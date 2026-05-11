バイエルン・ミュンヘンに関するニュース、特集、噂：
- FCB移籍候補の選手が明言を避ける
- 地味な勝利がコンパニーの才能を際立たせた
- サンチョ以来の快挙、オリゼが節目の記録を達成
バイエルン・ミュンヘンに関するニュース、特集、噂：
ドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウス氏によると、ヴィンセント・コンパニー監督はニコラス・ジャクソンに残ってほしいと考えていた。
マテウスは日曜の番組『Sky90』で「コンパニはジャクソン残留を希望していたが、移籍金がネックだ」と明かした。
ジャクソンは今シーズン終了までチェルシーからレンタル移籍中。バイエルンは昨夏1650万ユーロのレンタル料を支払い、6500万ユーロの買い取りオプションも持っていたが、金額が高すぎと判断した。
スポーツディレクターのマックス・エベル氏は4月末、ZDFのスポーツ番組でレンタル期間終了後にジャクソンがチェルシーに復帰すると明言した。以前からコンパニーがジャクソンに満足し、残留を希望していると報じられていた。
ジャクソンはバイエルンでローテーションの一員として公式戦33試合に出場し、10ゴール4アシストを記録。チェルシーとの契約は2033年まであるが、残留か売却かはまだ決まっていない。
バイエルン・ミュンヘンがヴォルフスブルクに1-0で勝った試合で、MFレオン・ゴレツカがハーフタイムに交代したのは、26分に相手フリーキックを頭部に受けて治療を受けたため。
試合後、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは「予防措置」と説明した。ゴレツカは26分、ヴォルフスブルクのコンスタンティノス・クーリエラキスが放ったフリーキックをこめかみに受けていた。手当て後、前半はプレーを続けた。
「フリーキックで頭部に強い衝撃を受けた直後は問題なかったが、ハーフタイムにめまいと違和感を訴えたため予防的にベンチに残した」とフロイントは説明した。
来週土曜のブンデス最終節ケルン戦での優勝トロフィー授与式と、その1週間後のDFBポカール決勝シュトゥットガルト戦には出場可能見込みだ。 ヴィンセント・コンパニー監督も「問題ない」と強調し、「選手に異変があれば、すぐに適切な判断をするだけだ」と語った。
連戦の疲れと国内2冠の余韻が残る中、バイエルンのコンパニー監督は1-0で勝ったヴォルフスブルク戦後、主力に休息を与えた。
ジョシュア・キミッヒやハリー・ケインには3日間の特別休暇が与えられ、水曜日から最終節1.FCケルン戦の準備が始まる。スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは「選手たちは数日間休みだ。ここ数週間は精神的にも体力的にも過酷だった」と語った。
「まずは少しリラックスして、その後ホームでの優勝決定戦に臨みます。この試合は必ず勝ちたい。その後はベルリンの試合に全力を注ぎ、今のリズムを保ちたい」とフロイント氏は続けた。ケルンとの最終節から1週間後、バイエルンはベルリンでDFBポカール決勝、VfBシュトゥットガルト戦に臨む。
日付
試合
大会
5月16日（土）
FCバイエルン対1.FCケルン
ブンデスリーガ
5月23日（土）
FCバイエルン - VfBシュトゥットガルト
DFBポカール