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バイエルン・ミュンヘンがフロリアン・ヴィルツの救済策を画策、リヴァプールのスターを巡ってはマイケル・オリーゼとの交換説が浮上
バイエルンが衝撃の移籍獲得を画策か
BILDによると、バイエルンはリヴァプールでのヴィルツの厳しいスタートを注意深く見守っている。来夏に移籍市場へ乗り出さざるを得なくなった場合、ブンデスリーガの強豪はドイツ代表選手を最優先ターゲットの1人と見なしている。
ヴィルツは今季のプレミアリーグで目に見えるインパクトを残すのに苦しんでおり、4試合出場で1アシストにとどまっている。それでも、この物足りない数字にもかかわらず、バイエルンは元バイエル・レヴァークーゼンのスターを高く評価し続けている。
バイエルンはアリアンツ・アレーナにドイツのトップタレントを集積させることに意欲を示している。アンフィールドでの悪夢からヴィルツに活路を提示することは、クラブの長期的な補強戦略と完全に一致している。
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イラオラ、苦戦するスターを強く擁護
ゴールへの関与不足をめぐって批判が強まっているにもかかわらず、ヴィルツはリヴァプールのアンドニ・イラオラ監督から全面的な支持を受けている。スペイン人指揮官はこのプレーメーカーを熱を込めて擁護し、現代サッカーでは純粋な数字が過度に重視されていると主張した。
イラオラ監督は報道陣に対し、「私は数字をそれほど重視していない。今は何もかもが数字ばかりで、誰もが選手に『アシストしなければならない、ゴールを決めなければならない』と言う。私にとって大事なのは、チームが良いプレーをできるように助けることだ。私たちがチームとしてうまくやれていれば、誰かがゴールを決める」と説明した。
オリーセの長期的な将来には不透明感が漂っている
バイエルンがヴィルツに関心を示している背景には、オリーセを巡る不透明感が大きく影響している。フランス人アタッカーは2024年の加入以降、ドイツで鮮烈な輝きを放ち、世界屈指の攻撃的選手としての地位を確立してきた。
しかし、バイエルンではオリーセがすでにプレミアリーグ復帰に目を向けているのではないかとの懸念が強まっている。2028-29シーズン終了時に満了する契約の折り返し地点に近づくなか、バイエルンはその移籍市場での価値を守る姿勢を明確にしている。
バイエルンの最優先事項は、オリーセと高額な新契約を締結することにある。しかし、本人がサインを拒否した場合、クラブは対応を迫られる可能性がある。追い込まれて現金化を余儀なくされた場合に備え、理想的な後釜としてヴィルツが候補に挙がっている。
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リヴァプールとバイエルンの次戦は？
当面、バイエルンはオリーズにその将来はミュンヘンにあると納得させることに全力を注ぐ。この契約交渉が決裂した場合にのみ、ウィルツをめぐってリヴァプールの意思を探るべく正式な動きに出ることになる。
一方、アンフィールドに戻ったウィルツは、ピッチ上で指揮官の揺るぎない信頼に応えようとしている。イラオラは、個人としての結果にかかわらず、このドイツ人選手がチーム全体のパフォーマンスに大きく貢献しているとの考えを崩していない。
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