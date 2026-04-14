スカイの報道によると、バイエルンは攻撃陣補強の「理想の候補」としてゴードンに注目している。 2025-26シーズンの活躍でバイエルン・スカウトの目に留まった。ゴードンは2023年1月、4500万ユーロ超（3800万ポンド）でエバートンからニューカッスルへ移籍。以来、イングランド屈指のサイドプレーヤーに成長した。彼の直線的なプレースタイルとスピードが、チームの攻撃に新次元をもたらすと判断された。

バイエルンはゴードンの代理人とすでに初期交渉を開始した。コンパニー監督は、複数のフォワードポジションをこなせる万能アタッカーの獲得を強く希望しており、ゴードンはディアスの理想的なライバルとみなされている。