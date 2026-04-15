バイエルン、グウィン長期離脱を発表

FCバイエルンは検査結果について「グウィンは肩脱臼だが、当面は保存療法で対応できる」と発表し、今後効果を確認する検査を行う予定だと述べた。重要な数週間のミュンヘン女子チームでの出場については「現時点では未定」だという。

グウィンは土曜のオーストリア戦を欠場し、4月25日と5月3日のチャンピオンズリーグ準決勝バルセロナ戦への影響も懸念される。