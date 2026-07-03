この大物移籍が成立した後、アムベルク出身のDFは、故郷に戻り幼少期から応援してきたクラブでプレーできることを誇りに思うと語った。多才なフルバックの彼は、ユースからアリアンツ・アレーナのベンチにたどり着いたことが夢のようだと話した。

ブラウンは「言葉にできない。FCバイエルンは世界屈指のクラブだ。故郷アムベルクでは皆がバイエルンを応援し、私もその環境で育った。だからこれはとても特別なこと。すべてが素晴らしいし、大きな一歩だ」と語った。

プロとしてここまで来られると常に信じていたか問われると、23歳の彼は、急成長は一夜でなく徐々に積み重ねた結果だと語った。

彼はこう付け加えた。「正直、サッカーを始めた頃は大きなことは考えていなかった。U-17で左サイドバックになってから、初めて『プロになれるかもしれない』と感じ始めた。でも、FCバイエルンでプレーするなんて、当時はただの夢だった」

今後の目標については、コンパニ監督の下で最高峰の舞台に確固たる地位を築きたいと語った。

彼はこう結んだ。「スポーツ面で最高峰に立ち、FCバイエルンで多くのタイトルを取り、ファンと喜びを分かち合いたい。チームメイトと楽しくプレーし、早く仲間に慣れることを楽しみにしている。個人としては、さらに成長し、大人になりたい。」