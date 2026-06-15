ワールドカップ初戦でブラジル相手に得点を挙げた後、バイエルン・ミュンヘンはモロッコ代表FWイスマエル・サイバリの獲得に向けて最終段階に入った。クラブは保有権を持つPSVアイントホーフェンと数週間交渉し、すでに合意の基盤を築いており、現在はその合意がすべて完了している。
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バイエルン・ミュンヘンがサイバリを獲得。米国でメディカルチェックを実施し、PSVアイントホーフェンに5500万ユーロを支払う。
『サイバリ』の全号
ファブリツィオ・ロマーノによると、バイエルン・ミュンヘンはサイバリに5500万ユーロを支払う。サイバリは米国でメディカルチェックを終え、W杯後に新チームに合流する。 契約期間は2031年6月まで。レーシング・ヘンクで育ったモロッコ代表は、2020年夏PSVへ移籍。142試合42得点を挙げ、エールディヴィジ3回、オランダカップ2回、スーパーカップ3回制した。 昨季は36試合で19得点9アシストをマークし、リーグMVPに選ばれた。
すでに1億1000万を費やした
サイバリは、バイエルン・ミュンヘンにとって今夏2人目の補強となる。クラブは数日前に、W杯に出場中のドイツ代表左SBナサニエル・ブラウンについてアイントラハト・フランクフルトと完全移籍で合意した。 2003年生まれのサイドバック獲得には5500万ユーロを支払い、今夏の総支出は1億1000万ユーロに達した。