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ANTHONY GORDON NEWCASTLE Getty Images
Yosua Arya

翻訳者：

バイエルン・ミュンヘンがニューカッスルの求める高額移籍金を満たせば、アンソニー・ゴードンの交渉が始まる。

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アンソニー・ゴードン
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報道によると、ニューカッスルはバイエルン・ミュンヘンが移籍金7500万ポンド（約1億100万ドル）を支払えば、アンソニー・ゴードンの移籍交渉に応じるという。イングランド代表のゴードンはバイエルンの最優先ターゲットであり、ニューカッスルも夏の陣容強化資金を得るため売却に前向きだ。

  • バイエルン、ゴードンを最優先候補に

    25歳のこの選手はアリアンツ・アレーナの首脳陣に強い印象を与え、バイエルンは攻撃陣強化のため彼をブンデスリーガに招きたいと考えている。現時点で公式な接触はないが、ニューカッスルは関心を把握している。

    バイエルンは近年、ハリー・ケインやマイケル・オリゼなどのプレミアリーグ選手補強で成功を収めており、その実績から再びイングランド市場に注目。2023年にエバートンからニューカッスルへ移籍したゴードンは、現在イングランド代表のレギュラーだ。バイエルンの提示額は約5500万ポンドと報じられるが、ニューカッスルの希望額には達していない。

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    財政的圧力の中、ニューカッスルが移籍金を設定

    『タイムズ』紙によると、ニューカッスルは正式交渉の条件として7500万ポンドの売却価格を設定した。チーム刷新と新戦力獲得のため、主力放出が不可欠だ。財政制約とPSR遵守のため、選手売却が急務となっている。

    2030年まで契約が残るゴードンは、チーム刷新の資金を調達する最有力候補だ。この金額が実現すれば、移籍金はアレクサンダー・イサクのリヴァプール移籍に次ぐクラブ史上2番目の高額となる。

  • ウインガー、アリアンツ・アレーナへの移籍に前向き

    ゴードンは以前リヴァプールに心を動かされた経験から、ドイツ移籍に前向きだ。新契約を結んだものの、チャンピオンズリーグ常連のバイエルン加入は魅力的な提案とされている。バイエルンの関心が強まる中、代理人は近い将来クラブと話し合う見通しだ。 今季は欧州で10得点を挙げるなど、好調を維持している。

  • 次は何が待っているのでしょうか？

    バイエルン・ミュンヘンは、リヴァプールやアーセナルを抑えゴードン獲得の最有力候補とされ、ニューカッスルの高額移籍金に応じれば今夏セント・ジェームズ・パークを去る最大注目選手となる可能性が高い。2026年ワールドカップ前か後か、バイエルンがいつ本腰を入れるかはまだ不明だ。

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