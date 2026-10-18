ドイツ王者は、欧州での重要な一戦を前に、主将の出場可否を巡る新たな懸念に直面している。当初は40歳の主将が週半ばの試合で復帰するとの期待もあったが、トップチームの練習を欠席し続けており、アーセナル戦に間に合わない可能性が懸念されている。この伝説的GKは、所属チームがRBライプツィヒに6-1で圧勝するのをピッチの外から見守るしかなかった。圧倒的な勝利にもかかわらず、その欠場が大きな話題となった。

バイエルンのメディカル部門は昼夜を問わず対応に当たっているが、回復が進まないことはコーチングスタッフにとって問題となっている。このGKはチームメートとの全体練習には参加できず、クラブのゼーベナー通りの施設で屋内での個別練習にとどまっている。ヴィキングと3-3で引き分けた試合も欠場しており、今季を通じてプレーできる状態を維持できるか疑問が生じている。