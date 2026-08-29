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バイエルン・ミュンヘンがシュトゥットガルトを圧倒、ヴァンサン・コンパニ監督のチームは5得点の鮮烈勝利でブンデスリーガ王座防衛をスタートさせた
バイエルンが容赦ない大勝を収める
ダヨ・ウパメカノのヘディングでホームチームが先制したが、後半立ち上がりにヨシャ・ヴァグノマンが意外な同点ゴールを決めた。バイエルンの反応は瞬時だった。マイケル・オリーズの鮮やかなフィニッシュと、不運なヴァグノマンのオウンゴールにより、アウェーチームは3分以内に2度リードを許した。その後、途中出場のイスマエル・サイバリが2アシストを記録し、アレクサンダル・パブロビッチとルイス・ディアスのゴールをお膳立て。開幕戦の圧勝を決定づけた。
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コンパニ監督、飽くなきハングリー精神を要求
コンパニ監督は、立ち上がりに相手のフィジカル面での圧力を受けながらも冷静さと闘志を保ち、その後に相手守備陣を切り崩した自軍の戦いぶりを称賛した。
試合後、バイエルンの公式ウェブサイトで振り返ったコンパニ監督は、次のように語った。「重要なのは立ち上がりだけではない。ここ数年やってきたことを続けていきたい。高いエネルギーとひたむきさを持ってプレーし、もちろん常にゴールを奪うことだ。選手たちは今日もそれを示してくれた。まだ1試合、勝ち点3にすぎない。全員がゼロからのスタートだ。まだ何も勝ち取っていない。ハングリーさは初日と同じでなければならない。
「立ち上がりは本当に厳しかったが、それは普通のことでもある。シュトゥットガルトはフィジカルが強いが、我々は冷静さを保ち、次第にチャンスの質も良くなっていった。最終的には勝利に値したと思うが、簡単ではなかった。常に全力を尽くし、背後を狙い、互いをサポートしていた。それが最後には違いを生んだ」
ヘーネス、あまりに早い崩壊を嘆く
この大敗により、シュトゥットガルトはバイエルン相手にあらゆる大会を通じて5連敗となり、不振の流れに拍車がかかった。自チームの守備の綻びを振り返ったセバスティアン・ヘーネス監督は、次のように説明した。「最初の20分間は非常に良かったが、その後セットプレーから先制を許した。あれは非常に悔しかった。
「前半の終盤は耐えなければならなかった。実際に耐え、守り切って1-0でリードを許したままハーフタイムに入った。そして後半に出ていって、おそらく何もないところから1-1にした。まさにそれこそ望んでいたことだ。できるだけ長く試合をオープンなままにしておきたいからだ。
「だが、その6分後には試合は終わってしまった。非常に悔しい。改善しなければならないのは間違いない。バイエルンはこの場所で、これからもさらに多くのチームを、おそらくもっと大きなスコアで破るだろう。だが、我々の目標は依然として、特定の局面でもっとうまく戦うことにある」
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中断を前に勢いが高まる
バイエルンは、DFBポカール1回戦でオスナブリュックと対戦する今季初のアウェーゲームで、序盤の勢いを維持したいところだ。ベンチから鋭いプレーを見せた今夏の新戦力がいることから、コンパニ監督はメンバーを入れ替える可能性がある。さらに、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ開幕も目前に迫っている。圧倒的な内容でカップ戦に勝利できれば、間近に控える秋の代表ウィークを前に理想的な士気向上につながるはずだ。
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