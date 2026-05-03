元バイエルンのブーナ・サールが、FCB時代のエピソードを披露。主役はヨシュア・キミッヒだった。

最大有酸素速度を測る「ヴァメバル」テストで、彼は以前のクラブではいつもトップだったため、バイエルンで最も警戒すべき相手を知りたかった。

「誰が最速なんだ？」と尋ねると、「ヨシュア・キミッヒだ」と返ってきた。彼がそれを知り、僕のもとに来て二人で笑い合った。

2020年から24年までバイエルンに所属したサールは、実際にこのテストに勝利。しかしミュンヘンでの成功は稀で、度重なる怪我もあり4年間で33試合の出場にとどまった。

2024年夏に退団し、34歳になった彼は1年半無所属だった。しかし2月初め、プロ生活を始めたフランス1部FCメスで再出発した。