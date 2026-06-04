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バイエルン・ミュンヘンがドイツ代表左SBを6000万ユーロで獲得合意。W杯前だが、アーセナル、マンC、レアルにもまだ望みがある。
コンパニが守備の補強候補を決定
22歳の左SBはフランクフルトで頭角を現し、ブンデスリーガ屈指の若手になった。スカイ・スポーツによると、バイエルンのコンパニ監督は選手と前向きに話し合い、移籍を推進。バイエルンは速やかに動いてアリアンツ・アレーナへの移籍で合意した。
現在シカゴでドイツ代表としてW杯と米国戦の準備に当たるブラウンは、2031年までの長期契約に合意したと伝えられる。バイエルンは彼を左右SBだけでなく左WGもこなす現代的なユーティリティプレーヤーと位置づけている。
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フランクフルト、ドイツ代表左SBの移籍金で強硬姿勢
選手本人は移籍に同意しているが、両クラブは still 交渉中。フランクフルトSDクロシェ氏は、このディフェンダーに約6000万ユーロの移籍金を要求。バイエルンが受け入れなければ交渉は停滞し、破談の恐れもある。
両クラブの金銭的隔たりは大きく、合意至るかは不透明だ。ブラウンは米国で開催されるDFB会見で去就に触れる見込みで、交渉への注目が高まっている。
プレミアリーグからの関心は依然として続いている。
クラブ間の正式合意はまだなく、欧州の強豪は依然として望みを持つ。アーセナル、マンチェスター・シティ、レアル・マドリードは1年間関心を示してきた。バイエルンがフランクフルトの6000万ユーロの要求に応じられなければ、彼らはこの多才な若手を獲得するチャンスを残す。
アーセナルは流動的な戦術に合う守備的補強としてブラウンを評価。英メディア『The Athletic』は、クラブが候補リストから彼をマークしていると伝えている。 22歳のブラウンは2025-26シーズン、フランクフルトで42試合4ゴール6アシストを記録したが、チームは8位にとどまり欧州カップ戦出場を逃した。アーセナルは常にトップレベルで戦っており、北ロンドンへの移籍は選手にとって魅力的だ。バイエルンがフランクフルトとの交渉を早くまとめることができなければ、入札合戦が起きる可能性は高い。
- AFP
バイエルンの移籍ジレンマとフランクフルトの思わぬ利益
ドイツ紙『ビルト』によると、バイエルンは新左サイドバック獲得のため、まず現有戦力を整理する必要がある。
スポーツディレクターのマックス・エベルは、伊藤宏樹かアルフォンソ・デイヴィスを売却して資金を捻出する必要がある。この2人が残れば、6000万～6500万ユーロの移籍金は高すぎる。
一方、取引相手のアイントラハト・フランクフルトは巨利を得られる位置にいる。2024年1月にニュルンベルクから300万ユーロで獲得したブラウンを売却すれば、多大な利益が生まれる。