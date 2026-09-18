BILDによると、バイエルンはリヴァプールでのヴィルツの厳しいスタートを注意深く見守っている。来夏に移籍市場へ乗り出さざるを得なくなった場合、ブンデスリーガの強豪はドイツ代表選手を最優先ターゲットの1人と見なしている。

ヴィルツは今季のプレミアリーグで目に見えるインパクトを残すのに苦しんでおり、4試合出場で1アシストにとどまっている。それでも、この物足りない数字にもかかわらず、バイエルンは元バイエル・レヴァークーゼンのスターを高く評価し続けている。

バイエルンはアリアンツ・アレーナにドイツのトップタレントを集積させることに意欲を示している。アンフィールドでの悪夢からヴィルツに活路を提示することは、クラブの長期的な補強戦略と完全に一致している。