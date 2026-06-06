Goal.com
ライブ
WOLVERHAMPTON, ENGLAND - MARCH 6: Cody Gakpo, Andrew Robertson, Mohamed Salah, Rio Ngumoha and Ryan Gravenberch celebrate 1st goal during the Emirates FA Cup Fifth Round match between Wolverhampton Wanderers and Liverpool on March 6, 2026 in Wolverhampton, England. (Photo by Nigel French/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)Getty Images
Adhe Makayasa

翻訳者：

バイエルン・ミュンヘンがリヴァプールのウイング獲得を検討、と衝撃移籍報道。

移籍情報
バイエルン
リオ・エングモア
ブンデスリーガ
リヴァプール
プレミアリーグ
ヴァンサン・コンパニ

バイエルン・ミュンヘンは、迫る移籍市場でリヴァプールの若手ウイング、リオ・ングモハの獲得を検討している。ヴィンセント・コンパニー監督は彼を左サイドの第一候補と位置づけ、アンフィールド首脳陣との争奪戦が予想される。

  • バイエルン、アンフィールドの若き逸材に照準を合わせる

    The Athletic』によると、バイエルンは攻撃陣補強のため、リヴァプールのウインガー、ングモハの獲得を検討している。17歳の彼は今夏、左サイドの最優先ターゲットに挙げられている。コンパニ監督ら幹部が交渉を進めているが、まだリヴァプールとの正式な接触はない。

    • 広告
  • Rio Ngumoha Liverpool 2025-26Getty

    アンフィールド首脳陣は退団説を否定した。

    今シーズン29試合に出場した10代のウイングがマージーサイドを去る可能性は、大幅に低下した。アカデミー出身の彼は、厳しいシーズンを送ったリヴァプールで左サイドから光る存在感を示し、代表合宿に招集されるなど急成長を遂げている。

  • 戦略的な再構築が市場を動かす

    リヴァプールは、モハメド・サラーとフェデリコ・キエーザの退団が予想されるため、サイドの補強が急務で若手を放出したくない。ルイス・ディアスがバイエルンへ移籍した際も、ングモハの成長に期待した。新監督アンドニ・イラオラの下、将来を見据えつつRBライプツィヒのヤン・ディオマンデの獲得を目指す。 一方、バイエルンは左サイドの長期計画が急務だ。ニャブリとケインが30代に入り、攻撃陣の高齢化が進んでいる。

  • Rio Ngumoha - EnglandGetty

    イラオラとの統合が目前に迫っている

    ングモハは本大会の代表から外れ、フロリダでのイングランド代表Aチームとのトレーニングを終えて英国へ帰国する。イラオラ監督の下、プレシーズンで左ウイングの定位置を狙う。一方、バイエルンは夏の移籍市場が閉まる前にリヴァプールへの正式オファーを出すか検討するため、彼の状況を注視する。