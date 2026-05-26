Getty Images Sport
翻訳者：
バイエルン・ミュンヘンからレンタル移籍中のジョアン・パリニャは、トッテナムのプレミアリーグ残留決定に「大きな安堵」を覚えた後、自身の将来について語った。
MFがトップリーグ残留を決定づける
パルヒニャはバイエルンからの1年レンタル期間が終了してもトッテナムに残りたいと表明した。シーズン最終戦のエバートン戦で決勝点を挙げ、チームを降格から救った。スパーズは降格圏を2ポイント上回り、プレミアリーグ残留を決めた。
- Getty Images Sport
パルヒニャは正式な結婚を目指している
30歳のMFパルヒニャは、3000万ユーロ（2600万ポンド）の完全移籍条項を行使する用意があると示唆した。彼はクラブへの愛着についてこう語った。「初日からここが自分の家のように感じます。サポーターも観客も、このトップクラブも大好きです。トッテナムでプレーし、ここに留まりたくない人なんていません。」 ここにはすべてがある。でも、これは結婚みたいなもの。言えるのは、本当にここにいたいということ。厳しいシーズンだけど、今シーズンはこのクラブでプレーすることがとても楽しい」
パルヒニャ、トッテナムの明るい未来を予測
トッテナムはロベルト・デ・ゼルビ監督の采配で降格を回避した。彼は7試合で11ポイントを積み上げ、残留を確定させた。
今季リーグ戦5得点を挙げたパルヒニャは、この苦境を成長の糧にすると語った。「来季は全く違うと確信している。今季の教訓を生かし、反省と検証を行えば、大きな進歩と安堵を得られるだろう」
- Getty Images Sport
デ・ゼルビ監督は迅速な実行を求めている
デ・ゼルビ監督は完全移籍を「100％」希望すると表明し、最終決定はクラブ経営陣に委ねられた。パルヒニャは2028年6月までバイエルンと契約しているが、バイエルンは給与枠を確保するため放出を容認すると見られる。よってトッテナムは、この頑強なMFをライバルに奪われないよう、今夏速やかにオプションを行使する必要がある。