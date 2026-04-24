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Oliver Maywurm

翻訳者：

バイエルン、ニュース＆噂：コンパニーに巨額報酬！監督に特別ボーナス

ブンデスリーガ
チャンピオンズ リーグ
ヴァンサン・コンパニ
バイエルン

チャンピオンズリーグ制覇は、FCBのヴィンセント・コンパニー監督に大きな経済的利益をもたらすだろう。FCバイエルン・ミュンヘンに関するニュースと噂。

バイエルン・ミュンヘンに関するニュース、特集、噂：

  • レアル戦のファン騒動もバイエルンは軽傷で回避
  • 必要な要素はすべて揃っている！このFCバイエルンは3冠達成の準備が整っている
  • ダンテに加え、もう一人のクラブレジェンドがバイエルンに復帰か？
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    FCバイエルン・ミュンヘン、噂：ヴィンセント・コンパニーに巨額オファー

    チャンピオンズリーグ制覇は、バイエルン・ミュンヘンの監督ヴィンセント・コンパニーに多額の報奨金ももたらす。

    『Sport Bild』によると、コンパニには優勝ボーナスとして100万ユーロが約束されている。

    準決勝ではレアル・マドリードを下したチームがパリ・サンジェルマンと対戦。第1戦は来週火曜にパリ、第2戦は8日後にミュンヘンで行われる。

    決勝に進めば、相手はアーセナルまたはアトレティコ・マドリード。決勝は5月30日にハンガリー・ブダペストで行われる。

    すでにブンデスリーガ優勝を果たし、水曜日のレバークーゼン戦で2-0勝利を収めてDFBポカール決勝進出を決めたチームは、トリプル制覇の夢も射程圏内にある。

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  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース：W杯優勝者がFCBファンと冗談

    今季のバイエルンは勝利への強い執念から、タイトル記念Tシャツが次々と発売される。水曜にはレバークーゼンを2-0で破り、2020年以来のDFBポカール決勝進出を決めた。選手たちは「Guess who's back」と書かれたTシャツで喜びを表現した。

    ZDFの解説者でワールドカップ優勝経験もあるクリストフ・クラマーは、「バイエルンのファンが今年発売されるTシャツを全部買ったら破産するよ。決勝に進んで、優勝して……となると、また何枚か買わないといけないからね」と冗談を言った。

    先週末、バイエルンはVfBシュトゥットガルトに4－2で勝ち、早くもリーグ優勝を決めたため、記念Tシャツもすでに販売されている。

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース：首脳陣はノイアーの契約延長を見込んでいる

    今シーズンでFCバイエルン・ミュンヘンとの契約が切れるマヌエル・ノイアーが、1年残留するかは依然不明だ。最終決定は本人次第で、40歳のGKは去就を熟考している。ゼーベナー・シュトラーセの首脳陣は楽観視している。

    Skyによると、首脳陣はノイアーが1年延長すると楽観視している。正GKは変わらずノイアーだが、控えのウルビッグには今季より出場機会が増え、将来の後継者としての育成が進む見込みだ。

    ノイアー本人は水曜日のDFBポカール準決勝レバークーゼン戦（2-0勝利）後、慎重だった。「誘惑しても構わないが、今は何も発表しない。今は状況も良く、楽しい」と元ドイツ代表GKはスカイに語った。

  • FCバイエルン・ミュンヘン 試合日程：FCBの今後の試合

    日付

    試合

    大会

    4月25日（土）

    FSVマインツ05 vs. FCバイエルン

    ブンデスリーガ

    4月28日（火）

    パリ・サンジェルマン vs. FCバイエルン

    チャンピオンズリーグ

    5月2日（土）

    FCバイエルン対1.FCハイデンハイム

    ブンデスリーガ

    5月6日（水）

    FCバイエルン対パリ・サンジェルマン

    チャンピオンズリーグ

ブンデスリーガ
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