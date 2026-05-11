ドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウス氏によると、ヴィンセント・コンパニー監督はニコラス・ジャクソンに残ってほしいと考えていた。

マテウスは日曜の番組『Sky90』で「コンパニはジャクソン残留を希望していたが、移籍金がネックだ」と明かした。

ジャクソンは今シーズン終了までチェルシーからレンタル移籍中。バイエルンは昨夏1650万ユーロのレンタル料を支払い、6500万ユーロの買い取りオプションも持っていたが、金額が高すぎと判断した。

スポーツディレクターのマックス・エベル氏は4月末、ZDFのスポーツ番組でレンタル期間終了後にジャクソンがチェルシーに復帰すると明言した。以前からコンパニーがジャクソンに満足し、残留を希望していると報じられていた。

ジャクソンはバイエルンでローテーションの一員として公式戦33試合に出場し、10ゴール4アシストを記録。チェルシーとの契約は2033年まであるが、残留か売却かはまだ決まっていない。



