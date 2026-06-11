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PSV Eindhoven v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

バイエルン・ミュンヘンがイスマエル・サイバリの獲得で5300万ユーロの移籍金で合意間近。PSVはクラブ史上最高額を求め、譲歩しない。

移籍情報
バイエルン
ブンデスリーガ
イスマエル・サイバリ
PSVアイントホーフェン

バイエルン・ミュンヘンはPSVのスター、イスマエル・サイバリ獲得へ総額5300万ユーロの新たなオファーを提示した。新シーズンを控え、中盤強化を目指すブンデスリーガの強豪にとって、このモロッコ代表は最優先ターゲットだ。

  • バイエルン、サイバリへのオファー額を引き上げる

    アイントホーフェン・ダグブラッド』紙によると、バイエルンはPSVのMFサイバリ獲得のため、総額5300万ユーロのオファーを提示した。内訳は保証額4800万ユーロ、ボーナス500万ユーロ。

    内訳は保証金4800万ユーロ＋最大500万ユーロのボーナス。現在モロッコ代表でW杯準備中のサイバリ本人と代理人は、キャリアを左右するアリアンツ・アレーナへの移籍に向けて水面下で調整を進めている。

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  • FBL-NED-EREDIVISIE-PSV-ROTTERDAMAFP

    PSVにとって記録的な移籍

    高額移籍金が報じられる中、PSVはさらに条件を詰め、クラブの財務計画に合う支払い方法と時期を要求している。

    現時点で移籍が成立すれば、サイバリはPSV史上最高額での放出選手となる。チームは彼の価値を理解しつつも、ミュンヘンからの巨額オファーを断ることは難しいと判断している。


  • 財政戦略により公式発表が延期される

    関係各社は6月30日以降の契約締結を目指す。この時期はPSVの税務メリットを考慮して選ばれた。

    手続きの遅れで交渉が滞ることはない。サイバリは事前にメディカルチェックを受ける見込みで、バイエルンはチェックから7月の契約発効までの保険リスクを負う予定だ。

  • Bayer 04 Leverkusen v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    PSVにおけるサイバリの成績

    サイバリの退団が確実となり、アイントホーフェンでの輝かしいキャリアに幕が下りる。彼は同クラブで欧州屈指の得点力を誇るMFに成長した。直近2シーズンは特に圧巻で、2025-26シーズンには公式戦39試合で19ゴール9アシストを記録した。

    アイントホーフェンでは8冠を達成し、エールディヴィジ3回、KNVBカップ2回、ヨハン・クライフ・シールド3回の優勝に貢献した。