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バイエルン・ミュンヘンがレアル・マドリードを破ってチャンピオンズリーグで勝利した後、ヴィンセント・コンパニがヴィニシウス・ジュニオールへの絶賛で周囲を驚かせた
コンパニがマドリードの象徴に敬意を表す
バイエルンは、スペインの首都で行われたチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦で、的確なプレーを見せ、僅差でのリードを手にした。コンパニー監督率いるチームは、ルイス・ディアスと復帰したハリー・ケインのゴールで2点のリードを奪ったが、終盤にキリアン・エムバペがゴールを決め、ホームチームの点差を縮めた。試合後、コンパニー監督は、後半開始前の親善試合でタッチライン上で初めて抱擁を交わしたヴィニシウスに対し、予想外の賛辞を送った。
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スポーツの結果よりも人間性
アマゾン・プライムとの率直な試合後のインタビューで、コンパニは、このマドリードのフォワードに対する自身の敬意がピッチの枠を超えていることを強調した。
タッチライン沿いでそのウインガーと交わしたやり取りや、試合における彼の存在の重要性について振り返り、コンパニは次のように語った。「彼に会ったのはそれが初めてだった。ヴィニは今のままのままでいてほしい。相手が敵チームの選手であろうとなかろうと、私は彼を全面的に支持している。チームには、他とは違うタイプの選手が必要なんだ。 我々はこうした選手たちの成功を喜んでいる。バイエルン時代のフランク・リベリーの時もそうだった。意見を持つことは自由だが、決して一線を越えてはならない。」
人種差別的言動に対する姿勢
コンパニーのこの支援的な発言は、特に2月にビニシウスとベンフィカのジャンルーカ・プレスティアンニを巻き込んだとされる人種差別疑惑の件を受けて、彼が長年提唱してきた選手保護への姿勢に根ざしている。このベルギー人監督は以前、この問題について自身のルーツに言及しながら、構造的な課題に取り組むため、12分近くに及ぶ力強い独白を行っていた。
「選手の尊厳は試合の結果よりも重要だ」という自身の信念を改めて強調し、バイエルンの指揮官は次のように締めくくった。「だからこそ、私はヴィニを深く尊敬している。もちろん、彼が我々の相手としてあまりに素晴らしいプレーをするのは望まないが、この尊敬の念は常に結果よりも優先されるものだ。」
- AFP
注目はミュンヘンへ
欧州の強豪2チームは来週の水曜日、アリアンツ・アレーナで再び激突する。バイエルンは準決勝進出を果たすため、1点リードを守り抜かなければならない。 第2戦を控えたマドリードは、決定力を取り戻すべくジローナとの国内リーグ戦に臨む一方、バイエルンはブンデスリーガでの勢いを維持するため、ザンクトパウリとのアウェイ戦に挑む。コンパニー監督率いるチームは、マドリードの反撃を警戒せざるを得ない。特にビニシウスら選手たちが逆転を強く望んでいることから、この一戦は熱戦となることが予想される。