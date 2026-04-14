バイエルン、ニュース＆噂：契約条項は無効？シュロッターベック延長契約の新たな詳細がリーク

ニコ・シュロッターベックのボルシア・ドルトムント新契約には、FCバイエルン・ミュンヘンを除外する契約解除条項が含まれている。

スカイによると、ドイツ代表の同選手は米国・カナダ・メキシコで開催される次期ワールドカップ後に6000万ユーロでドルトムントを退団できるが、この条項が適用されるのは一部のクラブに限られるという。

ただしバイエルンは対象外とされている。 それでもバイエルンは26歳の獲得に慎重な関心を示している。キム・ミンジェがイタリアクラブへ移籍すれば、守備補強のため再び動く可能性もある。伊藤宏樹やヨシップ・スタニシッチという代役はいる。

一方、シュロッターベックの移籍先候補にはレアル・マドリードも挙げられる。レアルは夏にDF陣の再編が予想され、早期のセンターバック補強を狙っている。

今季限りで契約満了となるダヴィド・アラバは来季契約更新せず、フリーで退団する見込み。また、アントニオ・リュディガーの契約も2026年6月までで、去就は不透明だ。

シュロッターベックは先週金曜日、2027年までのBVBとの契約を2031年まで延長したが、その際に退団条項を盛り込み、ワールドカップ後に発動できる見込みだ。

週末のドルトムント対レバークーゼン戦では、ホームのファンが26歳に対してブーイング。支持者たちは、彼の忠誠心表明を偽善と感じたようだ。