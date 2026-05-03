FCバイエルン・ミュンヘンに関するニュース、特集、噂：
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FCバイエルン・ミュンヘンに関するニュース、特集、噂：
元バイエルンのブーナ・サールが、FCB時代のエピソードを披露。主役はヨシュア・キミッヒだった。
最大有酸素速度を測る「ヴァメバル」テストで、彼は以前のクラブではいつもトップだったため、バイエルンで最も警戒すべき相手を知りたかった。
「誰が最速なんだ？」と尋ねると、「ヨシュア・キミッヒだ」と返ってきた。彼がそれを知り、僕のもとに来て二人で笑い合った。
2020年から24年までバイエルンに所属したサールは、実際にこのテストに勝利。しかしミュンヘンでの成功は稀で、度重なる怪我もあり4年間で33試合の出場にとどまった。
2024年夏に退団し、34歳になった彼は1年半無所属だった。しかし2月初め、プロ生活を始めたフランス1部FCメスで再出発した。
バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、マックス・エベルは、GKマヌエル・ノイアーの去就を問われ、ユーモアでかわした。
ノイアーの代理人トーマス・クロートは今週ミュンヘンでクラブ首脳と会談。土曜のブンデスリーガ第24節ハイデンハイム戦（3-3）後、エベルは「何について話したのか」と問われ、「パリのチケットについてだ。水曜のPSG戦に彼もスタジアムに来る」（編集部注）と冗談で返した。 記者がさらに追及しても、エベルは笑みを浮かべながらこう付け加えた。「彼はパリ戦のチケットが欲しかったんだ。その件は解決したよ。彼は上階のVIP席に座る予定だ」
ノイアーの契約は今シーズンで満了。40歳となる彼が来季も残留するかは未決定だが、Skyによるとすでにクラブに継続の意思を示しているという。
FCバイエルン・ミュンヘンのU-19チームは、ドイツAジュニア選手権決勝トーナメント1回戦で1.FCケルンに0-4敗退。
開始30分余りでフィン・シェンテンに先制され、前半終了間際にはジェイソン・ポネンテ＝ラミレスに追加点。54分にはアリアン・レーマーズの3点目で勝負は決まり、直後にデビッド・フュルストにも得点を許した。
バイエルンU-19のペーター・ガイダロフ監督は「今日の結果は妥当だ。重要な一戦で我々は力を出せなかった。一方、ケルンは終始存在感を示し、明確かつ一貫したプレーをした」と語った。
チャンピオンズリーグ準決勝第2戦のバイエルン・ミュンヘン戦を前に、3度世界最優秀女子選手に選ばれたアイタナ・ボンマティがFCバルセロナに復帰した。
「長く過酷な試練だったが、成長できた。チームに戻り、カンプ・ノウでのチャンピオンズリーグを楽しみにしている。また同じことをするだろう。私たちは再びやり遂げる。それでは、明日まで」とXに投稿した。28歳の彼女は11月に腓骨を骨折していた。
ペレ・ロメウ監督も彼女のメンバー入りを確認した。スペイン代表練習中の負傷で手術を受け、5か月以上離脱したが、先発は難しいもののベンチからの活躍が期待される。
第1戦は1－1の引き分けだった。勝ったチームは5月23日のオスロ決勝へ進み、ドイツ代表ジュレ・ブランド擁するリヨンと対戦する。バイエルンにとってはクラブ初となる欧州カップ決勝だ。
バルセロナは2021、2023、2024年に続き4度目の優勝を狙う。
（SID）
日付
試合
大会
5月6日（水）
FCバイエルン対パリ・サンジェルマン
チャンピオンズリーグ
5月9日（土）
VfLヴォルフスブルク - FCバイエルン
ブンデスリーガ
5月16日（土）
FCバイエルン対1.FCケルン
ブンデスリーガ
5月23日（土）
FCバイエルン - VfBシュトゥットガルト
DFBポカール