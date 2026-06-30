FCバイエルン・ミュンヘンは今夏、エースのハリー・ケインを失う心配はない。むしろ契約延長が現実味を帯びている。

Skyによると、FCバルセロナ移籍の噂は根拠がなく、本人も興味はない。

スカイは、2027年満了の現契約延長がケインにとって「明確な優先事項」と伝えている。ケインはすでにマネジメント陣や家族と話し合い、延長を決断した。

ワールドカップ終了後――ケインは水曜日にイングランド代表として16強戦でコンゴ民主共和国と対戦する――具体的な契約交渉が行われる予定だ。新しい契約により、ケインは少なくとも2029年までバイエルンに在籍することになるという。

ここ数か月、2027年以降もバイエルンでストライカーとしてプレーする可能性が高まっていた。32歳のケインは家族と共にミュンヘンでの生活に満足しており、ドイツの最多優勝クラブで長年待ち望んでいたタイトルを獲得した。 近い将来、チャンピオンズリーグ制覇も視野に入っている。昨季は準決勝で優勝したパリ・サンジェルマンに敗れた。

ケインは2023年、移籍金9500万ユーロでトッテナムからバイエルンへ移籍。公式戦147試合で146得点を挙げる活躍を見せている。 プレミアリーグ復帰やバルセロナなど海外クラブ移籍の噂は、過去3年ずっと消えなかった。