2024年の欧州選手権で、ウィリアムズは注目選手だった。決勝トーナメントの大半で16歳だったラミン・ヤマルとスペインの「ウイングデュオ」を組み、「フリア・ロハ」のファンだけでなく多くの観衆を熱狂させた。華麗なプレースタイルと鋭いドリブルで何度も輝いた。 しかも彼のプレーは見た目だけではない。21～22歳ながら、個人技とチームへの貢献を両立させた。

スペインは大会制し、決勝イングランド戦（2-1）でMOMに選ばれたウィリアムズは、ヤマルのアシストから先制点をマーク。「まだ実感がありません」とベルリンで語った。 「これは、最初から私を信じてくれたすべての人たちへのものです。人々は今、私をよりよく知り、大きな敬意を寄せてくれています。そのことは本当に感謝しています。私は自分のポジションで最高の選手の一人になるために懸命に努力しています。」

当時、彼は世界最高のウイングの一人とされていた。そのため、2026年W杯を控えた現在もビルバオでプレーし続け、世界トップからやや遠ざかっているとは、誰も予想していなかった。