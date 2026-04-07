バイエルン・ミュンヘンがレアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ決戦に備える中、ジョシュア・キミッヒはヴィニシウス・ジュニオールとの確執を軽く受け流している

戦術的な駆け引きに注目が集まりがちだが、コンパニーは、たとえ入念に練られた作戦であっても、それを打ち破る能力を持つ選手が確かに存在することを強調した。ヴィニシウスとキリアン・ムバッペの両方を同時に相手にする可能性について問われると、このベルギー人監督は、レアル・マドリードの選手起用に関する悩みよりも、チーム全体が直面する課題に焦点を当てることを選んだ。

「このレベルでは、どのチームも危険だ」とコンパニは説明した。「どのチームも特別な何かを生み出すことができる。失点することもあれば、得点することもある。レアル・マドリードに対して、彼らの個々の能力を完全に無力化するようなゲームプランなどあり得ない。だからこそ、誰もがこうした試合に挑むのだ。しかし、同時に、我々の持ち味も試合から完全に排除することはできないと信じている。

「最も重要なのは、そもそもここまでの道のりで築いてきたものを忘れないことだ。明日は、欧州で最も過酷な一戦に全神経を集中させる必要があるが、我々は『どう勝つか』『どのような形で勝ちたいか』という点に100％集中したい。私はただチームに勝ってほしい。そして、恐れを知らず、自分たちの力を存分に発揮してほしいのだ。」