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バイエルン・ミュンヘンがハリー・ケインの放出を認めたことを受け、マンチェスター・ユナイテッドに「馬鹿げた」移籍アドバイスが寄せられる
ケインの契約に含まれていた解除条項の有効期限が切れた
バイエルンはケインと2027年夏までの契約を結んでいる。その契約に含まれていた移籍金条項はすでに失効しており、32歳のケインを5700万ポンド（7500万ドル）で獲得することは、どのクラブにも不可能となった。
アリアンツ・アレーナ側からは新たな契約条件の提示があったとされており、136試合で133ゴールを記録しているこの選手をチームに残留させたいと、ドイツ王者であるバイエルンは強く望んでいる。しかし、海外からの関心を完全に退けることは難しいだろうという見方も広がっている。
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希望価格：ケインの価値はいくらだろうか？
名誉会長のウリ・ヘーネス氏は、『キッカー』誌の取材に対し、ケインの将来について次のように語った。「彼は契約解除条項を行使しなかった。つまり、2027年夏までは間違いなくここ（バイエルン）と契約を結んでいることになる。私が耳にしている情報や感じているところでは、彼と家族はここで非常に快適に過ごしているようだ。いつサウジアラビアのクラブが巨額のオファーを提示してくるかは分からないが……彼はここをまさに『我が家』のように感じているようだ。」
元トッテナムFWの勢いが衰える気配がない中、ホーネス氏はケインの推定移籍金について次のように付け加えた。「リヴァプールのアレクサンダー・イサクは1億5000万ユーロで獲得された。もし彼が1億5000万ユーロの価値があるなら、ハリーは2億5000万ユーロの価値があるだろう。」
マンチェスター・ユナイテッドはケインへの関心を再び燃え上がらせるだろうか？
マンチェスター・ユナイテッドが、このベテランFWのためにそのような移籍金を支払う可能性は皆無だ――ケインの記録を考慮に入れたとしても――しかし、この恐るべきストライカーが現在の契約の最終年を迎えれば、クラブは獲得の可能性を探りたくなるかもしれない。
かつてレッドデビルズのチーフスカウトを務めたミック・ブラウンは、ケインが移籍市場に出ればユナイテッドが関心を示すだろうと見ている。彼は『フットボール・インサイダー』に対し、次のように語った。「ハリー・ケインの将来は興味深いものになるだろう。彼の意向に大きく左右される。誰に聞いても、彼はバイエルン・ミュンヘンで幸せだと言うが、今や彼が引き抜かれる可能性があるとの見方が浮上しているからだ。
「（ホーネス氏のような）関係者がそのような発言をしている以上、当然、注目せざるを得ない。もし契約交渉が計画通りに進んでおらず、サウジアラビアへの移籍に心を動かされる可能性があると考えているなら、プレミアリーグのクラブが動き出すのを止める理由などあるだろうか？
「マンチェスター・ユナイテッドであれ、他のクラブであれ、ケインがバイエルン・ミュンヘンからの移籍を検討しているなら、注目しないのは愚かだ。彼はイングランドに戻り、シアラーの記録更新に挑戦したいと考えているかもしれない。トッテナムを去る際、それが話題の中心だった。
「あらゆる情報から判断すると、彼はバイエルンで幸せそうで、その状況は変わらないだろう。しかし、もし彼が去る可能性があるという兆候があれば、間違いなく関心が集まるはずだ。」
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レッド・デビルズは他の攻撃の選択肢に資金を費やしてきた
ケインは以前からマンチェスター・ユナイテッドの獲得候補として注目されていたが、プレミアリーグのライバルであるトッテナムとは合意に至らなかった。ユナイテッドはラスムス・ホイユンドやベンジャミン・セスコらを筆頭に、ストライカーへの多額の投資を続けてきたが、クラブ史上最高額の移籍金で獲得したケインを母国へ迎え入れる機会があれば、喜んで受け入れるだろう。