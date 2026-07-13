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バイエルン・ミュンヘンがジュール・クンデ獲得へ。バルセロナDFの移籍姿勢が判明。
バイエルンが正式オファー
『BILD』紙によると、バイエルンはクンデ獲得へ動き出し、側近とアリアンツ・アレーナ移籍の可能性を話し合った。リーグ戦不振を受け、首脳陣は契約内容と移籍意思を把握しようとしている。
バイエルンは獲得に意欲的だが、選手に近い筋によると、クンデの第一希望はバルサ残留だという。
カタールW杯での活躍で自信を取り戻した彼は、フリック体制で定位置を勝ち取り価値を証明する決意だ。バイエルンからの関心はあるものの、両クラブ間の正式交渉は始まっていない。
バルセロナの放出方針の変遷
クンデは依然として重要な戦力だが、バルセロナはもはや彼を「売却不可」とは見なしていない。財政難のため、評価額に合うオファーならほとんどの選手を検討する。首脳陣は昨年のパフォーマンスに安定感の欠如を指摘し、W杯での活躍で状況が変わるまで去就が議論されていた。
昨年8月にはマンチェスター・シティの関心をかわすため、2030年までの契約延長で価値を守った。グアルディオラ監督の評価が後押しとなり、バルサは条件を改善して将来を確固たるものにしていた。
しかし、バイエルン・ミュンヘンが獲得に興味を示す今、バルサは売却して利益を得るべきか、彼が国内でも代表同様の活躍を続けるかに賭けるべきかの岐路に立たされている。
ワールドカップでの活躍が、トップ選手たちの関心を再び呼び起こした。
クンデは2026年W杯で安定した活躍を続け、デシャン監督の信頼を得る。元セビージャの彼はほとんどの試合に出場し、サリバやウパメカノと共に堅い守備を支える。
彼のウインガー封じの能力は、欧州のエリートたちに、彼がポジションのトップクラスであることを再認識させた。
昨季クラブでリズムを欠いた時期があっただけに、この復活はバルセロナにとっても朗報だ。集中力不足でチームを苦しめた場面もあったが、代表での活躍で市場価値は再び6000万ユーロ台に回復した。
クンデは「2030年までバルセロナと契約している」と語り、スペインでの長期プロジェクトへのコミットメントを強調した。
- getty
クンデがバルサのチームメイトたちに挑む
クンデは火曜日にテキサス州アーリントンで行われるワールドカップ準決勝で、スペイン代表として出場するバルセロナのチームメイトと対戦するため、フランス代表として準備を進めている。
フランスは3大会連続の決勝進出を懸け、アルゼンチン対イングランドの勝者と対戦する。
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