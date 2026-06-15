ファブリツィオ・ロマーノによると、バイエルン・ミュンヘンはサイバリに5500万ユーロを支払う。サイバリは米国でメディカルチェックを終え、W杯後に新チームに合流する。 契約期間は2031年6月まで。レーシング・ヘンクで育ったモロッコ代表は、2020年夏PSVへ移籍。142試合42得点を挙げ、エールディヴィジ3回、オランダカップ2回、スーパーカップ3回制した。 昨季は36試合で19得点9アシストをマークし、リーグMVPに選ばれた。