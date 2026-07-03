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バイエルン・ミュンヘンがナサニエル・ブラウンの加入を発表。ドイツ代表のスターは「言葉にできない」喜びで古巣に帰還した。
バイエルンの強豪がディフェンダーを獲得
バイエルンは、ドイツ系アメリカ人のDFブラウンと2031年夏までの契約を結んだ。移籍金は数百万ユーロに上る。ブラウンはアイントラハトで2年間プレーし、公式戦75試合で7ゴール13アシストを記録した。この移籍により、前所属クラブのニュルンベルクは移籍金の12.5％を受け取る。
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ホームカミングのスターが夢を振り返る
この大物移籍が成立した後、アムベルク出身のDFは、故郷に戻り幼少期から応援してきたクラブでプレーできることを誇りに思うと語った。多才なフルバックの彼は、ユースからアリアンツ・アレーナのベンチにたどり着いたことが夢のようだと話した。
ブラウンは「言葉にできない。FCバイエルンは世界屈指のクラブだ。故郷アムベルクでは皆がバイエルンを応援し、私もその環境で育った。だからこれはとても特別なこと。すべてが素晴らしいし、大きな一歩だ」と語った。
プロとしてここまで来られると常に信じていたか問われると、23歳の彼は、急成長は一夜でなく徐々に積み重ねた結果だと語った。
彼はこう付け加えた。「正直、サッカーを始めた頃は大きなことは考えていなかった。U-17で左サイドバックになってから、初めて『プロになれるかもしれない』と感じ始めた。でも、FCバイエルンでプレーするなんて、当時はただの夢だった」
今後の目標については、コンパニ監督の下で最高峰の舞台に確固たる地位を築きたいと語った。
彼はこう結んだ。「スポーツ面で最高峰に立ち、FCバイエルンで多くのタイトルを取り、ファンと喜びを分かち合いたい。チームメイトと楽しくプレーし、早く仲間に慣れることを楽しみにしている。個人としては、さらに成長し、大人になりたい。」
バイエルンの首脳陣が新加入選手を称賛
この補強は、再転売価値が高く将来性のある国内トップ選手を主力に据えるというバイエルンの継続的な方針を示している。クラブ上層部は、彼の戦術理解の急速な成長と、DFライン全体で使える汎用性が現代戦術にぴったりだと強調した。
スポーツディレクターのマックス・エベルは「ナサニエルは急成長中で、まだ大きなポテンシャルがある。W杯でも存在感を示した。DFとMFの両方で起用でき、戦術の幅が広がる」と語った。
クラブCEOのヤン＝クリスティアン・ドレーゼン氏は「ナサニエルは現代サッカーで求められるタイプだ。彼がバイエルンに最適だと確信している。この移籍は、ドイツの若手トップ選手を早期に獲得したいという我々の志を示すものだ。それは常に我々のDNAであり、今後も続けていく」と語った。
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ポジション争いが激化している。
ブラウンは、コンパニ監督率いる守備陣で、怪我の多いアルフォンソ・デイヴィスと即座にレギュラー争いを強いられる。代表で8試合に出場したこの若手DFは、プレシーズン戦術トレーニングに早く適応しなければならない。バイエルンが国内リーグ連覇を果たすには、彼の守備の規律が不可欠だ。
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