バイエルン・ミュンヘンが争奪戦に参戦。「サラーの後継者」の将来にビッグクラブが熱視線。

ニューカッスル・ユナイテッドのFWアンソニー・ゴードンは、欧州ビッグクラブから注目され、来夏の移籍市場でも注目の候補だ。

イングランド代表の彼はここ数シーズンで急成長。スピードと突破力、得点力でチームの前線を支える。

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痛手…バイエルン・ミュンヘン、レアル・マドリード戦でエースを失う

エンツォ・フェルナンデスがマドリードの火を消し、代理人がチェルシーとの論争に終止符。

