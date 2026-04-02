バイエルン・ミュンヘンがハリー・ケインの放出を認めたことを受け、マンチェスター・ユナイテッドに「馬鹿げた」移籍アドバイスが寄せられる

マンチェスター・ユナイテッドが、このベテランFWのためにそのような移籍金を支払う可能性は皆無だ――ケインの記録を考慮に入れたとしても――しかし、この恐るべきストライカーが現在の契約の最終年を迎えれば、クラブは獲得の可能性を探りたくなるかもしれない。

かつてレッドデビルズのチーフスカウトを務めたミック・ブラウンは、ケインが移籍市場に出ればユナイテッドが関心を示すだろうと見ている。彼は『フットボール・インサイダー』に対し、次のように語った。「ハリー・ケインの将来は興味深いものになるだろう。彼の意向に大きく左右される。誰に聞いても、彼はバイエルン・ミュンヘンで幸せだと言うが、今や彼が引き抜かれる可能性があるとの見方が浮上しているからだ。

「（ホーネス氏のような）関係者がそのような発言をしている以上、当然、注目せざるを得ない。もし契約交渉が計画通りに進んでおらず、サウジアラビアへの移籍に心を動かされる可能性があると考えているなら、プレミアリーグのクラブが動き出すのを止める理由などあるだろうか？

「マンチェスター・ユナイテッドであれ、他のクラブであれ、ケインがバイエルン・ミュンヘンからの移籍を検討しているなら、注目しないのは愚かだ。彼はイングランドに戻り、シアラーの記録更新に挑戦したいと考えているかもしれない。トッテナムを去る際、それが話題の中心だった。

「あらゆる情報から判断すると、彼はバイエルンで幸せそうで、その状況は変わらないだろう。しかし、もし彼が去る可能性があるという兆候があれば、間違いなく関心が集まるはずだ。」