Getty Images Sport
翻訳者：
バイエルン・ミュンヘンがイスマエル・サイバリの獲得で5300万ユーロの移籍金で合意間近。PSVはクラブ史上最高額を求め、譲歩しない。
バイエルン、サイバリへのオファー額を引き上げる
『アイントホーフェン・ダグブラッド』紙によると、バイエルンはPSVのMFサイバリ獲得のため、総額5300万ユーロのオファーを提示した。内訳は保証額4800万ユーロ、ボーナス500万ユーロ。
内訳は保証金4800万ユーロ＋最大500万ユーロのボーナス。現在モロッコ代表でW杯準備中のサイバリ本人と代理人は、キャリアを左右するアリアンツ・アレーナへの移籍に向けて水面下で調整を進めている。
- AFP
PSVにとって記録的な移籍
高額移籍金が報じられる中、PSVはさらに条件を詰め、クラブの財務計画に合う支払い方法と時期を要求している。
現時点で移籍が成立すれば、サイバリはPSV史上最高額での放出選手となる。チームは彼の価値を理解しつつも、ミュンヘンからの巨額オファーを断ることは難しいと判断している。
財政戦略により公式発表が延期される
関係各社は6月30日以降の契約締結を目指す。この時期はPSVの税務メリットを考慮して選ばれた。
手続きの遅れで交渉が滞ることはない。サイバリは事前にメディカルチェックを受ける見込みで、バイエルンはチェックから7月の契約発効までの保険リスクを負う予定だ。
- Getty Images Sport
PSVにおけるサイバリの成績
サイバリの退団が確実となり、アイントホーフェンでの輝かしいキャリアに幕が下りる。彼は同クラブで欧州屈指の得点力を誇るMFに成長した。直近2シーズンは特に圧巻で、2025-26シーズンには公式戦39試合で19ゴール9アシストを記録した。
アイントホーフェンでは8冠を達成し、エールディヴィジ3回、KNVBカップ2回、ヨハン・クライフ・シールド3回の優勝に貢献した。