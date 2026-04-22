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FC St. Pauli v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

バイエルン、ニュース＆噂：カカと比較される超新星に注目

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移籍情報
S. Martinez
バイエルン

バイエルン・ミュンヘンでは、コロンビア出身の若手選手への期待が高まっている。FCBのニュースと噂。

FCバイエルン・ミュンヘンに関するニュース、特集、噂：

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  • Christoph FreundGetty Images

    FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース：FCB、コロンビアの逸材をめぐる噂がますます加熱

    コロンビアの若手MFサミュエル・マルティネスが、FCバイエルン・ミュンヘンへ移籍する可能性が高まっている。

    先日、ミュンヘンの地元紙『tz』が同クラブがこの17歳の選手に関心を寄せていると報じた。今回『Absolut Bayern』は、マルティネスがFCB内部で大きな期待を集めていると伝えている。同紙によると、バイエルンでは彼のスタイルが、元ACミランやレアル・マドリードのブラジル代表カカを想起させるという。 その優雅かつダイナミックなプレースタイルはカカを想起させるという。

    このため、バイエルンはマルティネスがゼーベナー・シュトラーセへの移籍を決断することを強く期待している。しかし、アーセナル、トッテナム、リヴァプール、ドルトムントなど、他の名門クラブも獲得に興味を示している。

    現在、コロンビア1部アトレティコ・ナシオナルのU-20チームでプレーし、U-17南米選手権では6試合で3アシストを記録して優勝に貢献した。 準決勝ブラジル戦（3-0）と決勝アルゼンチン戦（4-0）ではいずれも先制点をアシストした。

    バイエルンはすでにスカウトのクリストフ・クレッセ氏が選手側に接触。スポーツディレクターのクリストフ・フロイント氏も彼をよく知っている。マルティネスにはバイエルン出身の代理人がおり、ルイス・ディアスがドイツ王者で活躍していることから、FCBはコロンビアで高い評価を得ている。

    本人は数週間以内に進路を決定する見込みだが、18歳になる2027年4月まで正式移籍はできない。

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  • Toni KroosGetty Images

    FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース - トニ・クロース：FCBはPSG戦で「守備をもう少し強化する必要がある」

    トニ・クロースは、チャンピオンズリーグ準決勝のパリ・サンジェルマン戦で、バイエルン・ミュンヘンがレアル・マドリード戦より守備を強化する必要があると語った。

    クロースはスカイの取材に「準決勝ではレアル戦より少し守備を強化する必要がある」と述べた。「パリはさらに効果的なプレーができるはずだ。彼らは2試合とも高いリスクを冒した守備をしていたが、レアルは第2戦でそれを突くことができた」

    第1戦を2-1で制したバイエルンは、ホームのレアル戦でも終盤まで2-3とリードを許した。しかしルイス・ディアスとミカエル・オリゼのゴールで4-3の逆転勝利を収め、準決勝進出を決めた。

    守備を「少し調整」できれば、コンパニー監督率いるチームにも「勝機がある」と語り、「五分五分の勝負だ」と続けた。

    第1戦は4月28日にパリで行われ、8日後の第2戦はミュンヘンで開催される。

  • Luis Diaz Bayern 2026Getty Images

    FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース：FCBの移籍をチアゴ・アルカンタラが称賛

    チアゴ・アルカンタラは古巣バイエルンの好調を絶賛し、ルイス・ディアスの加入を特に評価した。

    「チームは素晴らしいシーズンを送っている。ルイス・ディアスを獲得したのは正解だった。リヴァプール時代から彼を知っているが、優れた選手であり、人間性も素晴らしい」と2013～2020年までバイエルンでプレーしたチアゴはスカイに語った。

    2024年に現役を引退したリヴァプールでは2年半チームメイトだった。ディアスは昨夏、移籍金7000万ユーロでアンフィールド・ロードからミュンヘンへ移籍した。

    バイエルンでは43試合で24得点20アシストをマークし、大当たりとなっている。

    また、ヴィンセント・コンパニー監督についても「素晴らしい仕事をしている」と絶賛。「ベテランと若手がうまく融合し、バイエルンの試合は見ていて楽しい」と語った。

    さらにディアス、ハリー・ケイン、マイケル・オリゼで構成される攻撃トリオについても「素晴らしい」と絶賛。「結果やタイトルだけでなく、プレースタイルも重要。彼らは間違いなく世界最高レベルのトリオだ」と語った。

  • FCバイエルン・ミュンヘン 試合日程：FCBの今後の試合

    日付

    試合

    大会

    4月22日（水）

    バイエル・レバークーゼン vs FCバイエルン

    DFBポカール

    4月25日（土）

    FSVマインツ05 vs. FCバイエルン

    ブンデスリーガ

    4月28日（火）

    パリ・サンジェルマン対FCバイエルン

    チャンピオンズリーグ

    5月2日（土）

    FCバイエルン対1.FCハイデンハイム

    ブンデスリーガ

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