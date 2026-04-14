バイエルン、ニュース＆噂：契約条項は無効？シュロッターベック延長契約の新たな詳細がリーク

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バイエルンに関するニュース・噂・特集：
ニコ・シュロッターベックのボルシア・ドルトムント新契約には、FCバイエルン・ミュンヘンを除外する契約解除条項が含まれている。
スカイによると、ドイツ代表の同選手は米国・カナダ・メキシコで開催される次期ワールドカップ後に6000万ユーロでドルトムントを退団できるが、この条項が適用されるのは一部のクラブに限られるという。
ただしバイエルンは対象外とされている。 それでもバイエルンは26歳の獲得に慎重な関心を示している。キム・ミンジェがイタリアクラブへ移籍すれば、守備補強のため再び動く可能性もある。伊藤宏樹やヨシップ・スタニシッチという代役はいる。
一方、シュロッターベックの移籍先候補にはレアル・マドリードも挙げられる。レアルは夏にDF陣の再編が予想され、早期のセンターバック補強を狙っている。
今季限りで契約満了となるダヴィド・アラバは来季契約更新せず、フリーで退団する見込み。また、アントニオ・リュディガーの契約も2026年6月までで、去就は不透明だ。
シュロッターベックは先週金曜日、2027年までのBVBとの契約を2031年まで延長したが、その際に退団条項を盛り込み、ワールドカップ後に発動できる見込みだ。
週末のドルトムント対レバークーゼン戦では、ホームのファンが26歳に対してブーイング。支持者たちは、彼の忠誠心表明を偽善と感じたようだ。
FCバイエルン・ミュンヘン時代のピエール＝エミール・ホイビェルグとベンジャミン・パヴァールは、来夏新天地を探すことになりそうだ。
フランス紙『ラ・プロヴァンス』によると、両選手は現所属のマルセイユで将来性がなく、今夏の移籍市場で放出される見込みだ。
ホイベルグは2028年までOMと契約しているが、パヴァールはインテルからレンタル中の身。報道される1500万ユーロの買い取りオプションは行使されず、インテルでも2028年までの契約が残るものの戦力外とされている。
一方、ホイベルグには売却益の期待があり、ユヴェントス、インテル、ローマが関心を示している。移籍金は1200万ユーロ＋ボーナス見込みだ。
マンチェスター・ユナイテッドのMFブルーノ・フェルナンデスは、ハリー・ケインのバイエルン・ミュンヘン移籍を祝福した。
ポルトガル代表は、イングランド代表FWが2023年夏、長年在籍したトッテナムを離れドイツの強豪に移籍した判断は正しかったと語る。
フェルナンデスはタイムズ紙のインタビューで「ケインはバイエルン行きを決めた。トロフィーを獲る大きなチャンスがあることを彼は知っている」と語った。スパーズで20年近くプレーしたケインにとって、そのチャンスはトッテナムではおそらく訪れなかっただろう。
「もし彼がトッテナムにあと1、2シーズン残っていたら、プレミアリーグ史上最高の得点王になっていただろう。つまり、彼は伝説になっていただろうか？そうだったはずだ」とフェルナンデスは続けた。 バイエルンに移籍したことで、バロンドールなどの個人タイトルも射程に入った。「トッテナム時代と同じだけ得点を挙げれば、タイトル獲得でバロンドールも狙える」と続けた。
ケインは前季、バイエルンでブンデスリーガ優勝を経験。今季もリーグではドルトムントを大きく引き離し、チャンピオンズリーグとDFBポカールでも勝ち残っている。
|日付
|時間
|試合
|4月15日（水）
|21時
|FCバイエルン vs レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ）
|4月19日（日）
|17時30分
|FCバイエルン vs VfBシュトゥットガルト（ブンデスリーガ）
|4月22日（水）
|20:45
|バイエル・レバークーゼン vs. FCバイエルン（DFBポカール）