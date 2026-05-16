ドイツサッカー界のレジェンド、ロタール・マテウス氏（65歳）によると、バイエルンはグヴァルディオルの獲得に本腰を入れているという。マテウス氏は、バイエルンがすでに移籍に向けた準備を進めており、RBライプツィヒでプレーしたこのディフェンダーをブンデスリーガに呼び戻したいと語った。

マテウスはスカイに対し「ターゲットの選手にはすでに打診があると聞いた」と明かした。「その選手はライプツィヒでプレーし、現在はマンチェスター・シティに所属。左サイドバックだがセンターバックもできる。グヴァルディオルだ」

これは、バイエルンが同24歳選手の代理人と接触し、移籍への意向を確認しているとするTEAMtalkの報道とも一致している。