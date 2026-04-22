バイエルン、ニュース＆噂：カカと比較される超新星に注目

コロンビアの若手MFサミュエル・マルティネスが、FCバイエルン・ミュンヘンへ移籍する可能性が高まっている。

先日、ミュンヘンの地元紙『tz』が同クラブがこの17歳の選手に関心を寄せていると報じた。今回『Absolut Bayern』は、マルティネスがFCB内部で大きな期待を集めていると伝えている。同紙によると、バイエルンでは彼のスタイルが、元ACミランやレアル・マドリードのブラジル代表カカを想起させるという。 その優雅かつダイナミックなプレースタイルはカカを想起させるという。

このため、バイエルンはマルティネスがゼーベナー・シュトラーセへの移籍を決断することを強く期待している。しかし、アーセナル、トッテナム、リヴァプール、ドルトムントなど、他の名門クラブも獲得に興味を示している。

現在、コロンビア1部アトレティコ・ナシオナルのU-20チームでプレーし、U-17南米選手権では6試合で3アシストを記録して優勝に貢献した。 準決勝ブラジル戦（3-0）と決勝アルゼンチン戦（4-0）ではいずれも先制点をアシストした。

バイエルンはすでにスカウトのクリストフ・クレッセ氏が選手側に接触。スポーツディレクターのクリストフ・フロイント氏も彼をよく知っている。マルティネスにはバイエルン出身の代理人がおり、ルイス・ディアスがドイツ王者で活躍していることから、FCBはコロンビアで高い評価を得ている。

本人は数週間以内に進路を決定する見込みだが、18歳になる2027年4月まで正式移籍はできない。