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FCバイエルン・ミュンヘンは今夏、エースのハリー・ケインを失う心配はない。むしろ契約延長が現実味を帯びている。
Skyによると、FCバルセロナ移籍の噂は根拠がなく、本人も興味はない。
スカイは、2027年満了の現契約延長がケインにとって「明確な優先事項」と伝えている。ケインはすでにマネジメント陣や家族と話し合い、延長を決断した。
ワールドカップ終了後――ケインは水曜日にイングランド代表として16強戦でコンゴ民主共和国と対戦する――具体的な契約交渉が行われる予定だ。新しい契約により、ケインは少なくとも2029年までバイエルンに在籍することになるという。
ここ数か月、2027年以降もバイエルンでストライカーとしてプレーする可能性が高まっていた。32歳のケインは家族と共にミュンヘンでの生活に満足しており、ドイツの最多優勝クラブで長年待ち望んでいたタイトルを獲得した。 近い将来、チャンピオンズリーグ制覇も視野に入っている。昨季は準決勝で優勝したパリ・サンジェルマンに敗れた。
ケインは2023年、移籍金9500万ユーロでトッテナムからバイエルンへ移籍。公式戦147試合で146得点を挙げる活躍を見せている。 プレミアリーグ復帰やバルセロナなど海外クラブ移籍の噂は、過去3年ずっと消えなかった。
アイントラハト・フランクフルトの左サイドバック、ナサニエル・ブラウン選手のバイエルン・ミュンヘンへの移籍が正式決定に近づいている。
Skyによると、ドイツ代表のブラウンは今週中にFCBへの移籍のためメディカルチェックを受ける予定で、北米でW杯に参加中のため現地時間火曜か水曜に実施される見込みだ。
バイエルンとは2031年までの5年契約となる見込みだ。 23歳のブラウンはすでにバイエルンと合意しており、両クラブ間でも合意に達している。移籍金は5000万ユーロで、ボーナスが最大500万ユーロ上乗せされる見込み。前所属クラブの1.FCニュルンベルクは、再売却益分配として400万ユーロを受け取る見通しだ。
ブラウンの加入で、バイエルンにおけるアルフォンソ・デイヴィスの将来はさらに不透明になった。過去1年半の怪我の多さが首脳陣の疑念を強めており、ブラウンの大型移籍が実現したことで、今夏にデイヴィスが放出される可能性は高まっている。
FCバイエルン・ミュンヘンは、17歳のFWリーロン・ダニオコをVfLヴォルフスブルクへ放出する。
Skyによると、同クラブは17歳のこの選手を2部降格したVfLヴォルフスブルクへ放出する。ヴォルフスブルクでは明確な将来展望が示されたが、ザーベナー・シュトラーセの本拠地ではそれが欠けていたという。
ダニオコは2019年にFCB加入前は1860ミュンヘンのユースでプレー。バイエルンではU-17で昨季24試合6ゴール4アシストを記録した。
彼の退団が実現すれば、今夏のバイエルン退団者はさらに増える。 レオン・ゴレツカとラファエル・ゲレイロは7月1日に契約満了で退団。ダニエル・ペレツはサウサンプトンFCへ、ジョナ・クシ＝アサレはフルハムFCへ移籍し、モーリス・クラッテンマッハーはSVエルバースベルクへレンタルされる。
セリエAのラツィオ・ローマが、FCバイエルン・ミュンヘンのジョナサン・アスプ・イェンセン獲得に強い関心を示している。イタリア紙『コリエレ・デッロ・スポルト』が報じた。
同紙によると、ラツィオはバイエルンに400万ユーロのオファーを提示。バイエルンは交渉に応じ、両クラブは現在も協議中だ。
主な争点は転売時の利益配分で、ラツィオはこれを最小限に抑えたい。一方、選手とクラブの間ではすでに個人合意に達しているという。
バイエルン・ミュンヘンの元DFマタイス・デ・リフトが、元チームメイトのハリー・ケインに敬意を示した。
2023/24シーズン、両選手はドイツの最多優勝クラブで1年間同じロッカールームを共有した。
「彼は私に大きな感銘を与えた。彼の取り組み方、その実力の高さ、そして安定してゴールを決める姿。ハリーの場合、どのシュートにも必ずアイデアが込められているんだ」と、デ・リフトは所属クラブであるマンチェスター・ユナイテッドのクラブメディアとのインタビューで語った。
彼は常に自分が何をすべきかを知っている。右へ左へ、ヘディングでも、そして彼のビルドアップもまた素晴らしい。まさに完璧なストライカーだ。私の人生でこれほどの選手は見たことがない」とオランダ人選手は語った。
元バイエルンのレオン・ダヤク（25）が来シーズンから3部ハンザ・ロストックに加入すると発表した。
「私にとって重要なのは、野心があり明確な目標を持ち、すぐに責任を担えるクラブを見つけることでした。話し合いを通じて、すぐにその感覚を得られました」とダヤクはハンザ・ロストックの公式発表で述べた。
昨季はSSVウルムでプレーし、VfBシュトゥットガルトでも活躍。ユニオン・ベルリン、サンダーランドAFC、FCザンクト・ガレン、ハイドゥク・スプリト、シャルジャFCでの経験もある。
選手
ポジション
移籍元
年
移籍金
ハリー・ケイン
フォワード
トッテナム・ホットスパー
2023年
9500万ユーロ
ルーカス・エルナンデス
ディフェンス
アトレティコ・マドリード
2019
8000万ユーロ
ルイス・ディアス
攻撃
リヴァプールFC
2025
7000万ユーロ
マタイス・デ・リフト
ディフェンス
ユヴェントス
2022
6700万ユーロ
マイケル・オリゼ
攻撃
クリスタル・パレス
2024
5300万ユーロ