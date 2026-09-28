AFP
翻訳者：
バイエルン・ミュンヘンがハリー・ケインの後釜として衝撃プラン、ユヴェントスの新星が最有力候補に浮上
バイエルンが移籍獲得レースに参戦へ
ヴォルテマーデの去就は、夏の移籍市場を前に最も興味深い移籍話の一つとして急速に注目を集めている。現在、ニューカッスルからユヴェントスへレンタル移籍中のこのドイツ人ストライカーは、バイエルンの関心を強く引いている。
ジャーナリストのクリスティアン・ファルクによると、バイエルン首脳陣はこのFWを理想的な補強候補と見なしているという。報道では、ヴォルテマーデを有力な代替案であり、将来的にはケインの後継者候補になり得る存在と評価しているようだ。
バイエルンの戦略は、今後数カ月にわたってトリノでの彼のパフォーマンスを注意深く見極めることにある。ヴォルテマーデが輝きを放ち、継続的にゴールを決められれば、ミュンヘンのクラブは獲得に向けて決定的な動きに出る構えだ。
- Getty Images
途方もない移籍金要求額
しかし、獲得に関心を示すいかなるクラブにとっても、彼の契約を勝ち取るのは簡単でも安価でもない。ニューカッスルは2025年にこのストライカーをプレミアリーグへ連れてきたばかりで、シュトゥットガルトに7500万ユーロという高額な移籍金を支払っている。
そのため、ニューカッスルはこの戦力を手放すにあたり、莫大な金額のオファーにしか応じない構えだとみられる。報道によると、このイングランドのクラブはこのFWに6000万ユーロという驚異的な最低評価額を設定している。この途方もない価格設定は大きな障壁となる。ニューカッスルの強硬な姿勢は、獲得を狙うクラブに相当な資金投入を求めることを意味している。
ユヴェントスに深刻な財政不安が浮上
ユヴェントスにとって、状況はますます厳しさを増している。ユヴェントスは、ヴォルテマーデが際立ったシーズンを送れば明確に引き留めを望んでいるものの、ニューカッスルが要求する6000万ユーロは完全に障壁となり得る。このような巨額の支出は、イタリアのクラブの財政力を大きく超える恐れがある。入札合戦に発展すれば、完全移籍実現への望みはさらに複雑になるだろう。
バイエルンのような資金力を持つ強豪と競うことは、このセリエAのクラブにとって気の重い見通しだ。ユヴェントスは今、この熾烈な競争を前に慎重に選択肢を見極めなければならない。
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一時的な滞在の危険性
ユベントスにとって差し迫った脅威は、この才能あるドイツ人との時間がほんの束の間の章で終わる可能性があることだ。もしヴォルテマーデがイタリアで成功を収めれば、ビアンコネーリは来夏に彼がミュンヘンへ荷物をまとめて去る姿を見届けるリスクを負う。その場合、2002年生まれのFWは現在の戦力から、市場における大きな後悔へと変わることになる。
現時点で、このストライカーは自身のローン移籍期間に集中しており、自らのパフォーマンスが将来を左右することを理解している。バイエルンが背後で待ち構える中、今後数カ月は極めて重要になる。
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