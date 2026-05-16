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バイエルン・ミュンヘンがヨスコ・グヴァルディオルの獲得へ動き出したと報じられた。元スター選手はブンデスリーガ王者にマンチェスター・シティのDF獲得を強く勧めている。
マテウスがバイエルンへの関心を示唆
ドイツサッカー界のレジェンド、ロタール・マテウス氏（65歳）によると、バイエルンはグヴァルディオルの獲得に本腰を入れているという。マテウス氏は、バイエルンがすでに移籍に向けた準備を進めており、RBライプツィヒでプレーしたこのディフェンダーをブンデスリーガに呼び戻したいと語った。
マテウスはスカイに対し「ターゲットの選手にはすでに打診があると聞いた」と明かした。「その選手はライプツィヒでプレーし、現在はマンチェスター・シティに所属。左サイドバックだがセンターバックもできる。グヴァルディオルだ」
これは、バイエルンが同24歳選手の代理人と接触し、移籍への意向を確認しているとするTEAMtalkの報道とも一致している。
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エティハド・スタジアムでの状況
グヴァルディオルは2023年、9000万ユーロでイングランドへ移籍。ペップ・グアルディオラ監督の下でレギュラーに定着した。しかし今季は1月の脛骨骨折で出場停止が続き、プレミアリーグ17試合の出場にとどまっている。それでも欧州屈指のディフェンダーとしての評価は揺るがない。
マンチェスター・シティは2028年までの契約をさらに延長し、彼の長期残留を望んでいる。クラブ内ではグヴァルディオルがマンチェスター生活に満足していると見られるが、本拠地アリアンツ・アレーナで主力としてプレーできる誘惑は大きい。
バイエルンの守備の不安定さ
バイエルンの守備陣が再編される中、グヴァルディオルへの関心が高まっている。コンパニ監督の下、ジョナサン・ターとダヨ・ウパメカノがセンターバックの定位置を確保しているが、他の数名は去就が不透明だ。アルフォンソ・デイヴィスと伊藤宏樹は怪我で離脱しており、特にデイヴィスはコンディション次第でワールドカップ出場も危ぶまれる。
序列が下がったキム・ミンジェの去就も不透明だ。今夏、デイヴィスと伊藤の放出が噂される中、左SBとCBをこなせるグヴァルディオルのユーティリティはバイエルンにとって極めて魅力的な選択肢となっている。
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レアル・マドリードがチーム再編の中で争奪戦に参戦
バイエルンに加え、レアル・マドリードも獲得候補に浮上した。今季タイトルlessだったレアルは大幅な陣容変更が予想され、センターバックにも影響が出る可能性がある。特に今夏契約満了のアントニオ・リュディガーの去就は未決定だ。