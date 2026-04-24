バイエルン、ニュース＆噂：コンパニーに巨額報酬！監督に特別ボーナス

チャンピオンズリーグ制覇は、バイエルン・ミュンヘンの監督ヴィンセント・コンパニーに多額の報奨金ももたらす。

『Sport Bild』によると、コンパニには優勝ボーナスとして100万ユーロが約束されている。

準決勝ではレアル・マドリードを下したチームがパリ・サンジェルマンと対戦。第1戦は来週火曜にパリ、第2戦は8日後にミュンヘンで行われる。

決勝に進めば、相手はアーセナルまたはアトレティコ・マドリード。決勝は5月30日にハンガリー・ブダペストで行われる。

すでにブンデスリーガ優勝を果たし、水曜日のレバークーゼン戦で2-0勝利を収めてDFBポカール決勝進出を決めたチームは、トリプル制覇の夢も射程圏内にある。