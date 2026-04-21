Getty Images
翻訳者：
バイエルン・ミュンヘンがニューカッスルの求める高額移籍金を満たせば、アンソニー・ゴードンの交渉が始まる。
バイエルン、ゴードンを最優先候補に
25歳のこの選手はアリアンツ・アレーナの首脳陣に強い印象を与え、バイエルンは攻撃陣強化のため彼をブンデスリーガに招きたいと考えている。現時点で公式な接触はないが、ニューカッスルは関心を把握している。
バイエルンは近年、ハリー・ケインやマイケル・オリゼなどのプレミアリーグ選手補強で成功を収めており、その実績から再びイングランド市場に注目。2023年にエバートンからニューカッスルへ移籍したゴードンは、現在イングランド代表のレギュラーだ。バイエルンの提示額は約5500万ポンドと報じられるが、ニューカッスルの希望額には達していない。
- AFP
財政的圧力の中、ニューカッスルが移籍金を設定
『タイムズ』紙によると、ニューカッスルは正式交渉の条件として7500万ポンドの売却価格を設定した。チーム刷新と新戦力獲得のため、主力放出が不可欠だ。財政制約とPSR遵守のため、選手売却が急務となっている。
2030年まで契約が残るゴードンは、チーム刷新の資金を調達する最有力候補だ。この金額が実現すれば、移籍金はアレクサンダー・イサクのリヴァプール移籍に次ぐクラブ史上2番目の高額となる。
ウインガー、アリアンツ・アレーナへの移籍に前向き
ゴードンは以前リヴァプールに心を動かされた経験から、ドイツ移籍に前向きだ。新契約を結んだものの、チャンピオンズリーグ常連のバイエルン加入は魅力的な提案とされている。バイエルンの関心が強まる中、代理人は近い将来クラブと話し合う見通しだ。 今季は欧州で10得点を挙げるなど、好調を維持している。
次は何が待っているのでしょうか？
バイエルン・ミュンヘンは、リヴァプールやアーセナルを抑えゴードン獲得の最有力候補とされ、ニューカッスルの高額移籍金に応じれば今夏セント・ジェームズ・パークを去る最大注目選手となる可能性が高い。2026年ワールドカップ前か後か、バイエルンがいつ本腰を入れるかはまだ不明だ。