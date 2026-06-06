リヴァプールは、モハメド・サラーとフェデリコ・キエーザの退団が予想されるため、サイドの補強が急務で若手を放出したくない。ルイス・ディアスがバイエルンへ移籍した際も、ングモハの成長に期待した。新監督アンドニ・イラオラの下、将来を見据えつつRBライプツィヒのヤン・ディオマンデの獲得を目指す。 一方、バイエルンは左サイドの長期計画が急務だ。ニャブリとケインが30代に入り、攻撃陣の高齢化が進んでいる。