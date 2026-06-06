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バイエルン・ミュンヘンがリヴァプールのウイング獲得を検討、と衝撃移籍報道。
バイエルン、アンフィールドの若き逸材に照準を合わせる
『The Athletic』によると、バイエルンは攻撃陣補強のため、リヴァプールのウインガー、ングモハの獲得を検討している。17歳の彼は今夏、左サイドの最優先ターゲットに挙げられている。コンパニ監督ら幹部が交渉を進めているが、まだリヴァプールとの正式な接触はない。
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アンフィールド首脳陣は退団説を否定した。
今シーズン29試合に出場した10代のウイングがマージーサイドを去る可能性は、大幅に低下した。アカデミー出身の彼は、厳しいシーズンを送ったリヴァプールで左サイドから光る存在感を示し、代表合宿に招集されるなど急成長を遂げている。
戦略的な再構築が市場を動かす
リヴァプールは、モハメド・サラーとフェデリコ・キエーザの退団が予想されるため、サイドの補強が急務で若手を放出したくない。ルイス・ディアスがバイエルンへ移籍した際も、ングモハの成長に期待した。新監督アンドニ・イラオラの下、将来を見据えつつRBライプツィヒのヤン・ディオマンデの獲得を目指す。 一方、バイエルンは左サイドの長期計画が急務だ。ニャブリとケインが30代に入り、攻撃陣の高齢化が進んでいる。
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イラオラとの統合が目前に迫っている
ングモハは本大会の代表から外れ、フロリダでのイングランド代表Aチームとのトレーニングを終えて英国へ帰国する。イラオラ監督の下、プレシーズンで左ウイングの定位置を狙う。一方、バイエルンは夏の移籍市場が閉まる前にリヴァプールへの正式オファーを出すか検討するため、彼の状況を注視する。