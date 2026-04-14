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バイエルン・ミュンヘンがアンソニー・ゴードン獲得へ5000万ポンドのオファー準備。ヴィンセント・コンパニは、ルイス・ディアスとの競争をにらみ、ニューカッスルのスターに注目。
コンパニ、バイエルンの攻撃力向上へゴードンを候補に
スカイの報道によると、バイエルンは攻撃陣補強の「理想の候補」としてゴードンに注目している。 2025-26シーズンの活躍でバイエルン・スカウトの目に留まった。ゴードンは2023年1月、4500万ユーロ超（3800万ポンド）でエバートンからニューカッスルへ移籍。以来、イングランド屈指のサイドプレーヤーに成長した。彼の直線的なプレースタイルとスピードが、チームの攻撃に新次元をもたらすと判断された。
バイエルンはゴードンの代理人とすでに初期交渉を開始した。コンパニー監督は、複数のフォワードポジションをこなせる万能アタッカーの獲得を強く希望しており、ゴードンはディアスの理想的なライバルとみなされている。
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ニューカッスル、主力ウイングの残留に固執
バイエルンの関心が高まっても、ニューカッスルがオファーを受け入れる可能性は低い。ゴードンはチームで最も影響力のある選手の一人で、エディ・ハウ監督の戦術でも要だ。彼は2030年まで契約が残っており、ニューカッスルは交渉で有利。 契約には移籍金条項がなく、クラブが完全な主導権を握る。そのため、獲得を希望するクラブは巨額の移籍金を用意する必要がある。報道では、交渉開始だけでも約5000万ポンド（6000万ユーロ）が必要だ。
スピードと爆発力がバイエルンを惹きつける
バイエルンがゴードンに興味を示す理由は、彼の身体能力と技術にある。このウインガーは、スピード、直線的なドリブル、1対1でディフェンダーを孤立させる能力に定評がある。 今季CLで時速37.92kmを記録した最高速度は、欧州屈指。素早い攻守切り替えと攻撃的ウイングを重んじるコンパニ監督の戦術にもフィットする。ディアスやムシアラにゴードンが加われば、バイエルンの攻撃はさらに躍動感が増すだろう。
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次は何が待っているのでしょうか？
ゴードンの代理人との話し合いは「非常に具体化」しているが、バイエルンはまだニューカッスルと正式交渉に入っていない。プレミアリーグのクラブが強硬な姿勢を示しているため、状況は依然として微妙だ。それでも、夏の移籍市場が近づくにつれ、バイエルンはこのウインガーを注視するとみられる。