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バイエルン、アーセナル戦を前にマヌエル・ノイアーのコンディションを懸念。足に液体がたまり、ヨナス・ウルビヒが代役へ
ノイアー、コンディションをめぐる苦闘が続く
ドイツ王者は、欧州での重要な一戦を前に、主将の出場可否を巡る新たな懸念に直面している。当初は40歳の主将が週半ばの試合で復帰するとの期待もあったが、トップチームの練習を欠席し続けており、アーセナル戦に間に合わない可能性が懸念されている。この伝説的GKは、所属チームがRBライプツィヒに6-1で圧勝するのをピッチの外から見守るしかなかった。圧倒的な勝利にもかかわらず、その欠場が大きな話題となった。
バイエルンのメディカル部門は昼夜を問わず対応に当たっているが、回復が進まないことはコーチングスタッフにとって問題となっている。このGKはチームメートとの全体練習には参加できず、クラブのゼーベナー通りの施設で屋内での個別練習にとどまっている。ヴィキングと3-3で引き分けた試合も欠場しており、今季を通じてプレーできる状態を維持できるか疑問が生じている。
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エーベル、負傷の本当の診断結果を明かす
バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エーベル氏が、同クラブに所属するワールドカップ優勝経験者を欠場させている負傷について、より詳しく説明した。コーチングスタッフは当初、「足の問題」とだけ曖昧に説明していた。エーベル氏は、足に液体がたまっていることが原因だと明らかにし、以前より具体的な医学的説明を示した。
この症状により、同選手は土曜日の試合を欠場したが、水曜日の試合に出られるかどうかはまだ分からない。エーベル氏は「足に少し液体がたまっているだけだ。今日は出場できる状態ではなかった。水曜日に間に合うかどうか、様子を見る」と説明した。ビルトが伝えている。
ウルビヒ、大舞台への準備は万端
ベテランの主将が出場できない可能性があるなか、注目はゴールを守っている23歳のヨナス・ウルビヒに移っている。若きGKは今季すでに数試合で代役を務め、重圧にうまく対処してきた。アリアンツ・アレーナでの快勝後、ウルビヒは、長期的な状態悪化を防ぐためにノイアーにさらなる休養が必要だと医療スタッフが判断した場合も、引き続きその穴を埋める用意があると語った。
「前向きな気持ちで試合に臨むようにしている。調子はとてもいい。監督が毎回誰を先発させるか選べるよう、僕たちは準備を整えておきたい。マヌ（ノイアー）が早く戻ってくることを願っている。必要とされれば、いつでも応えるつもりだ」とウルビヒは語った。
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ムシアラ、アーセナル戦を欠場
GKを巡る状況が依然として不透明な一方、バイエルンは攻撃の創造性を担う主力の一人を欠くことが確定した。ジャマル・ムシアラは3週間前に負った右太ももの筋断裂からの回復を続けており、北ロンドンのクラブとの一戦を欠場する。
エーベルは、ドイツ代表のムシアラにとってチャンピオンズリーグの一戦は復帰には早すぎると認め、活動を非常に慎重に再開させていると説明した。「アーセナル戦には間に合わないと思う。徐々に復帰させていくが、10月には戻ってくる」とエーベルは語った。
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