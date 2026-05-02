バイエルン、ニュース＆噂 - 「この選手が好きだ」。FCBにゴードンより安い代替候補が推奨された。

元バイエルン・ミュンヘンのディートマー・ハマンは、攻撃陣補強ならニューカッスルのアンソニー・ゴードンよりバルセロナのマーカス・ラッシュフォードを獲得すると語った。

最多優勝クラブは「100％ラッシュフォードを追うべき」とBetKingで主張。「彼は大好きで、素晴らしい」。さらに、イングランド代表は攻撃の多くのポジションをこなせる柔軟性が強みだと語った。

1990年代に公式戦143試合に出場したハマンは「バイエルンの立場なら、私はラッシュフォードをゴードンより断然優先する」と語った。ニューカッスルのFWゴードンは、今夏ウイング補強を目指すバイエルンの有力候補とされている。 左ウィングのルイス・ディアスの負担軽減と、センターフォワードのハリー・ケインの控えとして機能する25歳を獲得するには、移籍金約8000万ユーロが必要だ。

ラッシュフォードも両方の役割を担え、移籍金ははるかに安い。 現在マンチェスター・ユナイテッドからバルサへレンタル中のラッシュフォードは、3000万ユーロで完全移籍できると報じられているが、資金難のバルセロナがオプションを行使するかは不透明だ。また、2028年までユナイテッドと契約する彼に将来性があるかも不明である。

バルサでのプレーは彼のキャリアに新たな活力を与えている。ハンス・フリック監督は最近彼の先発起用を減らしたが、それでも45試合で13ゴール13アシストと、成績は目覚ましい。