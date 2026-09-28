しかし、獲得に関心を示すいかなるクラブにとっても、彼の契約を勝ち取るのは簡単でも安価でもない。ニューカッスルは2025年にこのストライカーをプレミアリーグへ連れてきたばかりで、シュトゥットガルトに7500万ユーロという高額な移籍金を支払っている。

そのため、ニューカッスルはこの戦力を手放すにあたり、莫大な金額のオファーにしか応じない構えだとみられる。報道によると、このイングランドのクラブはこのFWに6000万ユーロという驚異的な最低評価額を設定している。この途方もない価格設定は大きな障壁となる。ニューカッスルの強硬な姿勢は、獲得を狙うクラブに相当な資金投入を求めることを意味している。