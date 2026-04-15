ジュリア・グウィンはオーストリア戦（5-1）で肩を負傷。ドイツ女子代表とFCバイエルンを当面離脱する。ドイツ女子代表主将の負傷詳細は、水曜日の検査後に本拠地ミュンヘンのFCバイエルンが発表した。
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バイエルン、グウィン長期離脱を発表
FCバイエルンは検査結果について「グウィンは肩脱臼だが、当面は保存療法で対応できる」と発表し、今後効果を確認する検査を行う予定だと述べた。重要な数週間のミュンヘン女子チームでの出場については「現時点では未定」だという。
グウィンは土曜のオーストリア戦を欠場し、4月25日と5月3日のチャンピオンズリーグ準決勝バルセロナ戦への影響も懸念される。
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グウィンは怪我の不運が続いている。
グウィンは前夜、ニュルンベルクでのワールドカップ予選勝利の試合中に左肩を負傷した。これは、代表活動中に負った重傷の膝の怪我に続く26歳にとっての新たな打撃だ。彼女は今朝、ヘルツォーゲナウラッハのドイツサッカー連盟（DFB）合宿地を後にした。
ドイツ代表のクリスチャン・ヴック監督は、グウィンの離脱を受けてU-23代表のサラ・マットナー＝トレムブレウ（SKNザンクト・ペルテン）を追加招集した。