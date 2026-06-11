バイエルン・ミュンヘンがイスマエル・サイバリの獲得で5300万ユーロの移籍金で合意間近。PSVはクラブ史上最高額を求め、譲歩しない。

『アイントホーフェン・ダグブラッド』紙によると、バイエルンはPSVのMFサイバリ獲得のため、総額5300万ユーロのオファーを提示した。内訳は保証額4800万ユーロ、ボーナス500万ユーロ。

内訳は保証金4800万ユーロ＋最大500万ユーロのボーナス。現在モロッコ代表でW杯準備中のサイバリ本人と代理人は、キャリアを左右するアリアンツ・アレーナへの移籍に向けて水面下で調整を進めている。