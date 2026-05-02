バイエルン、ニュース＆噂 - 「この選手が好きだ」。FCBにゴードンより安い代替候補が推奨された。

バイエルン・ミュンヘンに関するその他のニュースと噂：
- ペップ・グアルディオラはPSG対バイエルンの大一番よりイングランド3部の試合を観戦
- トニ・クロースはPSG戦でバイエルンのある選手に感銘を受けた。
- レンタル中のバイエルン選手が完全移籍を望んでいるという。
バイエルン・ミュンヘンに関するその他のニュースと噂：
元バイエルン・ミュンヘンのディートマー・ハマンは、攻撃陣補強ならニューカッスルのアンソニー・ゴードンよりバルセロナのマーカス・ラッシュフォードを獲得すると語った。
最多優勝クラブは「100％ラッシュフォードを追うべき」とBetKingで主張。「彼は大好きで、素晴らしい」。さらに、イングランド代表は攻撃の多くのポジションをこなせる柔軟性が強みだと語った。
1990年代に公式戦143試合に出場したハマンは「バイエルンの立場なら、私はラッシュフォードをゴードンより断然優先する」と語った。ニューカッスルのFWゴードンは、今夏ウイング補強を目指すバイエルンの有力候補とされている。 左ウィングのルイス・ディアスの負担軽減と、センターフォワードのハリー・ケインの控えとして機能する25歳を獲得するには、移籍金約8000万ユーロが必要だ。
ラッシュフォードも両方の役割を担え、移籍金ははるかに安い。 現在マンチェスター・ユナイテッドからバルサへレンタル中のラッシュフォードは、3000万ユーロで完全移籍できると報じられているが、資金難のバルセロナがオプションを行使するかは不透明だ。また、2028年までユナイテッドと契約する彼に将来性があるかも不明である。
バルサでのプレーは彼のキャリアに新たな活力を与えている。ハンス・フリック監督は最近彼の先発起用を減らしたが、それでも45試合で13ゴール13アシストと、成績は目覚ましい。
FCバイエルン・ミュンヘンは来季からU-19新監督を探すことになる。クラブはピーター・ガイダロフが今シーズン限りで退任すると発表した。
同氏は「プロ領域での新たな挑戦」に専念するため退任する。2021年から同クラブU19を率いてきた34歳の次期去就は現時点で不明だ。
ユース育成ディレクターのヨッヘン・ザウアーは「ピーターは献身と専門性でユース活動を豊かにした。FCバイエルンは選手だけでなくコーチも育てる。彼が好例だ」と語った。
ガイダロフは5年前に1.FCニュルンベルクから移籍し、同クラブではU-17監督を務めていた。後任は未定。
バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、クリストフ・フロイント氏は、キャプテンのマヌエル・ノイアーとの来季契約について、まもなく合意に達する可能性を示唆した。フロイント氏は金曜日、「今日は5月1日。シーズンも残りわずかであり、だからこそ話し合いを行っている。話し合いは順調だが、現時点で発表することはない」と語った。
「すでにすべてが決まり、契約書にサインまで済んでいるという状況ではない」とオーストリア人は付け加えた。バイエルンは木曜日にクラブ施設で目撃されたノイアーの代理人トーマス・クロスと協議を続けており、「すでに何度か話し合いの場を設け、これ以上延々と引き延ばされることはない」と語った。
40歳のノイアーは、来季は後継者と目されるヨナス・ウルビグのメンター役を務め、土曜の1.FCハイデンハイム戦（15時30分／Sky）のようにウルビグに出場機会を与える見込みだ。
「マヌはベテランとして経験を伝え、自身も絶好調で素晴らしいプレーをしている。ヨナスはそこから大きな恩恵を受け、非常に良いパフォーマンスを見せている」とスポーツディレクターは語った。 クラブはノイアー時代後の移行が容易ではないと認識しているが、彼自身がその移行を手助けしてくれることは「特別なこと」だと語った。
ノイアーは数日前のレバークーゼンとのカップ戦準決勝（2-0）後、初めてミュンヘン残留の可能性に言及。「今はまだ発表しないが、現時点では状況は良好だ」と語った。
ノイアーは「ピッチ上の選手だけでなくチームやクラブ全体が一つになり、コンパニ監督の下で2年目を迎えている。互いに刺激し合い、とても楽しい」と残留への前向きな気持ちを語った。
（SID）
日付
試合
大会
5月2日（土）
FCバイエルン対1.FCハイデンハイム
ブンデスリーガ
5月6日（水）
FCバイエルン - パリ・サンジェルマン
チャンピオンズリーグ
5月9日（土）
VfLヴォルフスブルク - FCバイエルン
ブンデスリーガ
5月16日（土）
FCバイエルン - 1.FCケルン
ブンデスリーガ
5月23日（土）
FCバイエルン - VfBシュトゥットガルト
DFBポカール