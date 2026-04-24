バイエルン、ニュース＆噂：コンパニーに巨額報酬！監督に特別ボーナス

バイエルン・ミュンヘンに関するニュース、特集、噂：
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バイエルン・ミュンヘンに関するニュース、特集、噂：
チャンピオンズリーグ制覇は、バイエルン・ミュンヘンの監督ヴィンセント・コンパニーに多額の報奨金ももたらす。
『Sport Bild』によると、コンパニには優勝ボーナスとして100万ユーロが約束されている。
準決勝ではレアル・マドリードを下したチームがパリ・サンジェルマンと対戦。第1戦は来週火曜にパリ、第2戦は8日後にミュンヘンで行われる。
決勝に進めば、相手はアーセナルまたはアトレティコ・マドリード。決勝は5月30日にハンガリー・ブダペストで行われる。
すでにブンデスリーガ優勝を果たし、水曜日のレバークーゼン戦で2-0勝利を収めてDFBポカール決勝進出を決めたチームは、トリプル制覇の夢も射程圏内にある。
今季のバイエルンは勝利への強い執念から、タイトル記念Tシャツが次々と発売される。水曜にはレバークーゼンを2-0で破り、2020年以来のDFBポカール決勝進出を決めた。選手たちは「Guess who's back」と書かれたTシャツで喜びを表現した。
ZDFの解説者でワールドカップ優勝経験もあるクリストフ・クラマーは、「バイエルンのファンが今年発売されるTシャツを全部買ったら破産するよ。決勝に進んで、優勝して……となると、また何枚か買わないといけないからね」と冗談を言った。
先週末、バイエルンはVfBシュトゥットガルトに4－2で勝ち、早くもリーグ優勝を決めたため、記念Tシャツもすでに販売されている。
今シーズンでFCバイエルン・ミュンヘンとの契約が切れるマヌエル・ノイアーが、1年残留するかは依然不明だ。最終決定は本人次第で、40歳のGKは去就を熟考している。ゼーベナー・シュトラーセの首脳陣は楽観視している。
Skyによると、首脳陣はノイアーが1年延長すると楽観視している。正GKは変わらずノイアーだが、控えのウルビッグには今季より出場機会が増え、将来の後継者としての育成が進む見込みだ。
ノイアー本人は水曜日のDFBポカール準決勝レバークーゼン戦（2-0勝利）後、慎重だった。「誘惑しても構わないが、今は何も発表しない。今は状況も良く、楽しい」と元ドイツ代表GKはスカイに語った。
日付
試合
大会
4月25日（土）
FSVマインツ05 vs. FCバイエルン
ブンデスリーガ
4月28日（火）
パリ・サンジェルマン vs. FCバイエルン
チャンピオンズリーグ
5月2日（土）
FCバイエルン対1.FCハイデンハイム
ブンデスリーガ
5月6日（水）
FCバイエルン対パリ・サンジェルマン
チャンピオンズリーグ