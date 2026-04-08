バイエルン・ミュンヘンがレアル・マドリードを破ってチャンピオンズリーグで勝利した後、ヴィンセント・コンパニがヴィニシウス・ジュニオールへの絶賛で周囲を驚かせた

アマゾン・プライムとの率直な試合後のインタビューで、コンパニは、このマドリードのフォワードに対する自身の敬意がピッチの枠を超えていることを強調した。

タッチライン沿いでそのウインガーと交わしたやり取りや、試合における彼の存在の重要性について振り返り、コンパニは次のように語った。「彼に会ったのはそれが初めてだった。ヴィニは今のままのままでいてほしい。相手が敵チームの選手であろうとなかろうと、私は彼を全面的に支持している。チームには、他とは違うタイプの選手が必要なんだ。 我々はこうした選手たちの成功を喜んでいる。バイエルン時代のフランク・リベリーの時もそうだった。意見を持つことは自由だが、決して一線を越えてはならない。」