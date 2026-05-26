トッテナムはロベルト・デ・ゼルビ監督の采配で降格を回避した。彼は7試合で11ポイントを積み上げ、残留を確定させた。

今季リーグ戦5得点を挙げたパルヒニャは、この苦境を成長の糧にすると語った。「来季は全く違うと確信している。今季の教訓を生かし、反省と検証を行えば、大きな進歩と安堵を得られるだろう」