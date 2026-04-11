バイエルン・ミュンヘンが争奪戦に参戦。「サラーの後継者」の将来にビッグクラブが熱視線。

ニューカッスル・ユナイテッドのFWアンソニー・ゴードンは、欧州ビッグクラブから注目され、来夏の移籍市場でも注目の候補だ。
イングランド代表の彼はここ数シーズンで急成長。スピードと突破力、得点力でチームの前線を支える。
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エンツォ・フェルナンデスがマドリードの火を消し、代理人がチェルシーとの論争に終止符。
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イングランド代表の彼はここ数シーズンで急成長。スピードと突破力、得点力でチームの前線を支える。
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エンツォ・フェルナンデスがマドリードの火を消し、代理人がチェルシーとの論争に終止符。
獲得競争が激化している。関心を持つのはプレミアリーグのクラブだけでなく、欧州のビッグクラブにも広がっている。
バイエルン・ミュンヘンはすでに代理人と接触しており、25歳のウイング獲得に本腰を入れているとCaughtOffsideが伝えている。
ニューカッスルは財政難で再建を迫られており、好条件のオファーがあれば主力売却も辞さない。そのためゴードンの将来は短期間で変わる可能性がある。
バイエルン・ミュンヘンの関心は、彼がイングランド国外でも高く評価されていることを示している。ブンデスリーガ王者は、優れたウイングを獲得し、才能を磨く実績がある。
一部のサッカーファンは、ジョーダンの海外移籍の可能性を、環境を変えて成功したマイケル・オリーズらと重ね合わせている。
UEFAチャンピオンズリーグなど欧州の主要大会に継続的に出場できる点は、成熟期を迎えた選手たちにとって大きな魅力だ。
今季ニューカッスルで17得点を挙げたジョーダンは、攻撃力だけでなく守備やプレスでも高い能力を示し、現代のウイングに欠かせない要素を備えている。
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イングランドではアーセナルが同選手への関心を強めている。ミケル・アルテタ監督は攻撃的才能を育成し戦術に組み込むことに定評があり、クラブ内では彼がそのスタイルに適しているとの見方が強まっている。
また、リヴァプールも強い関心を示している。同クラブは常に活力とハイプレス能力に優れた選手でサイドを強化しようとしており、これらの特性は「レッズ」のスタイルと完全に一致する。
リヴァプールは、9年間活躍したモハメド・サラーが2026年夏に退団すると発表しており、その穴を埋めるためにジョーダン獲得に動いている。
ニューカッスルは当初残留を望んでいたが、巨額オファーがあれば方針が変わる見込み。市場価値は約6000万ユーロと推定される一方、クラブは9000万～1億ユーロの移籍金を要求している。