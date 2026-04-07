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バイエルン・ミュンヘンがレアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ決戦に備える中、ジョシュア・キミッヒはヴィニシウス・ジュニオールとの確執を軽く受け流している
恨みを抱く余地はない
バイエルンは、レアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝という大一番を控えて、スペインの首都に到着した。ファンたちは2024年の準決勝――特にスローインの際にヴィニシウスがボールを落とすことでキンミッヒを挑発したように見えた一幕――をすぐに思い出しているが、バイエルンのベテラン選手は今この瞬間にのみ集中している。 「リベンジ」という物語が試合前の話題を独占しているが、バイエルン陣営の雰囲気は落ち着いたままだ。ヴィンセント・コンパニー率いるチームは、近年の欧州での悔しさを晴らし、欧州王者に15回輝いた相手に対して、重要な第1戦での優位を確保すべく、ベルナベウに乗り込む。
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ただのゲームの一部さ
キミッヒは、このブラジル人FWとの以前の摩擦は、単なる試合中の駆け引きに過ぎないと断言した。
「大げさに騒ぎ立てられているだけだ」とキミッヒは『ビルト』紙の取材に対し語った。「もちろん、レアル・マドリードも試合運びの巧みさで知られている。時間はマドリードに味方していた。それゆえ、時間を稼ぐための戦略はどのチームにもあるものだ」
レアル・マドリードを抑え込むコンパニーの作戦
戦術的な駆け引きに注目が集まりがちだが、コンパニーは、たとえ入念に練られた作戦であっても、それを打ち破る能力を持つ選手が確かに存在することを強調した。ヴィニシウスとキリアン・ムバッペの両方を同時に相手にする可能性について問われると、このベルギー人監督は、レアル・マドリードの選手起用に関する悩みよりも、チーム全体が直面する課題に焦点を当てることを選んだ。
「このレベルでは、どのチームも危険だ」とコンパニは説明した。「どのチームも特別な何かを生み出すことができる。失点することもあれば、得点することもある。レアル・マドリードに対して、彼らの個々の能力を完全に無力化するようなゲームプランなどあり得ない。だからこそ、誰もがこうした試合に挑むのだ。しかし、同時に、我々の持ち味も試合から完全に排除することはできないと信じている。
「最も重要なのは、そもそもここまでの道のりで築いてきたものを忘れないことだ。明日は、欧州で最も過酷な一戦に全神経を集中させる必要があるが、我々は『どう勝つか』『どのような形で勝ちたいか』という点に100％集中したい。私はただチームに勝ってほしい。そして、恐れを知らず、自分たちの力を存分に発揮してほしいのだ。」
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次は何が待っているのでしょうか？
レアル・マドリードとの激戦を終えたバイエルンは、国内リーグに照準を合わせ、ブンデスリーガでザンクト・パウリと対戦する。現在、バイエルンは首位に立ち、2位のボルシア・ドルトムントに9ポイントの差をつけている。その後、チャンピオンズリーグ準々決勝の第2戦として、ホームでレアル・マドリードを迎え撃つ。