っており、チャンピオンズリーグのような大舞台もある。愛するクラブで歴史を刻む以上に素晴らしいことがあるだろうか。これからも歴史を作り続けたい」と契約延長直後に語った。
2025年6月のネーションズリーグ準決勝フランス戦でスペイン代表として1得点1アシストを記録し、5－4の勝利に貢献した勢いも後押しした。移籍騒動で生じたチーム内の不満を早期に消し去り、再び象徴となることを目指している。 とりわけCLへの期待は大きかった。
昨季は好スタートを切った。第1節セビージャ戦（3-2）で1ゴール2アシストを記録したが、シーズン全体のハイライトは少なかった。 特に悔やしいのは、チャンピオンズリーグでビルバオがリーグ戦敗退となり、ウィリアムズが先発したのはわずか2試合だったこと。計3試合の出場にとどまり、世界最高峰の舞台でのパフォーマンスは精彩を欠いた。
特に鼠径部の怪我が響き、彼のダイナミックな動きや素早い方向転換、鋭いボールコントロールを制限した。結果として本来の調子を取り戻せず、何度も再起を図った。 最終戦では太腿を痛め、2026年W杯出場も危ぶまれた。
ウィリアムズが代表で最後にプレーしたのは2025年9月。トルコでのワールドカップ予選（6-0勝利）で負傷し、その後数週間ベンチにいた。
それでもスペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、問題の多いシーズンを過ごした彼をワールドカップ代表に選出した。EURO制覇に貢献したウィリアムズの価値を熟知しているからだ。
4月に負傷したラミン・ヤマルと同様に、ウィリアムズも直近でトレーニングに復帰したばかり。太ももは回復したが、月曜のグループリーグ初戦・カーボベルデ戦での起用は不透明だ。それでも、大会が進むにつれ、優勝候補筆頭のスペインで重要な役割を担う可能性がある。
この大会でパフォーマンスを示し、評価を取り戻したいところだ。2024年欧州選手権後の評価は落ちたが、ヤマルとの「ウイングデュオ」再結成も期待できる。100％のコンディションを取り戻せば、スピードを生かし引き続き第一選択肢となるだろう。今夏が再び彼にとって激動の季節となるか、注目だ。
2022年ワールドカップ：
出場
4
得点
0
アシスト
0
成績
ラウンド16
EURO 2024：
出場
6
得点
2
アシスト
1
成績
欧州王者