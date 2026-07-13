『BILD』紙によると、バイエルンはクンデ獲得へ動き出し、側近とアリアンツ・アレーナ移籍の可能性を話し合った。リーグ戦不振を受け、首脳陣は契約内容と移籍意思を把握しようとしている。

バイエルンは獲得に意欲的だが、選手に近い筋によると、クンデの第一希望はバルサ残留だという。

カタールW杯での活躍で自信を取り戻した彼は、フリック体制で定位置を勝ち取り価値を証明する決意だ。バイエルンからの関心はあるものの、両クラブ間の正式交渉は始まっていない。



