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バイエルン・ミュンヘンがレアル・マドリードに勝利する！ドイツのレジェンドが、ハリー・ケインらを擁するチームが優勝し、3冠を達成すると予想
マテウスはバイエルンのマドリード戦勝利を予想している
バイエルンはイタリアのアタランタを合計スコア10-2という驚異的な大差で下し、ベスト8進出を決めた。一方、レアル・マドリードはマンチェスター・シティを合計スコア5-1で快勝し、今大会屈指の好カードとなる一戦が実現することになった。ドイツ代表歴代最多出場記録保持者であり、かつてバイエルン・ミュンヘンのキャプテンも務めたマテウスは、古巣が欧州史上最も成功を収めてきたチームに勝利すると断言し、その言葉を濁すことはなかった。
「バイエルンは現在、欧州で最も好調なチームだ。2試合だけの話ではなく、実際に1年を通して見てもそうだ。だからこそ、私にとってバイエルンはレアル・マドリード戦でも優勝候補だ」と彼は語った。この大会におけるレアル・マドリードの輝かしい実績を考えると、これは大胆な発言と言える。 「ロス・ブランコス」は欧州王者15回の栄冠を誇り、過去4シーズン連続でマンチェスター・シティを敗退させてきた。ラ・リーガでの調子が不安定であるにもかかわらず、アルヴァロ・アルベロア率いるチームがいかに危険であるかは、ベスト16の第1戦でフェデリコ・バルベルデが記録した驚異的なハットトリックが如実に物語っている。
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バイエルンに高音域の話題
マテウスは、単にバイエルンがレアル・マドリードに勝利すると予想するにとどまらず、さらに踏み込んだ見解を示した。64歳の彼は、コンパニ率いるチームには今シーズン獲得可能な3つの主要タイトルをすべて制覇するだけの実力があると確信しており、これはバイエルン自身が2019-20シーズンに達成して以来、ドイツのクラブが成し遂げていない偉業である。 「バイエルンはリーグ優勝だけでなく、今年は3冠も達成できると信じている。その可能性は間違いなくあり、チームの質はピッチの両端において極めて高い」と彼は付け加えた。
ブンデスリーガでは26節を終え、バイエルンはボルシア・ドルトムントに9ポイントの差をつけており、優勝への手応えは揺るぎない。DFBポカールでは準決勝でアウェイのバイエル・レバークーゼンと対戦し、バイエルンはすでにドイツ・スーパーカップを制している。
バイエルンの会長はより慎重な姿勢を示している
バイエルンの元会長ウリ・ヘーネスもブンデスリーガ優勝については同様に楽観的だったが、三冠達成の可能性についてはやや慎重な姿勢を見せた。「我々はドイツ王者になるだろう」と74歳のヘーネスは語った。また、彼はマテウスが現在のチームに対して示した称賛に同調し、バイエルンについて「プレーの質という点で、今年ほど素晴らしいチャンスに恵まれたことは久しくなかった」と付け加えた。 とはいえ、ホーネス氏はレバークーゼンとのDFBポカール準決勝については、一抹の警戒感を示した。「これは厳しい戦いになるだろう」と彼は警告し、ヴェルクセルフ（レバークーゼンの愛称）が、バイエルンに真の試練を与えられる数少ないチームの一つであることを認めた。
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バイエルンの支配を支える中心人物、ケイン
バイエルンが3つの大会すべてで抱く期待の中心にいるのが、シーズンを通して驚異的な好調を維持しているケインだ。イングランド代表キャプテンはアタランタとの第2戦で2得点を挙げ、クラブでのチャンピオンズリーグ通算得点をわずか18試合のホームゲームで19ゴールに伸ばした。今シーズン、全大会通算49ゴールを記録している彼は、欧州の主要リーグにおいて最も得点力のあるストライカーとなっている。 バイエルンが最後にチャンピオンズリーグを制したのは2019-20シーズンで、リスボンでのパリ・サンジェルマン戦に勝利し、ハンス・フリック監督の下でそのシーズンの三冠を達成した。もし2026年にその偉業を再現すれば、ケインはドイツのクラブで同大会を制した初のイングランド人選手となる。その夢が実現すれば、元トッテナム所属の彼は間違いなくバロンドール受賞の最有力候補の一人となるだろう。
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