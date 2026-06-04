クラブ間の正式合意はまだなく、欧州の強豪は依然として望みを持つ。アーセナル、マンチェスター・シティ、レアル・マドリードは1年間関心を示してきた。バイエルンがフランクフルトの6000万ユーロの要求に応じられなければ、彼らはこの多才な若手を獲得するチャンスを残す。

アーセナルは流動的な戦術に合う守備的補強としてブラウンを評価。英メディア『The Athletic』は、クラブが候補リストから彼をマークしていると伝えている。 22歳のブラウンは2025-26シーズン、フランクフルトで42試合4ゴール6アシストを記録したが、チームは8位にとどまり欧州カップ戦出場を逃した。アーセナルは常にトップレベルで戦っており、北ロンドンへの移籍は選手にとって魅力的だ。バイエルンがフランクフルトとの交渉を早くまとめることができなければ、入札合戦が起きる可能性は高い。