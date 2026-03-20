バイエルン・ミュンヘンがレアル・マドリードに勝利する！ドイツのレジェンドが、ハリー・ケインらを擁するチームが優勝し、3冠を達成すると予想

バイエルンはイタリアのアタランタを合計スコア10-2という驚異的な大差で下し、ベスト8進出を決めた。一方、レアル・マドリードはマンチェスター・シティを合計スコア5-1で快勝し、今大会屈指の好カードとなる一戦が実現することになった。ドイツ代表歴代最多出場記録保持者であり、かつてバイエルン・ミュンヘンのキャプテンも務めたマテウスは、古巣が欧州史上最も成功を収めてきたチームに勝利すると断言し、その言葉を濁すことはなかった。

「バイエルンは現在、欧州で最も好調なチームだ。2試合だけの話ではなく、実際に1年を通して見てもそうだ。だからこそ、私にとってバイエルンはレアル・マドリード戦でも優勝候補だ」と彼は語った。この大会におけるレアル・マドリードの輝かしい実績を考えると、これは大胆な発言と言える。 「ロス・ブランコス」は欧州王者15回の栄冠を誇り、過去4シーズン連続でマンチェスター・シティを敗退させてきた。ラ・リーガでの調子が不安定であるにもかかわらず、アルヴァロ・アルベロア率いるチームがいかに危険であるかは、ベスト16の第1戦でフェデリコ・バルベルデが記録した驚異的なハットトリックが如実に物語っている。