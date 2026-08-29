この大敗により、シュトゥットガルトはバイエルン相手にあらゆる大会を通じて5連敗となり、不振の流れに拍車がかかった。自チームの守備の綻びを振り返ったセバスティアン・ヘーネス監督は、次のように説明した。「最初の20分間は非常に良かったが、その後セットプレーから先制を許した。あれは非常に悔しかった。

「前半の終盤は耐えなければならなかった。実際に耐え、守り切って1-0でリードを許したままハーフタイムに入った。そして後半に出ていって、おそらく何もないところから1-1にした。まさにそれこそ望んでいたことだ。できるだけ長く試合をオープンなままにしておきたいからだ。

「だが、その6分後には試合は終わってしまった。非常に悔しい。改善しなければならないのは間違いない。バイエルンはこの場所で、これからもさらに多くのチームを、おそらくもっと大きなスコアで破るだろう。だが、我々の目標は依然として、特定の局面でもっとうまく戦うことにある」