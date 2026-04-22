バイエルン、ニュース＆噂：カカと比較される超新星に注目

FCバイエルン・ミュンヘンに関するニュース、特集、噂：
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FCバイエルン・ミュンヘンに関するニュース、特集、噂：
コロンビアの若手MFサミュエル・マルティネスが、FCバイエルン・ミュンヘンへ移籍する可能性が高まっている。
先日、ミュンヘンの地元紙『tz』が同クラブがこの17歳の選手に関心を寄せていると報じた。今回『Absolut Bayern』は、マルティネスがFCB内部で大きな期待を集めていると伝えている。同紙によると、バイエルンでは彼のスタイルが、元ACミランやレアル・マドリードのブラジル代表カカを想起させるという。 その優雅かつダイナミックなプレースタイルはカカを想起させるという。
このため、バイエルンはマルティネスがゼーベナー・シュトラーセへの移籍を決断することを強く期待している。しかし、アーセナル、トッテナム、リヴァプール、ドルトムントなど、他の名門クラブも獲得に興味を示している。
現在、コロンビア1部アトレティコ・ナシオナルのU-20チームでプレーし、U-17南米選手権では6試合で3アシストを記録して優勝に貢献した。 準決勝ブラジル戦（3-0）と決勝アルゼンチン戦（4-0）ではいずれも先制点をアシストした。
バイエルンはすでにスカウトのクリストフ・クレッセ氏が選手側に接触。スポーツディレクターのクリストフ・フロイント氏も彼をよく知っている。マルティネスにはバイエルン出身の代理人がおり、ルイス・ディアスがドイツ王者で活躍していることから、FCBはコロンビアで高い評価を得ている。
本人は数週間以内に進路を決定する見込みだが、18歳になる2027年4月まで正式移籍はできない。
トニ・クロースは、チャンピオンズリーグ準決勝のパリ・サンジェルマン戦で、バイエルン・ミュンヘンがレアル・マドリード戦より守備を強化する必要があると語った。
クロースはスカイの取材に「準決勝ではレアル戦より少し守備を強化する必要がある」と述べた。「パリはさらに効果的なプレーができるはずだ。彼らは2試合とも高いリスクを冒した守備をしていたが、レアルは第2戦でそれを突くことができた」
第1戦を2-1で制したバイエルンは、ホームのレアル戦でも終盤まで2-3とリードを許した。しかしルイス・ディアスとミカエル・オリゼのゴールで4-3の逆転勝利を収め、準決勝進出を決めた。
守備を「少し調整」できれば、コンパニー監督率いるチームにも「勝機がある」と語り、「五分五分の勝負だ」と続けた。
第1戦は4月28日にパリで行われ、8日後の第2戦はミュンヘンで開催される。
チアゴ・アルカンタラは古巣バイエルンの好調を絶賛し、ルイス・ディアスの加入を特に評価した。
「チームは素晴らしいシーズンを送っている。ルイス・ディアスを獲得したのは正解だった。リヴァプール時代から彼を知っているが、優れた選手であり、人間性も素晴らしい」と2013～2020年までバイエルンでプレーしたチアゴはスカイに語った。
2024年に現役を引退したリヴァプールでは2年半チームメイトだった。ディアスは昨夏、移籍金7000万ユーロでアンフィールド・ロードからミュンヘンへ移籍した。
バイエルンでは43試合で24得点20アシストをマークし、大当たりとなっている。
また、ヴィンセント・コンパニー監督についても「素晴らしい仕事をしている」と絶賛。「ベテランと若手がうまく融合し、バイエルンの試合は見ていて楽しい」と語った。
さらにディアス、ハリー・ケイン、マイケル・オリゼで構成される攻撃トリオについても「素晴らしい」と絶賛。「結果やタイトルだけでなく、プレースタイルも重要。彼らは間違いなく世界最高レベルのトリオだ」と語った。
日付
試合
大会
4月22日（水）
バイエル・レバークーゼン vs FCバイエルン
DFBポカール
4月25日（土）
FSVマインツ05 vs. FCバイエルン
ブンデスリーガ
4月28日（火）
パリ・サンジェルマン対FCバイエルン
チャンピオンズリーグ
5月2日（土）
FCバイエルン対1.FCハイデンハイム
ブンデスリーガ