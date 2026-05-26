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Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

バイエルン・ミュンヘンからレンタル移籍中のジョアン・パリニャは、トッテナムのプレミアリーグ残留決定に「大きな安堵」を覚えた後、自身の将来について語った。

移籍情報
ジョアン・パリーニャ
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バイエルン・ミュンヘンからレンタル移籍中のジョアン・パリニャは、トッテナム・ホットスパーのプレミアリーグ残留に貢献した後、自身の将来について重要な発言をした。ポルトガル代表MFはエバートン戦で決勝点をマークし、クラブの残留を決定。これにより、北ロンドンへの完全移籍が即座に話題になっている。

  • MFがトップリーグ残留を決定づける

    パルヒニャはバイエルンからの1年レンタル期間が終了してもトッテナムに残りたいと表明した。シーズン最終戦のエバートン戦で決勝点を挙げ、チームを降格から救った。スパーズは降格圏を2ポイント上回り、プレミアリーグ残留を決めた。

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  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    パルヒニャは正式な結婚を目指している

    30歳のMFパルヒニャは、3000万ユーロ（2600万ポンド）の完全移籍条項を行使する用意があると示唆した。彼はクラブへの愛着についてこう語った。「初日からここが自分の家のように感じます。サポーターも観客も、このトップクラブも大好きです。トッテナムでプレーし、ここに留まりたくない人なんていません。」 ここにはすべてがある。でも、これは結婚みたいなもの。言えるのは、本当にここにいたいということ。厳しいシーズンだけど、今シーズンはこのクラブでプレーすることがとても楽しい」

  • パルヒニャ、トッテナムの明るい未来を予測

    トッテナムはロベルト・デ・ゼルビ監督の采配で降格を回避した。彼は7試合で11ポイントを積み上げ、残留を確定させた。

    今季リーグ戦5得点を挙げたパルヒニャは、この苦境を成長の糧にすると語った。「来季は全く違うと確信している。今季の教訓を生かし、反省と検証を行えば、大きな進歩と安堵を得られるだろう」

  • Aston Villa v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    デ・ゼルビ監督は迅速な実行を求めている

    デ・ゼルビ監督は完全移籍を「100％」希望すると表明し、最終決定はクラブ経営陣に委ねられた。パルヒニャは2028年6月までバイエルンと契約しているが、バイエルンは給与枠を確保するため放出を容認すると見られる。よってトッテナムは、この頑強なMFをライバルに奪われないよう、今夏速やかにオプションを行使する必要がある。